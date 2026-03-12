Así se eligen a 'Las Top 100' de 2026: jurado, votaciones y lo que debes saber del 'ranking' en una XIII Edición de récord

Una de las actuaciones de la gala de 2025. David G Folgueiras

A tan sólo un día para que el escenario del Teatro Real de Madrid vuelva a encender sus focos, la expectación es máxima: 'Las Top 100 Mujeres Líderes' se preparan para celebrar el 13 de marzo una nueva noche del liderazgo femenino con un récord de participación, una gala de altura y un prestigio que se ha consolidado tras años de crecimiento.

Esta edición llega precedida de un recorrido inédito que ha llevado el proyecto mucho más allá de la capital. Primero fue Granada, donde la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en el corazón de La Alhambra sirvió como pistoletazo de salida a esta nueva convocatoria de la lista impulsada por Mercedes Wullich y Magas.

Después, un espectacular enclave de Jerez tomó el relevo: las emblemáticas Bodegas Fundador en la localidad gaditana acogieron una cita teñida de azul en la que se abrió el plazo de votaciones y se reconoció la importancia de preservar el legado de referentes pioneras y el relevo generacional, marcando un hito muy especial en estos 15 años de historia.​

Una gala muy esperada

Con este despliegue, la cobertura y el impacto de 'Las Top 100' han sido este año más intensos que nunca: se ha tejido un relato que une cultura, patrimonio y talento femenino antes incluso de que se conozcan las protagonistas de 2026. Pero ¿y esta revelación cuándo se producirá? En la noche del 13, sus nombres se harán públicos en el teatro y aquí, en Magas.

A las 18:45 horas arrancará el photocall, por el que desfilarán las nuevas elegidas junto a otros cientos de invitados de máximo nivel procedentes del mundo empresarial, las instituciones, la cultura, el deporte o los medios. Esta será la primera toma de contacto con una velada pensada para celebrar la excelencia femenina por todo lo alto.

La espectacular gala vestida de azul estará presentada por la periodista Helena Resano, que ejercerá de maestra de ceremonias en una edición que aspira a ser la más ambiciosa hasta la fecha. Sobre el escenario se sucederán intervenciones, entrega de reconocimientos y varias actuaciones muy especiales.

En este sentido, Sole Giménez, Travis Birds y Chenoa pondrán la banda sonora a una noche que combina emoción, cultura y reivindicación. Con este cartel y el respaldo del generoso récord de votaciones, este encuentro se consolida definitivamente como una de las grandes citas anuales del liderazgo femenino en España.​

No queremos que nadie pierda detalle de este proyecto, que destaca el papel de profesionales relevantes para la sociedad y contribuye a crear un ambiente más igualitario en todos los sectores y estratos. Por eso, repasamos qué es este ranking, cómo se participa, cómo se vota, quién decide y qué cabe esperarse de la ceremonia.

Cómo surgió el ranking

'Las Top 100 Mujeres Líderes' nacieron en 2011 de la mano de Mercedes Wullich, con un objetivo claro, visibilizar su talento para construir una sociedad basada en la igualdad. Esta visionaria detectó entonces un vacío evidente: los medios apenas recogían los nombres de ellas en puestos de poder, a pesar de que ya ocupaban posiciones clave.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; junto a Mercedes Wullich, directora de Mujeres&Cía y creadora del ranking, en la apertura de votaciones anunciada en octubre. Esteban Palazuelos

Ella, con su trayectoria como aceleradora de profesionales brillantes, quiso demostrar que esas referentes existían, tenían nombre y apellidos y merecían estar bajo el foco.

Desde entonces, su iniciativa se ha convertido en el ranking de referencia del liderazgo femenino en ámbitos como medios, empresa, cultura, ocio y deporte, función pública y directivas.

En 2022, el proyecto dio un salto determinante al integrarse en Magas, el vertical de mujer de EL ESPAÑOL. La alianza entre Mercedes Wullich y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del diario y editora de Magas y Lifestyle, ha catapultado el alcance de la propuesta y ha reforzado su capacidad de incidencia.

Hoy, 'Las Top 100' son mucho más que una lista anual: son un observatorio del talento femenino y una plataforma que genera conversación, eventos y redes a lo largo de todo el año.​

El ranking

A día de hoy, ya forman parte de esta propuesta más de 800 mujeres líderes. A lo largo de los 15 años de recorrido, han participado en su proceso de selección más de 5.000 candidatas, lo que da idea de la amplitud del mapa que traza.

El ranking no solamente tiene un valor simbólico, sino también práctico. La visibilidad que proporciona se traduce a menudo en nuevas oportunidades, presencia en consejos asesores, invitaciones a foros y alianzas estratégicas que, sin duda, refuerzan la influencia de las elegidas.

Además, la lista se ha consolidado como un termómetro social: cada convocatoria ofrece pistas sobre qué sectores están incorporando más liderazgos femeninos y qué tendencias emergen en el debate público.​

Existe, además, una distinción especial, en la categoría de Honorarias. Se otorga a aquellas mujeres que han sido elegidas en al menos tres ediciones del ranking y que pasan a ocupar un lugar de referencia permanente, dejando espacio a nuevas incorporaciones sin perder su reconocimiento por las contribuciones realizadas en estos años.

Cómo estar entre ellas

El requisito ineludible para formar parte de esta prestigiosa clasificación es sencillo: hay que ser mujer y residir en España. A partir de ahí, el proceso de presentación es abierto y flexible.

