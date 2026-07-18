El pueblo de 263 habitantes que busca vecinos: ofrece hasta 100.000 euros para comprar casa y reformarla

Cada vez son más los pequeños municipios que recurren a incentivos económicos para atraer nuevos residentes. Ayudas a la vivienda, subvenciones para emprender o facilidades para instalarse se han convertido en una de las principales herramientas para combatir la pérdida de población.

Uno de los casos más llamativos se encuentra en Italia. Un pueblo de apenas 263 habitantes ofrece hasta 100.000 euros a quienes decidan comprar una vivienda, rehabilitarla y establecer allí su residencia.

Se trata de Luserna, una pequeña localidad situada en la región de Trentino-Alto Adigio, al norte del país. Para hacer frente al descenso demográfico, la provincia autónoma de Trento impulsó el programa "Revitalización de áreas geográficas en riesgo de abandono".

Gracias a esta iniciativa, los nuevos residentes pueden acceder a subvenciones destinadas tanto a la compra como a la rehabilitación de viviendas vacías o abandonadas, con una cuantía que puede alcanzar los 100.000 euros.

Naturaleza, historia y un idioma único

Más allá del incentivo económico, Luserna ofrece un estilo de vida muy diferente al de las grandes ciudades. Rodeado de montañas, bosques y senderos, es un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y un mayor contacto con la naturaleza.

Uno de sus mayores tesoros es el cimbro, una lengua de origen germánico que llegó durante la Edad Media y que todavía hoy se conserva gracias al esfuerzo de sus habitantes. Se trata de uno de los elementos culturales que mejor definen la identidad del municipio.

La localidad también conserva numerosos vestigios de la Primera Guerra Mundial, además de contar con museos, rutas de senderismo y actividades al aire libre que pueden disfrutarse durante todo el año.

Cómo acceder a la ayuda

Como ocurre con otros programas similares, la concesión de estas ayudas está sujeta al cumplimiento de varios requisitos. Entre ellos, suele exigirse que la vivienda se convierta en residencia habitual y que el beneficiario permanezca empadronado en el municipio durante varios años.

Además, las subvenciones no suelen cubrir toda la inversión. Los solicitantes deben presentar un proyecto de rehabilitación, respetar los plazos fijados y acreditar que disponen de recursos suficientes para completar las obras.

Las administraciones también limitan la compra de estos inmuebles como segunda residencia o con fines turísticos, por lo que conviene consultar las condiciones específicas antes de presentar la solicitud.

El objetivo de estas iniciativas no es únicamente rehabilitar viviendas vacías, sino incorporar nuevos habitantes capaces de mantener vivos el comercio local, los servicios y las tradiciones de estos pequeños municipios.

Pueblos españoles que también ofrecen ayudas

España también cuenta con iniciativas similares para combatir la despoblación. Algunas ofrecen ayudas económicas para comprar vivienda y otras incluyen incentivos laborales para facilitar el asentamiento de nuevas familias.

Valle del Ambroz (Cáceres)

El programa Vive en Ambroz concede hasta 15.000 euros a teletrabajadores que se empadronen durante al menos dos años en alguno de sus ocho municipios: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, La Garganta y Segura de Toro.

Para acceder a estas ayudas es necesario trabajar en remoto, ya sea como autónomo o asalariado, trasladar la residencia desde otra comunidad autónoma o desde el extranjero y comprometerse a vivir en la zona durante un mínimo de 24 meses.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja mantiene abierto el Plan REVIVE, dirigido a menores de 45 años que quieran comprar, rehabilitar o autopromover una vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Las ayudas alcanzan los 40.000 euros en localidades de hasta 500 habitantes, los 30.000 euros en municipios de entre 501 y 2.000 vecinos y los 20.000 euros para poblaciones de hasta 5.000 habitantes. El plazo de solicitud permanece abierto hasta junio de 2027.

Villasayas (Soria)

Con apenas 65 habitantes, Villasayas busca atraer familias con hijos ofreciendo un contrato de peón municipal a media jornada y la posibilidad de gestionar el bar del pueblo.

Además, la Diputación de Soria ha destinado más de 24.000 euros a la rehabilitación de viviendas, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos residentes.

Iniciativas como estas demuestran que, tanto en los Alpes italianos como en numerosos rincones de la España rural, cada vez son más los municipios que buscan atraer nuevos habitantes para garantizar su futuro y mantener viva la vida de sus comunidades.