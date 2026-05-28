El Foro de Incidencia de 'Las Top 100' se traslada al sur durante la Semana del Liderazgo Femenino

Foto de familia de las asistentes al Foro de Incidencia de 'Las Top 100' en Málaga. Esteban Palazuelos

Hoy, durante la mañana del 28 de mayo, el Hotel Áurea Palacio de la Tinta de la capital malagueña se ha transformado en un espacio de encuentro para seguir fomentando el liderazgo en clave femenina.

El establecimiento, firmado por Eurostars, acaba de abrir sus puertas, recuperando además un edificio emblemático, con vistas a la icónica playa de La Malagueta, que data de 1908.

Allí, frente al Mediterráneo, se han reunido una serie de invitadas para celebrar una nueva edición del Foro de Liderazgo e Incidencia de 'Las Top 100'. Esta misma cita ha tenido lugar este año ya en la Real Casa de la Moneda, AENOR y en la residencia del embajador de India en Madrid.

No obstante, en esta ocasión la brújula ha cambiado su orientación y ha apuntado al sur, ya que la Semana del Liderazgo Femenino se ha afincado entre el 26 y 28 de mayo en este rincón de Andalucía.

La cita, que se ha sumado a una serie de eventos como la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino —pistoletazo de salida de las nuevas candidaturas de cara a la XIV edición de 'Las Top 100'— o la gala temática Málaga made America, ha servido, como de costumbre, para unir a una red de profesionales que desde diferentes ámbitos trabajan para reforzar la presencia femenina en todos los aspectos de la vida pública.

Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100', charla distendidamente con dos de las participantes de la jornada. Esteban Palazuelos

La finalidad es una máxima que se lleva persiguiendo desde hace años: la igualdad. Una causa para la que se ha trabajado en el pasado, se hace con este tipo de proyectos —además de con otras acciones— en el presente, y se pretende garantizar en el futuro.

Este Foro de Incidencia cuenta siempre en su convocatoria con una serie de perfiles clave que sirven como referentes para muchas mujeres.

La cita de hoy, al englobarse en la Semana del Liderazgo Femenino, implica la asistencia de mujeres que no pertenecen a 'Las Top 100', pero con personas que tienen mucho que aportar a la conversación. La convocatoria ha incluido a los siguientes nombres:

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, que ha ejercido como anfitriona; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Rosa Bellón, directora de Comunicación de JLR Spain and Portugal; Cristina Ruiz, Finance and IT Director de la misma compañía; y Estrella Blanco López, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación Externa en Cádiz de Moeve.

Cruz Sánchez de Lara saludando a la anfitriona de la cita, Carolina España. Esteban Palazuelos

Por otra parte, entre las invitadas también han estado María Paz Hurtado, CEO de Hutesa Agroalimentaria; Sofía Schneider, Vice President Data Platform & Malaga Site Leader de Oracle; Virginia Calvo, CEO de Giantx; Mariana Barrionuevo, Vice CEO de Grupo Educativo Novaschool; y Dora Casal, CEO de Roberto Verino.

Igualmente, también han asistido Muriel Artabe, Director of Strategic and Organizational Development de Thinkia y miembro de su Advisory Board; Esmeralda Delgado, directora de Talento de Gravitta; Ana Velayos, CEO de Ole Digital Solutions; Mercedes Wullich, presidenta de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' y directora de Mujeres&Cía; y Zoraida Martínez García, directora de residencias de Ilunion VidaSénior.

La lista la han cerrado María Porto, Executive Director de su galería homónima; Lydia Seller Fernández, CEO de AFJ Health and Safety S.L.U.; y Silvia Hernández, directora de Clientes Estratégicos y Globales de Microsoft.

Pavimentando el camino

El encuentro que ha tenido lugar en el Hotel Áurea Palacio de la Tinta no es un gesto aislado; es la desembocadura de una serie de actos que durante esta semana ha ayudado a seguir escribiendo la historia de la mujer en diferentes facetas sociales y de la vida pública.

Cuando el año pasado se desplegó por primera vez la Alfombra de la Cultura y Liderazgo Femenino no se hizo sin una guía, sino con una serie de premisas claras que se aprecian en la superficie y que tienen mucho en el fondo.

Este tipo de propuestas hablan de una cuestión que trasciende fronteras y generaciones. La búsqueda de la igualdad siempre está en el menú del día; no puede no estarlo.

Las participantes reunidas en el Hotel Áurea Palacio de la Tinta, en Málaga. Esteban Palazuelos

En estos días ha quedado claro cuál es el impulso y la visión que se tiene desde Magas. Es algo que ha quedado presente desde el primer acto que se celebró en la capital malagueña el pasado martes 26 de mayo en la gala Málaga made America. Y también, por supuesto, con la temática del nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara, Las gobernadoras (Espasa, 2026).

En la novela histórica de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle se desvela el papel invisible pero fundamental de las mujeres y de España en la construcción de Estados Unidos, hilo conductor ligado con la temática de la fiesta que acogió el Jardín Botánico.

Más allá de una serie de eventos, la programación que se ha impulsado desde este diario y este vertical invita, como no podía ser de otro modo, a la reflexión: la necesidad de seguir construyendo referentes, y dándoles altavoz, generando conversación y abriendo espacios para que el liderazgo femenino sobresalga y demuestre lo que supone en todo su esplendor.