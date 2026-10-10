Inma y Jesús, españoles trabajando en Noruega: "Hemos ahorrado 10.000 euros en tres meses; en España ahorrábamos 400 €"

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 3.202.002 personas con nacionalidad española residían en el extranjero a 1 de enero de 2026, un 5,1% más que un año antes. La cifra muestra que cada vez más españoles mantienen su residencia fuera del país, aunque los motivos para hacerlo son muy diferentes: trabajo, estudios o razones familiares.

Para una parte de ellos, sin embargo, marcharse supone una decisión vinculada a la búsqueda de un futuro estable. No todos parten con el mismo objetivo, pero trabajar durante un tiempo en otro país se ha convertido para algunos españoles en una forma de reunir dinero para emprender proyectos que en casa avanzaban más despacio.

Es el caso de Inma y Jesús, una pareja de españoles que decidió trasladarse temporalmente a Noruega después de comprobar que sus ingresos como trabajadores sociales en España apenas les permitían aumentar sus ahorros. En tres meses trabajando en el país nórdico, aseguran haber conseguido ahorrar 10.000 euros.

De ahorrar 400 euros al mes a reunir 10.000 en tres meses

La decisión de marcharse no surgió de un día para otro. Inma y Jesús tenían un objetivo concreto: ahorrar suficiente dinero para continuar viajando por Asia.

El problema era que, mientras trabajaban en España, comprobaron que alcanzar esa cantidad les llevaría mucho más tiempo del que estaban dispuestos a esperar.

Al principio pensaron que la solución estaba en controlar mejor sus gastos. Como ocurre con muchas personas que intentan aumentar su capacidad de ahorro, revisaron sus hábitos y llegaron a la conclusión de que quizá estaban destinando demasiado dinero al ocio.

Salir con amigos, comprar ropa y mantener determinados planes formaban parte de su vida cotidiana y les hacía pensar que, reduciendo esos gastos, podrían conseguir guardar una cantidad mayor cada mes.

"Pensábamos que el problema era que gastábamos mucho", recuerdan en un vídeo de sus redes sociales. Así que empezaron a recortar.

Salían menos, limitaban determinadas compras y trataban de reservar una mayor parte de sus ingresos. El resultado, según cuentan, no fue el esperado y a pesar del esfuerzo, su capacidad de ahorro apenas cambió y seguía situándose en torno a los 400 euros mensuales en el mejor de los casos.

Fue entonces cuando empezaron a plantearse si el problema podía estar en otro sitio. Si ya habían reducido sus gastos y aun así necesitaban demasiado tiempo para alcanzar el dinero que querían reunir, quizá la cuestión no consistía únicamente en gastar menos, sino en conseguir unos ingresos que les permitieran ahorrar más.

"¿Y si simplemente estábamos intentando construir la vida que queríamos en el lugar equivocado?", se preguntaron. La idea implicaba tomar una decisión mucho más importante que dejar de salir a cenar o comprar menos ropa: salir temporalmente de España y buscar un empleo en otro país.

La opción terminó siendo Noruega. La pareja pasó varios meses buscando una oportunidad laboral que encajara con sus planes y, según explican, llegaron a dedicar cinco o seis horas diarias a buscar empleo hasta que finalmente encontraron trabajo para la temporada de verano.

Esos tres meses, explican, fueron suficientes para conseguir ahorrar 10.000 euros, una cantidad que, comparada con los aproximadamente 400 euros mensuales que podían guardar en España, supone una diferencia considerable.

Tomando únicamente esas cifras como referencia, en España habrían necesitado alrededor de 25 meses para ahorrar 10.000 euros si hubieran mantenido una capacidad de ahorro constante de 400 euros al mes.

Noruega tiene un nivel salarial elevado. Según Statistics Norway, la oficina estadística del país, el salario mensual medio en 2025 fue de 62.070 coronas noruegas para el conjunto de los sectores y empleos, calculado en equivalentes a jornada completa.

La cifra, eso sí, es una media y no representa lo que cobra cada trabajador. De hecho, la propia estadística señala que más del 63% de los empleos se situaron por debajo de esa media.

La situación de los trabajadores inmigrantes también presenta diferencias. Statistics Norway sitúa en 55.180 coronas noruegas el salario mensual medio de los inmigrantes en 2025, frente a 64.150 coronas entre el resto de residentes, según sus datos generales.

En el caso de Inma y Jesús, su experiencia responde a unas circunstancias concretas: encontraron empleo, se trasladaron durante un periodo limitado y tenían un objetivo financiero muy definido.

El hecho de que su estancia fuese temporal también cambia la manera de afrontar el gasto. No estaban planteándose necesariamente construir su vida a largo plazo en Noruega, sino trabajar durante una temporada para conseguir una cantidad determinada y después continuar con sus planes.