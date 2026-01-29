De los nuevos proyectos de Maribel Verdú al evento solidario de Marta Fernández: la agenda de 'Las Top 100'

Una semana más, las integrantes de este ranking marcan el ritmo de la actualidad en femenino con sus logros. En esta ocasión, está muy presente el compromiso social, pero también hay mucho más. Aniversarios memorables, galardones artísticos de renombre, encuentros culturales y el estreno de nuevos proyectos completan el panorama.

Las propuestas escogidas, de gran variedad, confluyen con homenajes y distinciones que evidencian la creatividad, la influencia y la huella que estos perfiles dejan en múltiples campos. Cada cual aporta una visión y un impulso que enriquecen la escena contemporánea.

Su trabajo y dedicación se convierten en una referencia para las generaciones venideras. Mujeres provenientes de distintos ámbitos que inspiran, elevan y consolidan el liderazgo con nombre propio en todas las esferas del quehacer profesional.

Mujeres en el foco

Hortensia Herrero

Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona y filántropa valenciana. EE

Vicepresidenta de Mercadona desde 1996, vuelve a destacar en el panorama internacional al figurar, por segundo año consecutivo, entre los 200 coleccionistas de arte más influyentes del mundo, según la prestigiosa revista ARTnews. Este reconocimiento reafirma su papel como una de las grandes impulsoras del mecenazgo en España.

Economista de formación y profunda amante de la cultura, Herrero ha dedicado gran parte de su vida a apoyar la conservación y difusión del patrimonio artístico. En 2012 creó su fundación homónima, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la recuperación del legado valenciano y de la danza, además de acercar las obras contemporáneas al público.

Viviana Waisman

Viviana Waisman. Cedida.

La abogada estadounidense y experta en derechos internacionales de la mujer, vuelve a ocupar un lugar destacado en la actualidad tras conocerse que Women’s Link Worldwide, la organización que fundó, ha presentado una denuncia por presunto acoso y agresión sexual de dos extrabajadoras contra el cantante Julio Iglesias.

El caso ha reavivado el debate público sobre estas cuestiones y la aplicación de la justicia con perspectiva de género.

La organización, sin ánimo de lucro, funciona como un bufete especializado que ofrece asesoramiento y representación gratuita a sus clientas. Entre sus actuaciones más destacadas figura el caso de Ángela González, víctima de violencia de género cuyo proceso contra el Estado español marcó un precedente histórico en materia de responsabilidad institucional.

Teresa Sanjurjo

Teresa Sanjurjo. Cedida.

La directora de la Fundación Princesa de Asturias será la pregonera del 44.º Certamen del Afuega’l Pitu, un evento destacado en la gastronomía regional que se celebrará esta semana en Morcín, tras su presentación en Salas.

Su elección refleja su fuerte conexión con la comunidad y su dedicación a promover el patrimonio cultural y social de la zona, resaltando la importancia de este festejo como símbolo de la tradición local.

Sor Lucía Caram

Sor Lucia en Kiev, durante la entrevista con EL ESPAÑOL este mes de diciembre. María Senovilla

En el contexto de la guerra de Ucrania, ha impulsado y organizado una expedición humanitaria centrada en el envío de ambulancias al país, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio del conflicto.

Esta acción se enmarca en una serie de misiones de ayuda en las que la religiosa ha movilizado recursos, voluntariado y redes solidarias para reforzar la atención sanitaria de emergencia sobre el terreno.

Sabina Fluxá

Sabina Fluxá. Cedida

Coincidiendo con el 70 aniversario de Iberostar, la vicepresidenta ejecutiva y CEO del grupo ha anunciado unos resultados excepcionales en el área hotelera, con un aumento del EBITDA del 17% en el último ejercicio y un crecimiento acumulado del 60% en los tres años anteriores.

