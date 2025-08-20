Vivir después del cáncer: la Fundación de la 'Top 100' Sandra Ibarra pone el foco en la población superviviente

Se prevé que en 2025 se contabilicen 296.103 casos de cáncer en España. Esto supone un aumento del 3,3% respecto a 2024, según Las cifras del cáncer en España 2025, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Los datos se deben a múltiples causas, como el incremento de la población, el envejecimiento, la exposición a factores de riesgo (como el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo o la obesidad) y la falta de detección precoz, como ocurre con tipos como el de mama, cérvix o próstata.

Que haya un mayor número de personas con esta dolencia provoca que también suba el número de personas que sobreviven a la misma.

Se estima que esta población se ha duplicado en los últimos 40 años y es probable que siga aumentando de manera progresiva. Actualmente, se calcula que hay más de dos millones de españoles que han superado la enfermedad.

Pero, ¿qué ocurre con estas personas? Precisamente a esto es a lo que trata de dar voz la Fundación Sandra Ibarra junto al Observatorio del Superviviente de Cáncer con un proyecto que cuenta con dos estudios ya disponibles para consultar dentro de su página web.

Sobre la experiencia del superviviente

En primer lugar, por medio de una encuesta online, aquellos que se encuentren en esta situación podrán registrar aspectos como la calidad de vida, la funcionalidad física, las secuelas emocionales y sociales y la percepción del sistema sanitario.

El Observatorio del Superviviente de Cáncer FSI-FiHM tiene como fin evaluar las necesidades de los expacientes para el diseño de estrategias de mejora asistencial y el desarrollo de un modelo multidisciplinar de apoyo. Está validado por la Danish Cancer Society y realizado en colaboración con HM Hospitales.

Sobre la vacunación

Por otro lado, rellenando un cuestionario de tan solo 15 minutos, estarás ayudando —como superviviente, enfermo o cuidador— a dar a conocer las áreas de mejora en cuanto a la información y la vacunación en el servicio oncológico.

Los resultados de este segundo formulario, elaborado en conjunto con la biofarmacéutica GSK, servirán para crear campañas informativas, ajustar protocolos médicos y reforzar la prevención secundaria.

Fundación Sandra Ibarra

Tras haber sido elegida tres veces entre 'Las Top 100 Mujeres Líderes', Sandra Ibarra se ha convertido en una de nuestras 'honorarias'.

Sandra Ibarra, presidenta de la fundación. Cedida

Habiendo experimentado ella misma esta dura enfermedad, y tras 17 años aportando su granito de arena en este contexto, no hay nadie mejor para dirigir este proyecto tan necesario para los pacientes.

Después de identificar una clara falta de información y atención específica para los que han superado la dolencia, la fundación se ha enfocado en solucionar los problemas en este ámbito.

Uno de sus principales objetivos es servir como base de conocimiento científico en el desarrollo de las Unidades de Bienestar del Paciente y Superviviente de Cáncer (UBICA), que serán implantadas en los principales hospitales del país como modelo de atención sanitaria y coordinación asistencial integral de estas personas.