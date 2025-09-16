Cruz Sánchez de Lara, premio Victoria, impulsa a las mujeres líderes: "Hoy somos creadoras de nuestra marca personal"

La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Málaga (Amupema) ha distinguido este martes, 16 de septiembre, a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS y Magas; y a la deportista malagueña Carolina Navarro en la decimotercera edición de sus premios.

Reunidas en el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, la primera ha recibido el emblemático galardón Victoria, como homenaje a su trayectoria profesional y su papel como referente en liderazgo femenino; la segunda, icono internacional del pádel español, ha sido destacada como Mujer Malagueña 2025.

El acto se enmarca en el encuentro Netwoman Andalucía, que ha reunido a un centenar de empresarias y profesionales de toda la comunidad autónoma. Los premios, entregados por el alcalde Francisco de la Torre y la presidenta de Amupema, Rocío García, cuentan con el apoyo de la red municipal de incubadoras Promálaga y de Unicaja.

A la vicepresidenta del periódico EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS y Magas la avala un amplio recorrido en el campo de la abogacía y la defensa de los derechos humanos, como presidenta de THRibune: Tribune for Human Rights. También es patrona, desde 2021, de la Fundación Ortega-Marañón, y, desde 2025, de la Universidad Camilo José Cela.

Facetas que compagina con su día a día en el periódico líder de la prensa digital y, en concreto, con el crecimiento del vertical de sostenibilidad ENCLAVE ODS y Magas, la revista que destaca la actualidad, los logros y las grandes historias que se escriben en femenino. Hoy, Sánchez de Lara ha sido premiada por "su compromiso, dedicación y trayectoria ejemplar".

Según la asociación, encarna "un referente y un impulso para futuras generaciones". En cualquier caso, al recoger el premio, Sánchez de Lara ha querido rendir homenaje precisamente a quienes la precedieron: "Las abuelas fueron líderes, aunque no en los espacios que ocupamos ahora las mujeres", ha recordado.

También, ha celebrado sus raíces malagueñas, que investiga para su próxima novela. "Sois pioneras en asociacionismo femenino", ha afirmado tras referirse a la fundación, en 1796, de la Asociación de Señoras para los Cuidados de los Niños Expósitos, de la que formaron parte sus propios antepasados.

Subida al escenario, también ha reivindicado la necesidad de las mujeres de proyectar una identidad profesional propia: "Hoy somos creadoras de nuestra marca personal. Tenéis que defender vuestra identidad", ha aconsejado a las asistentes.

Si ella ha sido reconocida con el galardón Victoria, la Mujer Malagueña 2025 es Carolina Navarro, destacada por su talento deportivo y su labor en la inclusión de menores con discapacidad a través de su escuela Pádel para Todos. Con más de 12 títulos nacionales y 19 años consecutivos como número uno del mundo, su nombre está ligado a la historia del pádel internacional.

Ha recogido el premio su hermano, Carlos Navarro, quien ha lamentado su ausencia por estar en plena competición y ha destacado los avances logrados en igualdad de género en el sector, aunque también las desigualdades que siguen presentes y de las que él mismo, aseguraba, ha sido testigo en los últimos 30 años.

13 años de reconocimientos

Durante la entrega, la presidenta de Amupema, Rocío García, ha recordado que estos premios nacieron para dar visibilidad a la mujer empresaria y profesional, a menudo ausente de espacios públicos y mediáticos: "Por ser discretas, nos olvidamos de estar en primera fila", ha señalado.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha felicitado a las galardonadas y ha insistido en la importancia del "talento femenino tan extraordinario que hay en nuestro país". Con trece ediciones a sus espaldas, Amupema consolida sus premios como un espacio para reconocer la contribución de las mujeres en distintos ámbitos en Málaga y en Andalucía.

El año pasado fue homenajeada la periodista Ana Rosa Quintana —recientemente destacada por esta misma revista con el premio Maga de Magas—, lo que la incluyó en una lista que estaba formada por nombres como María Teresa Campos, Adelaida de la Calle, Pasión Vega, Sonia Díez, Mabel Lozano, Laura Baena o María Peláe, entre otras.