Madrid cambia su plan: financiará la compra de viviendas al 100% pisos de hasta 425.000 euros a personas de menos de 50 años

Los madrileños viven en primera persona la crisis de vivienda que España sufre. Alquileres desorbitados por un piso pequeño, antiguo o en mal estado, y precios inasumibles por viviendas que "no lo valen".

El programa "Mi Primera Vivienda", intenta paliar esa realidad, pero la Comunidad de Madrid prepara una ampliación de esta línea pública para facilitar la compra de viviendas de hasta 425.000 euros.

La ayuda va destinada a personas de hasta 50 años que tienen ingresos suficientes para pagar una hipoteca, pero no los ahorros necesarios para afrontar la entrada y los gastos iniciales.

La idea ha generado una enorme expectación, especialmente entre profesionales con buenos sueldos que llevan años atrapados en el mercado del alquiler. Sin embargo, conviene separar lo que ya existe de lo que todavía no está en vigor.

La medida anunciada por el Gobierno regional consiste en ampliar el programa para que las entidades financieras puedan conceder hipotecas de hasta el 100% del valor de la vivienda, siempre que el comprador cumpla determinados requisitos de solvencia.

Ampliación de la ayuda

El objetivo no es ayudar a personas sin ingresos, sino a quienes podrían asumir una cuota hipotecaria similar o incluso inferior a su alquiler actual, pero no disponen de los 80.000 euros de entrada que exigiría un piso de 400.000 euros.

A esa cantidad habría que sumar los impuestos y gastos de la operación. En la Comunidad de Madrid, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para vivienda usada es del 6%, lo que supone 24.000 euros en un inmueble de 400.000 euros. Con notaría, registro, gestoría y otros costes, el desembolso inicial puede acercarse a 26.000 o 30.000 euros adicionales.

El problema es que muchos vídeos en redes sociales están dando por hecho que cualquier menor de 50 años puede solicitar ya una financiación total para viviendas de hasta 425.000 euros. Eso no es correcto.

A día de hoy, el programa Mi Primera Vivienda sigue funcionando con las condiciones aprobadas anteriormente. La Comunidad de Madrid puede avalar hasta el 20% del valor de tasación o del precio de compra (el menor de los dos) para facilitar que el banco conceda una hipoteca de hasta el 95%, e incluso hasta el 100% en determinados supuestos familiares, como familias numerosas o monoparentales.

La ampliación hasta los 50 años y el aumento del precio máximo hasta 425.000 euros han sido anunciados por el Ejecutivo regional y se tramitarán mediante una modificación normativa, pero todavía no han desplegado todos sus efectos en las condiciones que se están difundiendo masivamente.

Eso no significa que no pueda solicitarse el programa. Sí puede hacerse, pero bajo las condiciones actualmente vigentes, que son algo menos favorables que las que se esperan tras la reforma.

Beneficiarios del programa

El perfil al que apunta la Comunidad de Madrid es muy concreto: trabajadores con empleo estable, ingresos recurrentes y capacidad para pagar una hipoteca, pero sin el colchón de ahorro necesario para acceder a la compra.

Pensemos en una pareja que ingresa 4.000 o 5.000 euros netos al mes. Podría asumir una hipoteca de 350.000 o 400.000 euros con una cuota similar a muchos alquileres actuales en la capital, pero reunir más de 100.000 euros entre entrada y gastos resulta prácticamente imposible mientras se pagan 1.400, 1.800 o incluso más de 2.000 euros mensuales de alquiler.

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Ese es precisamente el argumento que utiliza el Gobierno regional, el del hecho de que existan personas solventes, pero excluidas del mercado de compra por la barrera del ahorro inicial, no por falta de ingresos.

Qué conviene comprobar

Antes de tomar decisiones importantes, los expertos recomiendan verificar tres cuestiones:

La fecha exacta de entrada en vigor de la ampliación.

Los bancos adheridos al programa, porque no todas las entidades ofrecen las mismas condiciones.

El límite de ingresos y patrimonio, que sigue siendo un elemento clave para acceder a los avales públicos.

La expectativa es que la nueva regulación permita acceder a viviendas de mayor importe y amplíe el colectivo beneficiario hasta los 50 años, pero hoy por hoy la financiación al 100% para pisos de hasta 425.000 euros no puede darse por plenamente operativa.