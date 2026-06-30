Un ingeniero industrial avisa: "El gasto de aire acondicionado va a superar los 10 euros diarios este verano"

Con la llegada del calor, el aire acondicionado vuelve a convertirse en uno de los grandes aliados dentro de muchas casas en España. Sin embargo, este verano encenderlo durante varias horas al día puede salir bastante más caro que en años anteriores.

El motivo no está solo en las altas temperaturas y esas primeras olas de calor de junio, sino en que desde el 1 de junio parte de las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis energética han desaparecido y el IVA de la electricidad ha vuelto al 21 %. A esto se suma también el incremento del impuesto especial eléctrico, que ha pasado del 0,5 % al 5 %.

Una combinación que, según explicaba hace unas semanas el ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales en La Tarde de COPE, ha creado "una tormenta perfecta". En sus palabras, "Sumados ambos impuestos, es directamente más de un 15 %".

Ese encarecimiento llega justo en el momento en el que más electricidad consumen muchas viviendas por el uso de ventiladores, aparatos de aire acondicionado y otros sistemas de climatización. Además, la mayor demanda eléctrica durante las horas de calor también presiona el precio del mercado mayorista.

Según Morales, el problema es que "las energías renovables ya no son suficientes para cubrir la demanda", por lo que el coste final puede aumentar todavía más en los días de mayor consumo.

Por encima de los 10 euros al día

La diferencia entre usar un ventilador y encender el aire acondicionado puede ser enorme. Mientras que un ventilador "consume 20 veces menos", un equipo de aire acondicionado utilizado durante unas ocho horas al día puede superar los 10 euros diarios de gasto.

Por eso, el experto insiste en que no se trata de renunciar por completo a la climatización, sino de utilizarla con sentido común. Su consejo principal es claro: "No enfriemos los muebles".

Con esta frase, Morales se refiere a uno de los errores más habituales en verano: dejar el aire acondicionado encendido durante horas aunque no haya nadie en casa, pensando que así la vivienda se mantendrá fresca.

El ingeniero desmonta esa idea y recomienda encenderlo únicamente cuando realmente se está en la vivienda. "Está más que comprobado, hay que poner el aire cuando uno está en casa", señala.

La temperatura del termostato también importa

Otro fallo frecuente es bajar demasiado la temperatura del aparato. Según Morales, poner el aire acondicionado a 20 o 21 grados es un "error energético grave", ya que obliga al compresor a trabajar casi sin descanso.

La recomendación del experto pasa por mantener el termostato alrededor de los 23 grados, una temperatura que considera "bastante razonable". Con ello, el equipo no trabaja al límite, el consumo baja y la sensación de confort sigue siendo adecuada.

Además, cada grado de menos puede notarse mucho en la factura. Según sus cálculos, bajar el termostato supone aproximadamente "un 7% más de factura por cada grado".

Esto significa que programar el aire a 18 grados en lugar de a 23 puede elevar el gasto eléctrico en torno a un 35%, una diferencia importante cuando el aparato se utiliza a diario.

Toldos, ventanas y ventilación: claves para gastar menos

Más allá del termostato, el aislamiento de la vivienda también marca una gran diferencia. En el caso de los toldos, estos ayudan a bloquear la radiación solar antes de que entre en casa.

También conviene prestar atención a las ventanas, los muros y la etiqueta energética de la vivienda. Una casa eficiente puede necesitar mucha menos energía para mantenerse fresca que otra con mal aislamiento.

La ventilación es otro gesto básico. En verano, lo más recomendable es ventilar a primera hora de la mañana, cuando la temperatura exterior todavía es más baja. Con apenas 5 o 10 minutos puede ser suficiente para renovar el aire sin perder demasiado fresco interior.

Revisar la tarifa y la potencia contratada

El experto también recomienda revisar el tipo de tarifa eléctrica. Aunque las tarifas variables generan más incertidumbre, Morales defiende que, desde el punto de vista económico, "está más que demostrado que es mucho mejor una variable".

Según explica, las compañías suelen aplicar una prima de riesgo en los contratos de precio fijo, algo que puede encarecer el recibo en momentos de inestabilidad energética.

Por último, aconseja comprobar si la potencia contratada es realmente la adecuada. Para ello, da una regla muy sencilla: "Si no te saltan los plomos al menos 3 veces al año, es que tienes más potencia de la que necesitas".

Una revisión que puede evitar pagar de más todos los meses, especialmente en un verano en el que el uso del aire acondicionado puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la factura eléctrica.