La participación aumenta y se permite votar a más de cinco candidatas por categoría: las novedades del ranking Top 100

La nueva edición del ranking más prestigioso del liderazgo femenino en España entra en su fase decisiva y viene con algunas novedades. El periodo de votación continúa abierto hasta el 28 de diciembre de 2025 y hay cambios sustanciales en el mecanismo. Se ha eliminado el límite de cinco votos por categoría que imperaba hasta la fecha y cada persona registrada puede apoyar ahora a todas las candidatas que desee dentro de una misma sección.

Lo que sí se mantiene es la limitación de voto para cada una, que siempre será uno por registro. Este cambio responde a la petición de varias postulantes que, además de hacer campaña por ellas mismas, quieren visibilizar a las compañeras con las que trabajan mano a mano en asociaciones, redes o comunidades. También buscan apoyar a aquellas con las que comparten región.

La comunidad Women in Retail (WiR), que promueve el liderazgo femenino y la igualdad, es un ejemplo clave de participación activa dentro del ranking. 17 mujeres de su colectivo están nominadas en diferentes categorías y es notable la campaña que están haciendo por todas ellas.

Por otra parte, la Asociación Española de Ejecutiv@as y Consejer@as (EJE&CON) es un ejemplo también de valor en esta edición. Numerosas figuras de su red son candidatas. A través de su campaña #AquíEstánEllas, impulsan la visibilidad de expertas y promueven la igualdad de oportunidades en los puestos de liderazgo.

En la misma línea, Directivas de Aragón es un modelo significativo, ya que muchas de sus socias han sido nominadas en diversas categorías y fueron las primeras en difundir la noticia a través de su newsletter.

Estas entidades actúan como plataformas promoviendo la cooperación entre ellas y en esta ocasión impulsan sus candidaturas, destacando su talento y reconociendo sus aptitudes.

Este año se está notando una participación superior en comparación al anterior, con un incremento mayor del 67%. A día de hoy, tenemos más de 57.000 votos, siendo la categoría de Directivas la más apoyada hasta el momento, con 12.063 votos, a pesar de no ser la que más profesionales tiene.

Mecánica de votación

Dentro de la web, el orden de las candidatas aparecerá aleatoriamente en cada sesión, favoreciendo así la visibilidad de todas ellas. Tras haber completado la votación, la plataforma avisará de que se ha realizado correctamente, cambiando el color del botón y enviando el siguiente mensaje: “Tu voto ha sido registrado, se contabilizará en un futuro”. Como máximo en 30 segundos veremos reflejado el resultado actualizado.

Cruz Sánchez de Lara durante la gala de la XIII Edición de 'Las Top 100', celebrada en las bodegas Fundador de Jerez. Javier Carbajal

Son muchos los votos que se están recibiendo de manera simultánea, así que pueden darse algunas incidencias que lleven a pensar que no se ha registrado correctamente nuestra elección. Es posible que no se actualice de inmediato y tarde más tiempo. En ese caso se recomienda refrescar la página y borrar el historial.

Otra de las situaciones que puede ocurrir es que el sistema no permite votar por el uso de bloqueadores de anuncios, cookies desactivadas o extensiones del navegador que interfieren en la carga de la página. En esa circunstancia deberíamos probar desde otro dispositivo o navegador.

Una vez concluidos los procesos de votación paralelos, tanto público como jurado, se realizará la deliberación de este último, en una reunión cerrada y ante notario.

En ese momento, las cinco aspirantes más votadas por el público de cada modalidad se convertirán en finalistas y el jurado será quien decida la ganadora de cada categoría. En caso de que alguna de estas cinco seleccionadas ya hubiera sido elegida previamente, tendrá prioridad la siguiente con mayor número de votos.

La segunda fase del proceso se llevará a cabo en enero de 2026. La delegación tomará la decisión definitiva tras sus deliberaciones y elegirán a las ganadoras de esta nueva edición.