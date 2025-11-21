'Wonderland': el viaje vital con el que Annie Leibovitz aterriza en la ciudad de Inditex de la mano de Marta Ortega

Adentrarse en el universo Wonderland de Annie Leibovitz es asomarse a una vida hecha de aventuras. A la joven fotógrafa que se subió a un avión para unirse a la gira de los Rolling Stones; la que recorría Los Ángeles en el asiento de copiloto de Truman Capote; o la que encontró en el mundo de la moda un lenguaje para hablar del poder femenino.

Leibovitz nunca se habría planteado hacer un libro de su historia hasta que llegó a Galicia. Cuando visitó la exposición de Irving Penn en la Fundación Marta Ortega en A Coruña, no se esperaba que un año después ella sería la siguiente. "Lloré al ver su obra", cuenta. Igual que lo harán aquellos que desde este sábado visiten la suya.

Wonderland se podrá disfrutar en el puerto de A Coruña desde este sábado 22 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2026. Un acontecimiento que atrajo a decenas de periodistas de medios nacionales e internacionales a la visita guiada que ofreció la propia artista este viernes en la sede de la Fundación.

Allí, Leibovitz, compartió los secretos de su diario, invitando al visitante a recorrer cinco décadas de imágenes que dialogan entre sí y revelan mucho más que un estilo.

Una joven con una "energía intacta"

Wonderland está compuesta por cuatro secciones nunca antes presentadas juntas. El recorrido comienza con las imágenes tomadas durante la gira de los Rolling Stones en 1975. Momentos que la artista recordaba con cariño de cuando era joven y tenía una "energía intacta". Ella venía de estudiar arte y pintura, mientras recibía clases de fotografía por las tardes. "No sabía en lo que me metía", reía.

Imágenes de la gira de los Rolling Stones en 1975 captadas por Annie Libovitz Enrique Romanos Tardío

Fue una etapa que le cambió la vida y que le brindó esa personalidad "rockera" que la caracteriza. La misma que pudimos conocer en otras salas de la exposición, como la de Early Years y Stream of Consciousness, la cual muestra a una Leibovitz en plena transformación.

Imágenes de la exposición de Annie Leibovitz

Aquí la artista se paró a contar con pelos y señales todas aquellas anécdotas que marcaron su vida en fotos: como cuando "recibía multas constantes" en sus largos viajes por Los Ángeles de la mano de Truman Capote, o cuando en una de estas aventuras fotografió a su camello, "el que me vendía droga", decía con toda la naturalidad que se puede tener.

Imágenes inéditas

Por su cámara han pasado todo tipo de celebridades: desde John Lennon, fotografiado junto a Yoko Ono horas antes de su asesinato, hasta una icónica Demi Moore embarazada y desnuda, o Mick Jagger en albornoz. También la inolvidable imagen de Melania Trump, embarazada de siete meses, fotografiada en bikini en las escaleras de su jet privado; algo que solo Leibovitz sería capaz de plantear… y lograr. Que, por cierto, es una de las fotografías favoritas de la exmodelo.

Así es la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación MOP de A Coruña

Todo ello se puede visitar en la gran sala de Wonderland, que recoge más de un centenar de impresiones —muchas inéditas— y videoinstalaciones dedicadas a su trabajo para la moda. Pero Leibovitz insiste, sin pausa, en sacudir cualquier idea preconcebida: "No me tomaba la fotografía de moda muy en serio al principio". Asegura que su inspiración inicial venía de los cuentos infantiles —Alicia en el país de las maravillas, El mago de Oz— y que fue Grace Coddington quien la empujó a explorar esa narrativa visual.

La búsqueda del poder femenino en la mirada

A pesar de estar rodeada de lujo, fama y poder, Annie nunca renunció a sus principios ni a la observación social que siempre ha acompañado su trabajo. Una de las fotografías más significativas para ella —y que también forma parte de la exposición— muestra los dos mundos de la moda: un escaparate de lujo tras el que pasan transeúntes anónimos. Una imagen aparentemente sencilla, pero cargada de intención.

Y es que Leibovitz buscaba toda una narrativa a través de sus retratos. Ejemplo de ello es una imagen de la actriz española Penélope Cruz: "La foto está bien, sí, pero si te fijas en su mirada: ahí solo ves seguridad en una misma", contaba la artista a través de la imagen.

Así es la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación MOP de A Coruña

Algo que también podía ver reflejado en los ojos de Rihanna, a quien define como "una mujer impresionante", capaz de anunciar un embarazo en la Super Bowl y otro en la Met Gala sin perder un ápice de control sobre su narrativa pública.

Rihanna en una foto tomada por Annie Libovitz Enrique Romanos Tardío

Cuando fotografió a los Reyes de España

Al llegar a la última sala, un enorme retrato del Rey Felipe VI y la Reina Letizia nos da la bienvenida. "El rey estaba más relajado y la reina más nerviosa", apunta. Sin embargo, la fotógrafa empatizó con su majestad: "Entiendo que la gente sienta respeto hacia la lente, por lo que busco que se sientan cómodos". La propia Reina seleccionó el vestido que llevaría para la sesión: un Balenciaga.

Exposición de Annie Leibovitz en A Coruña Enrique Romanos Tardío

Además, Leibovitz habla de retratos que adquieren nuevas capas con el tiempo. Como el de la señora Obama, la madre del expresidente de EE.UU., fotografiada con 93 años, cuya imagen terminó colgada al lado de un Picasso.

La admiración de Marta Ortega por la fotografía

Con Annie, la ciudad de Inditex —esa que puso A Coruña en el mapa— se ha convertido, sin pretenderlo, en el epicentro cultural de la fotografía en España. Primero llegaron Peter Lindbergh (2021), Steven Meisel (2022), Helmut Newton (2023) e Irving Penn —cuya exposición se mantuvo de noviembre de 2024 a mayo de 2025—. Después, la de David Bailey en el verano de 2025. Y ahora, Annie Leibovitz con Wonderland, la primera muestra de la Fundación protagonizada por una mujer.

"Soy la primera fotógrafa que viene a A Coruña… y espero que la primera de muchas": daba la bienvenida así a los medios este viernes en la Fundación MOP. Y es que si algo caracteriza a Leibovitz es la energía con la que rompe techos de cristal sin necesidad de mencionarlos. A sus 75 años, es una de las fotógrafas mejor pagadas del planeta y además fue la primera mujer en exponer en la Galería Nacional de Retratos de Washington D. C.

Annie Libovitz en la presentación de su exposición en A Coruña Enrique Romanos Tardío

La propia Leibovitz reconoce que parte del mérito de que esta exposición exista se debe a Carlos Torreta y Marta Ortega, responsables de la Fundación MOP. "Sienten una gran pasión por la fotografía, y por eso decidí aceptarlo y hacerlo aquí, en este edificio maravilloso", explicó.

Wonderland es el resultado de una vida mirando, pensando y fotografiando. Un archivo emocional que ahora, por primera vez, se despliega en A Coruña para ofrecer un viaje íntimo y monumental por la carrera de una mujer que convirtió su mirada en historia.