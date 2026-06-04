Del lanzamiento de Julia Gómez Cora al logro solidario de Almudena Martorell: la agenda de 'Las Top 100'

A lo largo de esta primera semana de junio diversas líderes del panorama actual han concentrado la atención en ámbitos estratégicos, demostrando el impacto directo de su gestión y su capacidad de influencia en el entorno profesional.

Los logros acumulados en estas jornadas discurren entre la alta competición, el desarrollo de proyectos de vanguardia tecnológica, el cierre de patrocinios empresariales de gran envergadura y la puesta en marcha de grandes citas culturales y artísticas.

La variedad de estos perfiles deja claro que el compromiso con la excelencia y la visión de futuro siguen abriendo camino y transformando por completo el rumbo de sectores clave en nuestra sociedad.

Julia Gómez Cora

Julia Gómez Cora. Cedida

La reconocida productora teatral ultima los detalles para el lanzamiento en plataformas digitales de Ex-Wives / SIX, la primera canción oficial en castellano del exitoso fenómeno musical global SIX.

La presentación oficial del sencillo y de su videoclip tuvo lugar el pasado viernes 29 de mayo en el Teatro Gran Vía de Madrid.

Este acontecimiento funcionó como la carta de presentación oficial del elenco español antes de que la aclamada producción internacional inicie de forma definitiva su temporada limitada en la capital a partir del próximo mes de septiembre.

Paloma del Río

Paloma del Río. Cedida

La mítica periodista de RTVE ha sido galardonada con el XXIII Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón, un prestigioso reconocimiento concedido por el Ayuntamiento de Guadix, en la provincia de Granada.

El anuncio del premio otorgado por unanimidad por el jurado a finales del pasado mes de mayo ensalza la impecable trayectoria profesional de la comunicadora, quien se convirtió durante décadas en la voz inconfundible de las retransmisiones de deportes minoritarios y olímpicos en la televisión pública española.

Almudena Martorell Cafranga

Almudena Martorell. Cedida

La presidenta de la Fundación A LA PAR firmó el pasado jueves 28 de mayo un importante convenio marco de colaboración con la compañía global de movilidad Astara en Madrid.

Esta alianza estratégica tiene como meta principal el desarrollo conjunto de programas enfocados en la formación, la empleabilidad, la sensibilización y el voluntariado corporativo.

Con este acuerdo, ambas entidades buscan generar oportunidades laborales reales para las personas con discapacidad intelectual dentro del sector empresarial.

Mónica de Oriol

Mónica de Oriol. Cedida

La destacada empresaria se convirtió en una de las grandes protagonistas de la Asamblea General de la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (AEFAME) celebrada recientemente en el País Vasco.

Durante el encuentro, Mónica de Oriol compartió mesa de debate y reflexiones estratégicas con los representantes de la tercera generación del Grupo Delaviuda.

La cita empresarial sirvió para analizar los retos económicos actuales, la transformación sostenible y los procesos de sucesión en las organizaciones corporativas familiares.

Eva Orúe

Eva Orúe. Cedida

La directora de la Feria del Libro de Madrid se encuentra al frente de la gestión de la gran cita cultural que se está desarrollando actualmente en El Retiro de Madrid.

En unas declaraciones recientes, la periodista y escritora Eva Orúe analizó las dinámicas de lectura y destacó un interesante cambio de tendencia: los más jóvenes están acudiendo en masa a la feria atraídos por el ambiente y el encuentro con autores, aunque habitualmente realicen sus compras en los comercios de barrio.

Pilar Palomero

Pilar Palomero. Cedida

La aclamada cineasta aragonesa se convirtió en una de las grandes protagonistas de la reciente edición de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres (NUEVA),celebrada a finales del pasado mes de mayo en la provincia de Huesca.

Palomero compartió el protagonismo del cartel con el realizador Fernando Trullols en un certamen dedicado a visibilizar y debatir el papel femenino actual en la industria cinematográfica y la producción audiovisual contemporánea.

Chantal Maillard

Chantal Maillard. Cedida

La reputada escritora y filósofa participó el pasado viernes 22 de mayo en una cita literaria celebrada en el Centro Cultural La Malagueta, en Málaga.

El acto se enmarcó dentro del consolidado ciclo 20/20/20: Encuentros poéticos, un espacio coordinado por el periodista Alberto Gómez en el que Maillard protagonizó un mano a mano y un profundo diálogo intelectual junto al también reconocido poeta y periodista cultural Antonio Lucas.

Ana Maiques

Ana Maiques. Cedida

La destacada empresaria y experta en neurotecnología y CEO de Neuroelectrics participó activamente a lo largo del pasado mes de mayo en diversos foros de innovación médica y tecnológica tanto en Barcelona como a nivel internacional.

Durante sus intervenciones, Maiques expuso los últimos avances en el desarrollo de terapias digitales y dispositivos de estimulación cerebral no invasiva, orientados a tratar patologías como la epilepsia y la depresión mayor desde el propio domicilio de los pacientes.

Carolina Marín

Carolina Marín. Cedida

La campeona olímpica y referente del bádminton internacional ha participado en un encuentro celebrado en las instalaciones de La Lonja de Innovación de Huelva.

El evento, organizado el lunes 1 de junio por la autoridad portuaria, sirvió de marco para analizar las claves del alto rendimiento, la gestión del éxito y los procesos de superación personal ante los desafíos deportivos y tecnológicos en el entorno actual.

María Luisa Martínez Gistau

María Luisa Martínez Gistau. Cedida

La directora corporativa de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank oficializó el pasado jueves 28 de mayo la renovación del patrocinio estratégico de la entidad con la Feria del Libro de Madrid hasta el año 2027.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la capital junto a la directora del certamen, Eva Orúe, también perteneciente al ranking de las ‘Top 100’, consolidando a la entidad como patrocinador oficial con un pabellón propio, actividades culturales y zonas para jóvenes.