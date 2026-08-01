Los bomberos coinciden: antes de irte de vacaciones asegúrate de que este electrodoméstico esté desenchufado

En España se producen alrededor de 17.000 incendios en viviendas cada año y entre el 20 % y el 75 % de estos siniestros tienen su origen en la cocina, según datos de la Fundación Mapfre y UNESPA. Una cifra que cobra especial relevancia durante el verano, cuando muchas casas permanecen vacías durante días o incluso semanas por vacaciones.

Antes de salir de viaje es habitual hacer un último repaso por la vivienda: cerrar las ventanas, comprobar que los grifos no gotean, bajar las persianas, desenchufar algunos cargadores o apagar regletas. Sin embargo, los bomberos insisten en que hay un pequeño electrodoméstico que suele pasar desapercibido y que conviene añadir a esa lista de comprobaciones: la tostadora.

Aunque se trata de un aparato de uso diario y aparentemente inofensivo, dejarlo enchufado durante varios días sin supervisión puede aumentar el riesgo de incendio. Por ese motivo, los servicios de emergencias recomiendan apagarla y desenchufarla siempre que no vaya a utilizarse, especialmente si la vivienda va a permanecer vacía.

La brigada de Bomberos de Londres a través de su web señala precisamente esta recomendación tras investigar un incendio doméstico originado por este pequeño electrodoméstico: "Es realmente importante comprobar siempre que las tostadoras y otros electrodomésticos estén apagados y desenchufados cuando no se utilizan".

De hecho, los especialistas recuerdan que solo los aparatos concebidos para funcionar de manera permanente, como la nevera y los congeladores, deberían permanecer conectados durante una ausencia prolongada.

Una tostadora con fuego. iStock

Y es que, el riesgo no se limita únicamente a un posible fallo eléctrico. Con el uso, en el interior de la tostadora se acumulan migas que, al entrar en contacto con las resistencias calientes, pueden llegar a prender.

Si, además, el aparato está colocado junto a paños de cocina, papel, madera u otros materiales combustibles, las llamas pueden propagarse con rapidez.

Recomendaciones para mayor seguridad

Además de desenchufarla cuando termina su uso, los expertos aconsejan incorporar algunos hábitos sencillos de mantenimiento. Vaciar con frecuencia la bandeja donde se acumulan las migas evita que estos restos permanezcan cerca de las resistencias. También es recomendable revisar periódicamente el estado del cable y del enchufe para detectar posibles desgastes o daños.

Otro aspecto importante es su ubicación. Lo más seguro es colocar la tostadora sobre una superficie estable y resistente al calor, dejando espacio a su alrededor y evitando que esté pegada a cortinas, paños, cajas de cartón o cualquier otro elemento inflamable.

En la misma línea, la organización Electrical Safety First recuerda que nunca deben introducirse objetos metálicos en el interior del aparato para retirar restos de pan u otros alimentos, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. También recomienda desconectarlo de la corriente siempre que no esté en funcionamiento.

Así, después de revisar el baño, comprobar que las ventanas están cerradas o asegurarse de que los grifos no quedan abiertos, los bomberos aconsejan dedicar unos segundos más a la cocina. Desenchufar la tostadora y otros pequeños electrodomésticos que no necesitan permanecer conectados puede ayudar a reducir riesgos innecesarios durante las vacaciones.

Otros electrodomésticos

La tostadora no es el único aparato al que conviene prestar atención antes de salir de casa. Uno de los ejemplos más habituales es la cafetera eléctrica. Aunque preparar el café forma parte de la rutina de millones de hogares, muchas personas olvidan desenchufarla después de utilizarla.

En algunos modelos, especialmente los más antiguos o aquellos que carecen de sistemas de apagado automático, las resistencias pueden conservar calor durante un tiempo, lo que incrementa el desgaste de sus componentes internos.

Por eso, los técnicos recomiendan desconectarla una vez termina su uso. Además de reducir el riesgo de sobrecalentamiento o cortocircuitos con el paso del tiempo, este gesto evita el llamado consumo en espera que mantienen algunas cafeteras para alimentar funciones como el encendido rápido o los relojes digitales.

Los bomberos también llaman la atención sobre otros hábitos cotidianos que conviene evitar antes de abandonar la vivienda. Entre ellos, dejar varias regletas sobrecargadas, mantener cargadores enchufados sin necesidad o cargar teléfonos móviles sobre colchones, sofás, almohadas o cualquier superficie que dificulte la disipación del calor.

Son pequeños gestos que apenas llevan unos segundos y que pueden marcar la diferencia cuando la casa permanece vacía durante varios días.