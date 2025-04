Ana Peleteiro, tras ganar su tercera medalla en un mundial: "A los 29 años se me están acabando los objetivos"

"La suerte es de quien se la trabaja", concluyeron Fernando Trías y Alex Rovira en su best seller titulado La buena suerte. El caso de éxito de la Top 100, atleta, madre, influencer (y empresaria), Ana Peleteiro (Ribeira, 1995) da fe de tal afirmación.

Ella misma reconoce que para triunfar, este factor azaroso es clave, pero lo cierto es que tras su palmarés deportivo y logros personales se esconde una historia de absoluta entrega a la disciplina. Exprime las 24 horas del día para llegar a todo y para ello, su mejor aliada es la rutina de la que apenas, y casi en contra de su voluntad, escapa los días de vacaciones.

Sin llegar tan siquiera a la treintena de edad ya ha puesto el check a gran parte de su lista de sueños de vida. Aunque reconoce que siempre vendrán más, y en ellos tiene su mirada puesta. ¿Próximo destino? Los Ángeles, 2028 (y una cafetería de especialidad en Galicia).

Con los pies en presente, ¿cómo estás en este momento de tu vida?

Estoy en un muy buen momento. Es cierto que, por el problema de la rodilla no estoy al 100% y deseo poder recuperar mi vida normal sin dolor. Vivir con una molestia cuando dependes de tu cuerpo, psicológicamente es un poco complicado, pero estoy acudiendo a los médicos que tengo que acudir y trabajando la paciencia. Así que, bien.

Eres 'Top 100', madre, deportista, influencer, ¿cómo se llega a todo?

¡Y empresaria! Porque también es una cosa más que me quita mucho tiempo. Se llega, como todo ser humano, nadie es solo una cosa en la vida. Quitando horas de donde se puede y aprovechando cada momento libre. Mi día tiene las mismas 24 horas solo que bien aprovechadas (ríe).

¿Cómo mantienes unos hábitos y vida saludable con tu agenda de viajes, compromisos y entrenamientos?

Viajar me desordena, como a todo el mundo, y lo controlo peor, pero en mi día a día tengo una vida muy rutinaria que me da mucho orden.

Me levanto por la mañana, desayuno, dejo a mi hija en el colegio, nos vamos a entrenar, como, recojo a la niña. Esa es mi rutina, me viene muy bien y hace que esté ordenada en general, lo cual para mí es esencial.

Siempre digo que las vacaciones, que a la gente le encantan, a mí no. No me gusta el desorden que me provoca porque me vuelve un poco loca. Pero como son muy pocas veces al año, me dejo fluir y el resto del tiempo mantengo el orden, porque me sienta bien.

Eres imagen de Nutribullet, desvelanos la receta de tu batido favorito para cuando quieres algo rápido, saludable y nutritivo.

Hay uno que me encanta, sobre todo en verano porque le pongo hielos y además es protéico. Es clave en mi día a día porque puedo quitarme de tomar una proteína artificial, que a veces por mi deporte necesito, para hacerlo con algo más natural, rico y saludable.

Aprovechando el modelo Flip, lo primero que echo es leche, la que tenga en el frigorífico, me da igual si es sin lactosa, de avena, coco... ¡La que esté abierta! Y añado una cucharada de cacao, una bien grande de crema de cacahuete, sin azúcar ni nada, natural, y un plátano. Lo trituro, y listo, está increíble de rico. A mi hija también le encanta y lo compartimos, muy fresquito, con mucha proteína y grasas naturales.

Tomamos nota para probarlo, ¡nos influencias como al más de medio millón de seguidores de tus redes sociales! Con estas cifras, ¿es más rentable crear contenido o el deporte?

Va de la mano. Si yo salto, voy a ganar mucho dinero, pero en las redes sociales también se gana muy bien. Es algo que intento fusionar para que funcione de la mejor forma posible, me gusta enlazar ambas cosas porque también es la imagen que estoy trabajando.

Tener las redes sociales me ayuda a que si por cualquier cosa en el atletismo tengo una lesión, no me provoque tanto estrés volver porque sé que me queda algo más, mi otra faceta que funciona. Al fin y al cabo creo contenido constante y tengo una relación con mi comunidad, es algo que llevo a la par y que me gusta que funcionen juntos.

¿Qué llega antes, el éxito como deportista o los seguidores y las marcas?

Llegó todo un poco a la vez. Fui campeona del mundo júnior en Barcelona 2012 y ese mismo día me abrí Instagram. Fue de la mano.

He crecido conforme a mis resultados deportivos. La primera vez que fui campeona de Europa, la primera vez que fui a El Hormiguero, cuando fui medallista olímpica, cuando me convertí en mamá... Mi vida ha ido acompañando las redes sociales, las trato de una forma natural.

¿No suponen una distracción durante la competición?

En la competición pasó bastante del móvil porque me quita mucho tiempo, pero a la vez, por ejemplo, también tengo algún ritual. En los campeonatos me gusta grabar tiktoks porque me desestresa mucho. Pero no consumo tanto, tiro más de series porque el swipe creo que altera un poco el cerebro y no me viene bien para competir.

