Los carpinteros españoles coinciden: poner un armario a medida antes costaba unos 800 euros, ahora supera los 1.900

Hacer un armario a medida en España ya no cuesta lo mismo que hace apenas unos años. Lo que antes podía resolverse con un presupuesto relativamente contenido, hoy exige una inversión mucho mayor y, en muchos casos, supera con facilidad los 1.900 euros, según reflejan distintas empresas especializadas en carpintería y mobiliario a medida.

Este incremento responde a varios cambios que ha experimentado el sector en los últimos años. La demanda de diseños personalizados ha crecido, se utilizan materiales de mayor calidad y cada vez son más habituales los proyectos adaptados al milímetro a las características de cada vivienda.

A ello se suma otro problema que afecta a numerosos oficios en España: la falta de profesionales cualificados y el escaso relevo generacional en la carpintería. Los datos publicados por diferentes plataformas y empresas del sector muestran que el coste de este tipo de trabajos no ha dejado de aumentar.

Si se compara con años anteriores, la diferencia es evidente. En torno a 2021, el precio medio de un armario empotrado se situaba alrededor de los 850 euros, según la plataforma de contratación de servicios Zaask, con alternativas más sencillas que podían encontrarse desde unos 750 euros.

Actualmente, esos importes apenas representan el punto de partida. Hoy es habitual que un armario a medida se sitúe en torno a los 1.900 euros o incluso por encima, dependiendo de las dimensiones, el diseño y la calidad de los acabados, tal y como indican desde la empresa española de carpintería y ebanistería MilEspais.

Cuánto cuesta un armario a medida hoy

El presupuesto final depende de numerosos factores. Los modelos más sencillos todavía pueden arrancar en torno a los 800 euros, pero cuando se incorporan puertas correderas, una distribución interior más completa o materiales de mayor calidad, lo habitual es que el coste se acerque a los 1.400 euros o supere los 1.900.

También existen distintas formas de calcular el precio. Algunos profesionales trabajan por metros cuadrados, con tarifas que suelen situarse entre 225 y 600 euros por metro cuadrado. Otros prefieren establecer el presupuesto por metro lineal, donde los importes pueden oscilar aproximadamente entre los 40 y los 1.200 euros.

A todo ello hay que añadir el coste de la instalación y la mano de obra, que normalmente se mueve entre 20 y 30 euros por hora. Además, incorporar cajoneras, baldas extra, accesorios organizadores o módulos específicos hace que el presupuesto aumente con bastante rapidez.

Por qué cada vez son más caros

El incremento del precio no responde a un único motivo. Uno de los factores más importantes es el tamaño del proyecto y el nivel de personalización. Hoy es frecuente aprovechar rincones, cubrir toda la altura hasta el techo o adaptar el armario a espacios con formas irregulares, lo que requiere más materiales y más horas de trabajo.

También influye el tipo de acabado elegido. El coste varía considerablemente entre una melamina básica y opciones como la madera maciza o los frentes lacados. Además, el encarecimiento de las materias primas durante los últimos años también ha repercutido directamente en el precio final.

El equipamiento interior es otro de los aspectos que más ha evolucionado. Frente a los diseños más sencillos de hace años, ahora es habitual incorporar cajones, estanterías, zapateros, pantaloneros o compartimentos específicos que mejoran la organización, pero también incrementan el coste.

Por último, el trabajo artesanal tiene un peso cada vez mayor en el presupuesto. Fabricar un armario completamente a medida exige precisión, tiempo de taller y una instalación adaptada a cada vivienda. A ello se suma una demanda creciente de este tipo de mobiliario, que también ha contribuido al aumento de los precios.

Cómo evitar superar el presupuesto

Antes de aceptar un presupuesto conviene solicitar varias propuestas y compararlas con detalle. No solo importa el precio final, sino comprobar qué servicios están incluidos, desde la medición hasta el montaje o el transporte.

También es recomendable elegir los materiales y acabados pensando en las necesidades de la vivienda. En muchas ocasiones, optar por soluciones intermedias permite reducir el coste sin renunciar a un armario funcional y duradero.

Otro aspecto fundamental es definir desde el principio qué distribución interior se necesita. Cuantos más accesorios, módulos o elementos personalizados se incorporen, mayor será el importe final de la obra.

Y, sobre todo, conviene ajustar las expectativas al mercado actual. Hoy, un presupuesto cercano a los 900 euros suele corresponder a modelos muy básicos. Si el objetivo es instalar un armario completamente personalizado y con buenos acabados, lo habitual es que la inversión ronde los 1.900 euros o incluso sea superior.