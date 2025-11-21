La Fundación Cibervoluntarios visibiliza a mujeres del sector tecnológico en la nueva edición de Innovadoras TIC

El pasado martes, 18 de noviembre, se presentó la décima edición del libro gratuito Innovadoras TIC: Mujeres referentes del siglo XXI, en el Madrid Innovation Lab.

Una publicación que busca visibilizar el talento, el liderazgo y el empoderamiento de mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Yolanda Rueda, Top 100 Honorífica y fundadora de la Fundación Cibervoluntarios, explicó que “Innovadoras TIC es una iniciativa que lleva 10 años visibilizando mujeres líderes del siglo XXI”. Su programa forma y empodera a través de talleres tecnológicos en escuelas y entidades educativas.

Además, publican experiencias de mujeres emprendedoras y líderes TIC, como también blogs y recursos digitales que comparten historias inspiradoras de innovación femenina.

El programa ya ha formado más de 2.300 jóvenes en talleres gratuitos, acercando ejemplos de liderazgo en tecnología.

La Fundación Cibervoluntarios es la oenegé española pionera en el voluntariado tecnológico. Promueve el uso y conocimiento de la tecnología como medio para reducir brechas sociales, generar innovación social y fomentar el empoderamiento de la ciudadanía.

Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Alvaro Cabrera

Desde 2001, ayuda cada año a miles de personas a usar la tecnología, gracias al tiempo y la dedicación de más de 4.500 personas que ya hacen voluntariado tecnológico y la colaboración de más de 7.000 entidades nacionales e internacionales.

El evento reunió a referentes femeninas como Alicia Gómez, Gabriela Chang, Laura Postigo, entre otras. En él se celebró una mesa redonda sobre el valor de referentes mujeres y la necesidad de eliminar estereotipos de género en tecnología, sector mayormente dominado por hombres.

Durante la sesión se presentó el nuevo proyecto Erasmus+EITIC-EU, coordinado por la propia Fundación, que busca fomentar el espíritu emprendedor en niñas y jóvenes de toda Europa.

El acto coincidió con la víspera del Día de la Mujer Emprendedora, celebrado el 19 de noviembre, realzando la necesidad de referentes y red de apoyo para las nuevas generaciones.

Yolanda Rueda es reconocida por ser emprendedora social y fundadora de la Fundación Cibervoluntarios. También, ha dedicado su carrera a fomentar el acceso y la capacitación en nuevas tecnologías para reducir brechas sociales.

En su trayectoria profesional ha cofundado varias empresas y proyectos, como la Asociación e3 Futura y la consultora TI Futura Network, entre otras. Desde ambas entidades impulsó espacios de innovación.

Ha sido galardonada internacionalmente en varias ocasiones y reconocida por las prestigiosas empresas de Google.org, Financial Times y Forbes.

Su objetivo es empoderar a la ciudadanía, especialmente a mujeres y colectivos vulnerables, a través del conocimiento y uso de métodos tecnológicos.