Luego en el día a día sí consumo redes. Para poder ser creador de contenido tienes que consumir aquello que generas. Al fin y al cabo, si no, no vas a entenderlo.

¿Cómo se mantiene la cabeza fría en momentos de tanta presión?

Pies en la tierra y rodearme de gente normal, que tengan un trabajo normal y que hagan cosas normales. Eso es lo que me hace ser la persona que soy hoy. Sé que la fama es efímera, hoy eres conocido y mañana dejas de serlo pero tú como individuo, vas a seguir siendo el resto de tu vida.

Entonces, no dependas de los aplausos que te puede dar la gente, igual que tampoco de las críticas, para mí eso es esencial.

Eres referente de presente y futuras generaciones ¿qué tal lidias con las expectativas sobre ti?

La generación presente me preocupa menos, porque ya estamos formados como seres humanos y aunque les pueda influir en algunas cosas, es más difícil cambiarles. A una niña pequeña sí, son mucho más vulnerables y me preocupo de qué quiero transmitir: un mensaje de sacrificio, perseverancia, luchar por aquello que quieres.

Para esta generación más joven, con el tema de las redes, todo es más rápido y se aburren. En la vida real hay que ser perseverante y luchar, para mí es esencial. Así educo a mi hija y es lo que intento transmitir.

Aún sois pocas las mujeres deportistas que conseguís el reconocimiento popular, ¿qué acciones consideras necesarias para seguir avanzando?

Ahora mismo se está haciendo muy bien, se están visibilizando todos los deportes en general sin prestar atención al género. Lo que hay que hacer es atreverse y mojarse, querer destacarte no solo por aquello que haces, sino por aquello que eres. Y creo que ahí entra el conflicto de cada uno, de hasta dónde quieres llegar.

He destacado a lo largo de mi carrera porque he sabido decir aquello que tenía que decir en el momento correcto y, aparte, lo he acompañado de un gran palmarés y una carrera deportiva.

El que te escuchen y te presten atención es también tener un poquito de suerte en la vida. No creo que sea una cuestión de género, sino de la pasión y del amor que tú le pongas.

Ana Peleteiro, durante el evento de Nutribullet. Fotografía: Victor Seco

¿Existe la suerte o todo es trabajo?

Creo mucho en la suerte y en hacer aquello que te gusta con pasión para que aquellos que te van a mirar, vean que lo haces desde ahí. Eso va a marcar la diferencia.

Has alcanzado muchísimos sueños, ¿alguno que aún te quede por cumplir?

A nivel profesional los 15 metros es algo que tengo ahí en mi mente y para lo que entreno cada día. Por lo demás, me han pasado tantas cosas en mi vida los últimos años que digo... A los 29 años ya soy madre, propietaria de la casa de mis sueños, me he casado, tengo una familia, soy empresaria y estoy montando una cafetería de especialidad que era otro de mis sueños de vida.

¡Se me están acabando los objetivos! Aunque siempre van a venir más. Pero el hecho de ser tan trabajadora me ha permitido conquistar aquellas cosas que he querido en mis tiempos.

Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿afecta a tu preparación la inestabilidad que hay ahora mismo en EEUU?

No lo pienso. Entreno y salto, ese es mi trabajo. Quizás como individuo pienso en el futuro que le puede quedar a los más pequeños, pero en cuanto a trabajo, no. Intento dividir lo personal de lo profesional.

Abordando una parte más personal, ¿cómo ha influido la maternidad en la Ana atleta?

Me ha dado orden, calma y el trabajar la paciencia, que era algo que desconocía. Obviamente también me ha quitado mucho tiempo, es una responsabilidad más y te dan mil miedos.

Nunca había tenido miedo de coger un avión y ahora tengo miedo cada vez que me subo por si me pasa algo y mi hija pierde a su madre. Prestas atención a cosas que antes no, pero me ha atribuido cosas muy positivas.

¿Algún miedo que tuvieras antes de ser madre que a día de hoy has desterrado?

El que tienen todas las deportistas que se plantean ser mamás, el ser capaz de volver. Quise visibilizar esa faceta de que sí se puede, he sido una de las primeras en España que ha enseñado todo el proceso y que luego ha vuelto.

La gallega Ana Peleteiro en el Euro Indoor de Apeldoorn. RFEA/Sportmedia

No tenía muchas referentes nacionales, a la única que conocía que había sido madre y había vuelto al 100% es Teresa Portela, la piragüista que además es gallega. Me dije 'si ella ha podido, yo también puedo'.

¿Cómo se encuentra el equilibrio entre esa naturalidad y la cercanía pública y preservar la intimidad de tu vida privada?

Hay cosas que deben quedarse en casa y temas personales que no hay por qué hablar. Igual que si me cruzo con una persona por la calle, la saludo y no le cuento mis dramas de familia, si mi hija tiene fiebre o si he discutido con mi marido, no lo hago en redes.

En todas las casas pasan cosas. Esas familias idílicas, perfectas, en las que siempre van todos bien peinados, maquillados y sin problemas no existen, y creo que no le hace bien a la sociedad ver eso porque no es verdad. Pero no hace falta que las redes sociales se conviertan en un reality show para generar buenas estadísticas. A mí me no me aporta absolutamente nada y no quiero hacerlo.