De Katharine Graham a Jane Austen: las poderosas mujeres con las que 'Las Top 100' compartirían el cóctel perfecto

Marina Rivers, Fiona Ferrer y Mariló Montero en el 'photocall' de la gala Magas por Fundador. Sofía Blanco y Miguel Ángel M. Magas

El pasado viernes, día 3 de octubre, 'Las Top 100 Mujeres Líderes' conquistaron el sur de España. Junto a ellas, más de un centenar de invitados disfrutaron de una noche de ensueño en un enclave mágico: Jerez de la Frontera.

Concretamente, fueron las emblemáticas Bodegas Fundador, con casi dos siglos de historia, las que acogieron una gala en la que se puso en valor, una vez más, el liderazgo y el talento femenino.

Entre las asistentes al evento hubo mujeres pioneras y altamente destacadas en el ámbito de la política, la banca, la comunicación, la moda, la empresa y la literatura.

La otra cara de las Top100 de Magas por Fundador

Por el photocall y por el micrófono de Magas pasaron la presentadora Mariló Montero, la escritora Fiona Ferrer, la fundadora de 'Las Top 100' Mercedes Wullich, la it girl Marina Rivers, la empresaria Tamara Gorro o la influencer Paula Ordovás. Como conductora del acto, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS.

La cita incluyó la entrega de los primeros Premios Magas por Fundador, diseñados ad hoc por el escultor Lolo Garner.

El primero cayó en manos de la fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', Mercedes Wullich, como homenaje a la visión con la que la argentina puso en marcha este ranking hace 14 años. El segundo fue para la creadora de contenido Marina Rivers en la categoría de Trayectoria Consciente.

La influencer llega a millones de jóvenes con mensajes que han cambiado la forma de entender las redes. Solo en su perfil de TikTok ya atesora casi ocho millones de followers. En Instagram, son casi dos millones y medio.

Para aderezar la velada, las bodegas ofrecieron a sus convidados el cóctel de Magas por Fundador, compuesto por cinco centilitros de Brandy Fundador Sherry Cask Doble Madera, 1,5 centilitros de lima, soda de pomelo, medio rin de sal azul y media rodaja de pomelo rosa de decoración.

Pero, ¿con qué mujeres de la vida real o de la ficción se tomarían nuestras Top 100 el cóctel creado por bodegas jerezanas?

Mariló Montero dice que lo haría con dos mujeres que quizá no tomaban alcohol: Santa Teresa de Jesús y la madre Teresa de Calcuta. "O quizá bebían vino en misa", añade la presentadora, con humor. También con Eleanor Roosevelt, quien fuera primera dama de Estados Unidos.

Las dos premiadas de la noche, Marina Rivers y Mercedes Wullich, compartirían el famoso cóctel con Marie Curie y la escritora francesa Fred Vargas, respectivamente.

Sandra Ibarra, por su parte, brindaría con Florence Nightingale, la primera enfermera de la historia, considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.

La directora de Magas, Ana Núñez-Milara, elige, sin dudar, a la escritora Jane Austen, la mujer que entregó al mundo algunas de las obras más reconocidas de la historia de la literatura, como Sentido y sensibilidad y Orgullo y prejuicio. Tamara Gorro y Charo Izquierdo no titubean al afirmar que el cóctel de Magas por Fundador se lo merecen sus madres.

Para concluir, como joya de la corona, Cruz Sánchez de Lara arroja el nombre Katharine Graham, la legendaria periodista y editora americana de The Washington Post desde 1963 hasta su fallecimiento en 2001.​​