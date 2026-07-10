Entró en vigor: la ayuda de hasta 66.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los grandes desafíos. Mientras el precio de venta y del alquiler sigue aumentando en muchas ciudades, cada vez más administraciones ponen el foco en los municipios rurales como una forma de ampliar la oferta de vivienda y atraer nuevos habitantes.

En este contexto y mientras muchas otras comunidades autónomas ya han cerrado sus convocatorias, el Gobierno de Aragón continúa con su programa de ayudas para rehabilitar viviendas en algunos de los pueblos con menor población de la comunidad.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) recoge las localidades incluidas en el denominado Programa 700, una iniciativa del programa del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 con el que se pretende recuperar inmuebles en desuso y favorecer que vuelvan a destinarse a uso residencial.

Este plan se suma a otras ayudas impulsadas en distintos puntos de España para facilitar el acceso a una vivienda asequible fuera de las grandes ciudades. El objetivo pasa por incentivar la rehabilitación del parque inmobiliario existente, favorecer la llegada de jóvenes, familias y nuevos residentes al medio rural y al mismo tiempo, contribuir a dinamizar la economía local y mantener servicios esenciales en estas pequeñas localidades

Aunque estas subvenciones se enmarcan dentro de las políticas estatales de vivienda, son las comunidades autónomas las que se encargan de diseñar cada convocatoria, establecer qué municipios pueden beneficiarse de ellas y fijar tanto los requisitos de acceso como el importe de las ayudas en función de sus necesidades demográficas y territoriales.

En Aragón, estas ayudas se dirigen a la rehabilitación de viviendas situadas en municipios de menos de 3.000 habitantes y pueden alcanzar hasta 66.000 euros por inmueble. Se trata de un límite de población más reducido que el de otras comunidades autónomas, donde este tipo de programas suele extenderse a localidades de hasta 5.000 vecinos

El presupuesto del programa a lo largo de sus 6 años de aplicación será de 52,5 millones de euros y con él se espera promocionar unas 800 viviendas públicas en el medio rural, según las estimaciones de la DGA.

Las ayudas contempladas en este programa oscilarán entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda rehabilitada o construida. Con esta inversión, el Gobierno de Aragón prevé aumentar la oferta de vivienda y favorecer la llegada de nuevos residentes a estas localidades.

Otras ayudas para rehabilitar viviendas

Más allá de este programa para rehabilitación en zonas rurales de Aragón, actualmente siguen activas también otras líneas de ayudas destinadas para rehabilitar viviendas en España.

La mayoría están orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, eliminar barreras arquitectónicas o acometer obras de conservación, aunque también existen incentivos fiscales para quienes realicen este tipo de actuaciones.

Una de las principales es el Programa de Rehabilitación Residencial financiado con fondos europeos Next Generation EU, que cuenta con una dotación de 3.420 millones de euros. Estas ayudas pueden cubrir entre el 40 % y el 80 % del coste de las obras, dependiendo del ahorro energético conseguido y del tipo de intervención realizada.

Entre las actuaciones subvencionadas se incluyen el aislamiento de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas, la renovación de los sistemas de calefacción o climatización y otras mejoras destinadas a reducir el consumo energético de las viviendas.

A estas subvenciones se suman las deducciones fiscales en el IRPF por obras de mejora energética. En función del resultado obtenido tras la reforma, los propietarios pueden acceder a deducciones del 20 %, 40 % o incluso del 60 % sobre las cantidades invertidas.

En la mayoría de los casos, la tramitación de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar las convocatorias y orientar a los propietarios sobre los requisitos y la documentación necesaria para solicitarlas.