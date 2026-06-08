Carolina Marín y Teresa Perales, las 'Top 100' que conmovieron al Papa: "El deporte es un puente de paz"

Carolina Marín, Teresa Perales y el Papa León XIV, en el Movistar Arena de Madrid. Archivo EE

El Movistar Arena fue el escenario de una cita histórica. El encuentro con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte dejó momentos de profunda emoción, coronados por una histórica ovación de siete minutos que conmovió visiblemente al Pontífice.

Sin embargo, más allá de la masiva respuesta de la sociedad civil, el corazón del evento latió con fuerza femenina gracias a la intervención de dos de nuestras mujeres más influyentes e inspiradoras: 'Las Top 100' Honorarias Carolina Marín y Teresa Perales.

Ambas profesionales, referentes absolutos del talento, la resiliencia y el liderazgo en España, subieron al estrado en representación del mundo del deporte bajo el lema del acto "Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte".

Con discursos cargados de humanidad, las dos campeonas no sólo defendieron los valores de sus respectivas disciplinas, sino que trasladaron una lección de vida aplicable a toda la sociedad, logrando conectar de manera directa con el mensaje de fraternidad del Santo Padre.

El adversario como compañero

Carolina Marín, tricampeona mundial de bádminton, cautivó a los asistentes al redefinir el significado del éxito y de la rivalidad.

Durante su intervención, la jugadora onubense destacó que "competir no significa destruir".

Para ella, la verdadera esencia del liderazgo reside en entender que "competir es crecer con el otro, nunca contra el otro", un alegato por la concordia que fue aplaudido con entusiasmo.

Como broche de oro a su intervención, quiso dejar un recuerdo tangible de su filosofía de vida y le regaló al Papa una raqueta, rompiendo una lanza en favor del "placer de jugar por jugar".

La badmintonista Carolina Marín y la nadadora Teresa Perales, sobre el escenario junto a León XIV. Ricardo Rubio Europa Press

Inclusión, humildad y éxito

Por su parte, la nadadora Teresa Perales, una de las atletas más laureadas de la historia paralímpica, centró sus palabras en el poder transformador de la disciplina deportiva como herramienta social.

Reivindicó con firmeza el deporte como un verdadero "puente de solidaridad, inclusión y paz", capaz de derribar barreras y de unir realidades diversas.

La ganadora de un Premio Princesa de Asturias recordó a los presentes la importancia de mantener los pies en la tierra, señalando que el deporte, ante todo, "exige la humildad en el éxito".

Su mensaje de superación e igualdad reafirmó por qué las mujeres del ranking de 'Las Top 100' continúan rompiendo techos de cristal y tejiendo alianzas que impactan de manera directa en el bienestar y el progreso global.

Al concluir sus discursos, ambas campeonas se despidieron con una frase compartida que resumió a la perfección la esencia del encuentro: "Buen partido en la vida".

Un recordatorio de que, tanto dentro como fuera de la cancha, el liderazgo femenino de nuestro país sigue marcando el rumbo con empatía, valores y un inquebrantable compromiso social.