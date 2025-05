Silvia Leal, Top 100 Honoraria: "No somos conscientes de la revolución que trae la inteligencia artificial"

Silvia Leal es experta en tecnología y tendencias, además de asesora para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE). Se posicionó como Top 100 Honoraria en 2015, tras alcanzar un hueco en el ranking de liderazgo femenino en 2013 y 2014.

Doctora en Sociología e Innovación por la Universidad Pontificia de Salamanca, la Top 100 cuenta con una amplia y exitosa trayectoria en el ámbito empresarial y académico. De hecho, son muchos los CEOs y medios que la reconocen como una fuente de inspiración, admiración y aprendizaje.

Silvia Leal ha accedido a contestar al TopTest de Magas, y dejarse conocer un poco más a nivel personal.

¿Qué te gustaría que se supiera de ti?

Que me encanta mi trabajo y espero que sean muchas las mujeres que sigan el mismo camino, el de la tecnología.

¿Qué asunto social te preocupa más en la actualidad y cuál crees que sería una vía para atajarlo?

Me preocupa que no seamos conscientes de la revolución que trae la IA. Hace falta el apoyo de los medios de comunicación para que no nos convirtamos todos en ovejitas, como pasó con el Worldcoin, porque vendrán muchos más.

¿Qué o quién te seduce?

Algo o alguien que me haga reír.

¿Todos los amigos valen para todas las situaciones?

No, pero por eso son humanos… y no pasa nada. Son mis amigos y punto… ;)

¿Qué parte de ti trabajas para mejorar?

Hay días en los que, como a muchas, me entra el síndrome del impostor. Le voy poniendo conciencia con los logros obtenidos para que no me dure mucho.

Si pudieras escaparte de las responsabilidades una semana, ¿dónde irías o qué harías?

A surfear con mis hijos. No es que se me dé muy bien, lo confieso, pero todo llegará… ;)

¿Cómo es un día ideal de relax para ti?

¡Un spa! En un sitio con mucho sol.

¿A qué tienes miedo?

Curiosamente a la soledad. No sé por qué, pero ahí está.

Un cuadro que te gustaría tener en casa

El jardín de las delicias.

Una canción para empezar el día

Save your tears (The Weeknd y Ariana Grande).

¿El color que menos te gusta?

Morado.

¿Eres intolerante con algo?

La pereza crónica y la queja sin acción.

¿En qué acontecimiento histórico habrías querido participar?

El descubrimiento de los Guerreros de Terracota.

¿Libro o película?

La anomalía (Hervé Le Tellier).

¿Qué capricho te darías si pudieras?

Me iría a la Isla de Pascua. Ahora mismo no puedo por los niños, pero antes o después lo haré.

¿Turismo: urbano, playa o montaña?

Playa.

¿En qué lugar te perderías?

Me da igual el lugar, lo importante sería perderme en buena compañía.

¿Qué olor te lleva a la infancia?

Las chuches.

Si pudieras elegir un superpoder sería…

Viajar en el tiempo.

¿Con qué cantante te habría gustado cantar en un escenario?

Alejandro Sanz, ¡me encanta!

¿Quién te hubiera gustado que te leyera sus novelas mientras te duermes?

Isaac Asimov.

¿A quién elegirías para bailar?

¡Huy! Eso no te lo puedo contar…

¿Qué escena de película te habría gustado poder interpretar? (Actor o actriz y título)

2001: Una odisea del espacio.

¿Con quién no permitirías que te hicieran una fotografía?

Irene Montero.

¿Qué no puede faltar en tu vida para sentirte bien?

Café.

¿Cómo te cuidas físicamente?

Hago spinning. Durante las clases siento como se recargan mis baterías.

¿Algo imprescindible para mantener el equilibrio mental?

El trabajo.

¿Cuál es tu lema vital?

¡Hacia delante! Que son dos días…

¿Cuál sería un sueño más grande para ti: un Oscar o un Nobel?

No me hacen falta… Con que me vaya en el trabajo como me va ahora, me conformo.

¿A quién bloquearías en tus redes sociales?

A Irene Montero y a Pablo Iglesias.