La IV Edición de Mujeres que Lideran reúne a referentes como Charo Izquierdo para hablar de talento y cambio

La Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL) celebró la cuarta edición de su jornada Mujeres que Lideran en el marco de la Semana de la Mujer, Deporte y Emprendimiento.

El encuentro, que reunió a más de 60 asistentes y a 10 ponentes de primer nivel, se convirtió en un espacio de reflexión y conexión entre mujeres que impulsan el cambio desde distintos ámbitos: el deporte, la ciencia, la empresa y la comunicación.

Entre las protagonistas destacó la participación de Charo Izquierdo, referente en liderazgo, empoderamiento femenino y honoraria en Las Top 100. La directora del vertical ENCLAVE ODS de EL ESPAÑOL intervino en ambas mesas del evento, aportando una mirada transversal sobre los desafíos que enfrentan las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional.

Rocío García Alcántara, Teresa Nieves-Chinchilla, Charo Izquierdo y Luis Manuel Tolmos Rodríguez-Piñeiro Fundación Deporte Alcobendas

En la primera mesa, Del alto rendimiento al liderazgo: mujeres que rompen límites, la periodista compartió reflexiones junto a deportistas y directivas sobre cómo el esfuerzo y la resiliencia en entornos de máxima exigencia son el punto de partida para construir liderazgos sólidos.

En la segunda, Emprender, transformar y crear impacto: mujeres que construyen futuro, abordó la importancia de la innovación, la confianza y la colaboración como motores para generar un cambio real.

Durante su intervención, Charo Izquierdo, que también se desempeña como consejera editorial de Magas, subrayó que muchas de las barreras que afrontan las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional no son únicamente externas, sino también internas.

Señaló que, en muchos casos, son ellas mismas quienes se imponen determinados límites, aunque recordó que en sectores tradicionalmente masculinizados esas trabas también suelen venir impuestas por otros.

La IV Jornada “Mujeres que Lideran” de FUNDAL

Puso de relieve que esas barreras iniciales, lejos de frenar el desarrollo profesional, a menudo terminan convirtiéndose en auténticas palancas de cambio y en oportunidades para evolucionar, enfatizando la importancia de transformar las dificultades en impulso.

La jornada, celebrada en las instalaciones de La Vida Pádel (Alcobendas), fue un espacio cargado de inspiración y aprendizaje compartido. Con la moderación de Carmen Juncal Muñoz, las mesas generaron un diálogo honesto sobre el liderazgo femenino, los referentes y la responsabilidad de abrir camino para las nuevas generaciones.

Más allá de los testimonios personales, el evento de FUNDAL reafirmó la importancia de los espacios donde las mujeres puedan hablar de sus logros, reconocer sus desafíos y construir alianzas.

Compartir referentes y experiencias sigue siendo una forma poderosa de avanzar; necesitamos seguir generando confianza y comunidad para que el liderazgo femenino sea cada vez más visible, eficaz y transformador.