Estas cifras, adelantadas en vísperas de FITUR 2026, respaldan su mensaje de que no se trata de un repunte puntual, sino de un aumento estructural sustentado en una estrategia que prioriza la calidad, la eficiencia operativa y la creación de valor sostenible a largo plazo.

Alexia Putellas

La futbolista Alexia Putellas en la gala The Best.

La historia de la jugadora salta ahora al cine con el inicio de la grabación de una película basada en su figura como capitana del Barcelona. La deportista se ha convertido en emblema del club y del auge del fútbol femenino.

La cinta seguirá de cerca su trayectoria, desde sus inicios hasta su consolidación en la élite. El proyecto, actualmente en fase de rodaje, podría estrenarse entre finales de 2026 y principios de 2027 y aspira a trasladar a la gran pantalla su recorrido, su liderazgo en el vestuario y su papel como referente para nuevas generaciones de niñas y jóvenes que sigue su ejemplo.

Más allá de los títulos y premios, la propuesta pretende mostrar el lado más humano de Putellas: su exigencia, su compromiso con el equipo y su influencia en la transformación social y mediática de esta disciplina.

Maribel Verdú

La actriz Maribel_Verdú en los Premios Goya 2018. Reuters.

Su serie más reciente, Cuando nadie nos ve, estrenada en HBO y basada en la novela de Sergio Sarria, ha cosechado una recepción muy positiva, hasta el punto de ser mencionada por The New York Times como una de las mejores de la temporada.

A este éxito se suma una agenda de estrenos muy cargada de cara a 2026, con su participación en la nueva adaptación de La casa de los espíritus, el thriller argentino Bajo tus pies y la serie El problema final, consolidando su vigencia en la primera línea audiovisual.

Marta Fernández Infante

Marta Fernández Infante Cedida.

La nadadora paralímpica española será madrina de un evento organizado por la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva (ASPD) que se celebrará el 4 de febrero. Su participación sitúa el foco en la modalidad adaptada de esta disciplina y el papel protagonista de los atletas con discapacidad en el calendario deportivo.

Su implicación en esta cita busca dar visibilidad a casos como el suyo, poniendo el acento en la inclusión y en la promoción de estas prácticas. Al mismo tiempo, reivindica el reconocimiento del esfuerzo de sus compañeros —y el suyo propio— más allá de los Juegos, subrayando su impacto como referentes sociales.

Ainhoa Arteta

La soprano Ainhoa Arteta durante su asistencia a la gala benéfica 'ELLE Cancer Ball', el pasado jueves 20 de octubre de 2022. Gtres

La soprano participará en la cena benéfica del XVIII Aniversario de la Fundación Isabel Gemio, que tendrá lugar el 20 de marzo a las 20:00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La fundación dedica su labor a financiar proyectos de investigación para el tratamiento y la cura de enfermedades raras, apoyando a los principales grupos científicos del país dentro de la Red CIBER.

Su presencia subraya la unión entre cultura y ciencia y su alianza con las causas sociales.

Día Internacional del Cáncer Infantil

Las directivas Dora Casal, Carmen Afán, Sara Vega Gil, Sandra Andújar, Angelines Basagoiti, Ester Cerdán, María del Castillo y Marta Moya Martín, junto a otras figuras destacadas, impulsan 'Ángeles por la Infancia'. Se trata de una gran cena solidaria en el Círculo de Bellas Artes para apoyar a cinco organizaciones infantiles.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, el 15 de febrero, y convierte al sector retail en altavoz del compromiso social con la infancia.​

La totalidad de la recaudación se destinará a Juegaterapia, Fundación Theodora, Pequeño Deseo, Porque Viven y CTNNB1, entidades de referencia en el acompañamiento a pequeños y familias en situaciones de vulnerabilidad por motivos de salud.

Detrás de este proyecto hay un grupo excepcional de mujeres y hombres de empresas comprometidas que lideran la iniciativa con pasión y determinación para mejorar la vida de estos niños y de su entorno.