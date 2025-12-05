Ana Rosa Quintana destaca el avance femenino: "Llega la generación de mujeres más preparada de nuestra historia"

Ana Rosa Quintana sitúa el progreso como una prioridad nacional, donde cada vez más voces reivindican su papel como referentes. Asegura que España atraviesa un momento crucial y afirma que "somos un país de mujeres valientes y estamos ante la llegada de la generación más preparada de nuestra historia".

Su participación dentro del listado de las Top 100 en tres ocasiones —8ª, 10ª y 11ª edición— refuerza su influencia y relevancia en los ámbitos mediático y social. Además, su reconocimiento como Honoraria representa un hito importante que pone en valor su compromiso con la inserción profesional en posiciones de liderazgo.

Este tipo de galardón visibiliza la habilidad femenina y abre puertas a las nuevas edades. Por ello, Ana Rosa afirma que iniciativas como esta "son una alfombra para el futuro".

La comunicadora, con una amplia trayectoria, subraya que en su carrera siempre ha buscado transmitir con hechos esta necesidad de equidad.

"En casa, con mi trabajo, he enseñado a mis hijos que una mujer tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades que un hombre", apunta. Este ejemplo se traduce en decisiones que han ampliado su autoridad más allá de la pantalla.

El recorrido de la periodista ocupa un lugar central en los medios desde hace cuatro décadas. Su puesto ha marcado la actualidad informativa con programas icónicos como El programa de Ana Rosa, líder matinal durante 18 años, y como presidenta de Unicorn Content, la productora que más horas de televisión produce en España desde 2022. Esto ha consolidado también su faceta a nivel corporativo.

Ese mismo año, Forbes la incluyó en la clasificación de las 100 mujeres más influyentes de España, ensalzando su impacto como presentadora y ejecutiva de una de las empresas más potentes del sector audiovisual.

La gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' celebrada en 2023 en el Teatro Real. Cedida

Ella misma vincula esa evolución a su forma de entender la comunicación y conciencia ciudadana. “He informado permanentemente en mis programas sobre los derechos de las clases más desfavorecidas y he reivindicado la necesidad de una igualdad social para conseguir los mismos salarios y acabar con los llamados techos de cristal”, explica.

El emprendimiento femenino en España está creciendo con fuerza e incluso ya supera la media europea. Ana Rosa resalta que "por cada 10 hombres que inician negocios, hay ocho mujeres que también lo hacen". Esto evidencia una transformación significativa a nivel nacional.

Su extenso camino en la esfera pública, combinada con su liderazgo, la sitúan como una figura esencial dentro del ecosistema actual. No solo representa un modelo a seguir para muchas, sino que también ha logrado consolidarse como un referente imprescindible para quienes aspiran a gestionar y cambiar diversos ámbitos.