Normalmente son las propias profesionales, sus equipos o sus empresas quienes se acercan a 'Las Top 100' para visibilizar sus virtudes, habilidades, formación y logros. Pero también puede hacerlo cualquiera que conozca a alguien que merezca ser destacada, o una organización que quiera visibilizar el liderazgo de sus trabajadoras.​

Las candidaturas se canalizan a través de un formulario en el que se detalla la carrera de la aspirante, los hitos alcanzados y el impacto de su trabajo. Además, se mantienen los avales: cada perfil puede ir acompañado del respaldo de figuras o entidades relevantes de su sector, que ayudan a acreditar la solidez de su trayectoria.

La organización no hace público el origen de las postulaciones y se reserva el derecho de asignar a cada candidata a la categoría que considere más adecuada.​

En esta edición, las candidaturas se pueden formalizar en 10 apartados diferentes, que se han ido afinando con los años. Son las siguientes:​

Académicas e investigadoras.

Altas ejecutivas, consejeras y CEOs.

Cultura y artes escénicas.

Directivas.

Función pública, institucional e impacto social.

Políticas.

Medios de comunicación.

Ocio y deporte.

Startups y profesionales independientes.

A estas se suma una categoría especial, Top 10 Exterior, dedicada a aquellas que se encuentran fuera de España y que trabajan sin descanso para llevar el talento femenino a cualquier rincón del mundo.

En total, cada edición distingue a 110 mujeres: 10 por apartado más las 10 del exterior. En esta sección, el reconocimiento sólo puede recibirse una vez, salvo que la candidata regrese a España.​

Cómo elegir a tus favoritas

Una vez cerrado el plazo de candidaturas, se abre el de votaciones. Cualquier persona puede escoger a sus favoritas inscribiéndose en la plataforma a través de Magas con un correo electrónico.

Desde ese momento, accede al listado completo de aspirantes, organizadas por categorías, incluida Top 10 Exterior.​

En convocatorias anteriores, el sistema permitía seleccionar hasta a cinco candidatas por apartado. En esta XIII edición se dio un paso más: se eliminó ese límite y cada persona registrada pudo apoyar a todos los perfiles que considerase que merecían el reconocimiento dentro de una misma sección.

Igualmente destacable es el hecho de que la participación ha crecido de forma significativa. Se han superado los 111.000 votos, frente a los algo más de 42.000 del año anterior en un periodo equivalente, lo que supone un incremento aproximado del 60% de la implicación en 'Las Top 100'.

Fotografía de grupo con 'Las Top 100' de 2025. Sara Fernández

Una vez cerrada la votación, las cinco aspirantes más apoyadas por el público en cada categoría pasan a convertirse en finalistas del voto online. Si alguna de ellas ya hubiera sido elegida en tres ocasiones previas, y por tanto fuera honoraria, la plaza pasa a la siguiente con mayor número de avales.​

El jurado

El proceso de selección de 'Las Top 100' no termina en el voto popular. La decisión final se toma a través de un jurado, cuyos miembros se renuevan al 50% cada año para evitar el efecto repetición y garantizar miradas frescas.

Esta XIII edición ha contado con 53 hombres y mujeres destacados procedentes del mundo empresarial, mediático, cultural, investigador, etc.

En sus filas hay altos directivos de compañías como LVMH Iberia, Tendam o L'Oréal España y Portugal, responsables de fundaciones, editoras de medios culturales y generalistas, expertas en sostenibilidad, representantes del ámbito educativo y figuras del sector sanitario y tecnológico, entre otros.

Sus nombres se mantienen en reserva hasta el momento de la reunión, que se celebra en Madrid, para evitar presiones y preservar la neutralidad.​ La deliberación se lleva a cabo en una sesión cerrada y ante notario. En ella valoran las candidaturas y, de entre las cinco más votadas por el público, el comité tiene la última palabra para decidir quién es 'Top 100'.

Su criterio busca un equilibrio entre trayectoria, presente e incluso potencial de futuro, combinando nombres consolidados con nuevas voces.​

Un compromiso

Detrás de la gala del Teatro Real hay también un tejido de patrocinadores comprometidos con la visibilidad de las mujeres y el reconocimiento de su trabajo. Firmas de sectores tan diversos como la moda, la belleza, la energía, el automóvil, las telecomunicaciones, la banca o la salud se han sumado a esta ocasión, aportando recursos y apoyo institucional.​

En esta edición, los partners son Atresmedia, Iberdrola, Santander, Cantabria Labs, Cosentino, Croft Twist, Fever, Fundación Cajasol, Fundador, IESE Business School, Indómita, Iryo, Kyndryl, L'Oréal Paris, Philip Morris Spain, Range Rover, Quirónsalud, Riofrío Caviar Ecológico y DHL.

'Partners' de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2026.

Este ecosistema refuerza el mensaje de fondo: el impulso femenino no es una causa aislada, sino una apuesta compartida por empresas e instituciones que entienden que la igualdad y la diversidad son palancas de progreso.​

Más que 100 nombres

A pocas horas de que se enciendan las luces del Teatro Real, el mensaje de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' ya se lee en el ambiente. Lo que se reconocerá sobre el escenario es una manera de entender el liderazgo: diversa, plural, comprometida y con vocación de abrir camino.​

Cada candidatura, cada voto y cada deliberación forman parte de un engranaje que amplía el mapa de referentes en España. Y cada gala, como esta misma, recuerda que la visibilidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para acelerar los cambios que aún están por llegar.​