Las expertas en reformas coinciden: "Cambiar la fontanería en un piso de 90 m2 antes costaba 1.800 euros, ahora supera los 2.200"

Comprar una vivienda en España se ha convertido en un reto para muchos hogares por los elevados precios y la escasez de oferta en determinadas zonas.

Ante esta situación, los pisos antiguos aparecen como una alternativa para quienes buscan precios algo más ajustados o viviendas que puedan transformar a su gusto.

Sin embargo, detrás de una casa que necesita una puesta a punto pueden esconderse gastos que van mucho más allá de cambiar los suelos, pintar las paredes o renovar la cocina. Las instalaciones son precisamente una de las partidas que conviene revisar antes de comenzar cualquier reforma.

La fontanería es una de ellas. Las tuberías antiguas pueden presentar problemas por desgaste, corrosión o acumulación de cal y, dependiendo de su antigüedad y material, puede resultar recomendable sustituirlas antes de estrenar la vivienda.

El coste tampoco es el mismo que hace unos años. Como referencia, la plataforma especializada Habitissimo estimaba en 2024 en unos 1.800 euros la sustitución de las tuberías de una vivienda de aproximadamente 90 metros cuadrados.

Cuánto cuesta cambiar la fontanería de un piso

Pilar Pérez, creadora de contenido especializada en reformas del hogar, compartía recientemente en uno de sus vídeos cuánto ha tenido que pagar por renovar completamente esta instalación en una vivienda de dimensiones similares.

"¿Cuánto cuesta cambiar la fontanería completa en un piso de 90 m2? A mí cambiar todas las tuberías de la cocina, instalación de la cocina y baños completos, evidentemente sin bidets, con tuberías multicapa, rozas y materiales varios, me costó un total de 2.300 euros más IVA".

Su experiencia sirve para hacerse una idea de cómo ha llegado a cambiar el presupuesto dependiendo del proyecto y en tan solo dos años. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el número de baños, los puntos de agua, los materiales o la necesidad de realizar rozas siempre pueden elevar aún más la factura.

También importa lo que exista detrás de las paredes. En viviendas con varias décadas de antigüedad todavía pueden encontrarse instalaciones realizadas con materiales que hoy se consideran obsoletos y que conviene sustituir durante una reforma integral.

Qué ocurre si las tuberías son de plomo

Durante décadas, el plomo se utilizó habitualmente en las instalaciones de agua. Actualmente, debido a los riesgos asociados a este material, renovar estas tuberías puede convertirse en una actuación prioritaria en determinadas viviendas antiguas.

Habitissimo situaba en 2024 entre 3.500 y 4.000 euros la sustitución completa de una instalación de plomo en una vivienda con cocina y dos baños. El precio final, no obstante, dependerá de la distribución y de la complejidad de los trabajos.

No siempre es necesario renovar toda la red. Cuando el deterioro está concentrado en una estancia, intervenir únicamente en esa zona puede reducir notablemente el presupuesto.

Por ejemplo, la misma plataforma estimaba en unos 800 euros la renovación de las tuberías de un baño incorporando una nueva toma de agua para la lavadora, tomando nuevamente como referencia sus precios de 2024.

La cal también puede avisar de un problema

Otro enemigo habitual de las instalaciones es la acumulación de cal. Con el paso del tiempo puede reducir el diámetro interior de las tuberías, dificultar el paso del agua y favorecer la aparición de averías.

Si el problema es recurrente, además de sustituir los tramos deteriorados puede estudiarse la instalación de un sistema de descalcificación. Habitissimo situaba el precio de estos equipos desde unos 300 euros.

Cambiar únicamente una sección de tubería o desagüe afectada por acumulaciones de cal o residuos podía añadir alrededor de 100 euros, aunque la cantidad dependerá siempre del acceso y del alcance de la reparación.

El color y la presión del agua dan pistas

Hay señales que pueden advertir de que algo no funciona correctamente incluso antes de abrir una pared. Una de ellas es que el agua comience a salir con un tono marrón o parduzco.

Aunque puede tener diferentes causas, este cambio también puede estar relacionado con el deterioro de las tuberías o con la presencia de hierro. En algunos proyectos es posible renovar la instalación mediante recorridos vistos o falsos techos, reduciendo la necesidad de abrir paredes.

La pérdida de presión es otra señal que no conviene ignorar. La acumulación de residuos o cal puede dificultar progresivamente la circulación del agua y terminar provocando problemas mayores.

Aprovechar una reforma puede ahorrar obras después

Si ya se van a retirar revestimientos, cambiar los suelos o transformar por completo cocina y baños, ese momento puede ser especialmente adecuado para comprobar el estado de la fontanería.

Mantener una instalación muy antigua puede significar tener que volver a abrir paredes recién terminadas si aparece una avería pocos años después. Por eso, incorporar esta partida desde el principio puede evitar duplicar trabajos.

Como referencia, Habitissimo calculaba en 2024 alrededor de 500 euros para renovar las tuberías de una cocina de unos 10 metros cuadrados con tomas para lavadora y lavavajillas.

Más allá de estas cifras orientativas, cada vivienda requiere una valoración propia. La antigüedad de las tuberías, su material, el número de puntos de agua y la distribución determinarán si basta con una reparación puntual o merece la pena renovar la instalación completa.