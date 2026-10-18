Dalia, camarera: "Gano 1.300 euros y vivo con mi hijo de 9 años en una pensión porque no puedo pagar el alquiler de una casa"

Dalia Domínguez es camarera, tiene un hijo de 9 años y percibe un salario mensual de 1.300 euros. Pese a contar con un empleo, sus ingresos no le permiten acceder a una vivienda de alquiler, una dificultad que comparten miles de familias en España.

El encarecimiento de los alquileres ha agravado las dificultades de quienes, aun trabajando a jornada completa, no disponen de ingresos suficientes para independizarse o mantener un hogar.

Su caso pone el foco en una realidad cada vez más preocupante, la de los trabajadores con salarios modestos que ven cómo el precio de la vivienda supera ampliamente sus posibilidades económicas.

Para muchas familias, alquilar un piso se ha convertido en un gasto prácticamente inasumible, especialmente cuando deben afrontar otros desembolsos esenciales, como la alimentación o la crianza de sus hijos.

Así lo explicó la propia Dalia durante su intervención como público en el programa laSexta Xplica, donde reconoció las dificultades que atraviesa: "No me puedo permitir irme a una casa de alquiler. Cobro 1.300 euros".

Sueldos que no llegan

Son muchas las familias españolas a las que un solo sueldo no les alcanza para vivir bajo un techo propio. Dalia vive actualmente en una pensión. No porque quiera, sino porque no tiene alternativa. Buscar un piso en alquiler se ha convertido para ella en una carrera imposible desde el inicio.

"Vivo en una pensión porque la situación actual de los alquileres no me lo permite", explica. La frase encierra una renuncia forzada a la estabilidad, a la intimidad y a la idea misma de hogar.

Con un salario de 1.300 euros, los números no cuadran. En muchas ciudades españolas, especialmente las principales capitales, los alquileres superan con facilidad los 800 o 900 euros por un piso modesto. A eso hay que sumar gastos básicos como luz, agua, transporte o alimentación.

El mercado exige hoy que el alquiler no supere el 30% de los ingresos, una regla que en la práctica se ha vuelto irreal. En el caso de Dalia, incluso destinar la mitad de su sueldo sería insuficiente.

"Con ese dinero no me puedo permitir ahora mismo un alquiler", insiste. No es una queja abstracta, sino una constatación matemática.

Abusos en los contratos

A la situación económica de los españoles, se suma otra barrera cada vez más habitual como son los requisitos de acceso. Avales bancarios, meses de fianza, seguros de impago y contratos indefinidos con cierta antigüedad se han convertido en filtros que excluyen a quienes, paradójicamente, más necesitan una vivienda.

"El tema de los avales, tienes que tener un mínimo de dinero también... Todo es insostenible", resume Dalia en su intervención televisiva.

Dalia no está en paro. No depende de ayudas sociales ni de ingresos irregulares. Trabaja de forma estable en hostelería, uno de los sectores que más empleo genera en España y que, al mismo tiempo, más dificultades tiene para garantizar salarios suficientes para vivir.

"Yo soy camarera y no me lo puedo permitir", dice. Pero su jornada laboral no es el problema. Tampoco la falta de voluntad. El problema es un mercado que ha desvinculado el precio del alquiler de los salarios reales. Dalia es madre y sostiene su hogar prácticamente sola. "Aparte, tengo un hijo de 9 años y trabajo yo sola. Mi pareja viene a veces de extra, pero la que trabajo de fijo soy yo", explica.

Esa responsabilidad multiplica las dificultades. No solo se trata de encontrar un techo, sino de hacerlo en condiciones mínimas de estabilidad para un menor. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto límite. "Mi hijo tiene que vivir con su padre y es la única solución que veo ahora mismo", reconoce.

La realidad de la vivienda en España

El caso de Dalia refleja un fenómeno más amplio. El alquiler ya no es solo un problema económico, sino un factor de exclusión social. No poder acceder a una vivienda condiciona la vida laboral, familiar y emocional de miles de personas.

Vivir en una pensión implica precariedad permanente. No hay contratos a largo plazo, no hay espacio propio, no hay posibilidad de construir un proyecto de vida estable. Todo es provisional.

Los ingresos de los trabajadores han sido absorbidos desproporcionadamente por el alquiler de la vivienda, mientras los salarios avanzan a un ritmo muy inferior. A eso se suma la presión de la demanda, la escasez de vivienda asequible y la transformación del parque residencial en un activo financiero.