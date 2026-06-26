Los expertos avisan: "Usar un ventilador cuesta poco más de 2 € al mes si se usa 8 horas al día, el aire acondicionado supera los 50"

Con la llegada de las altas temperaturas, muchos hogares españoles vuelven a enfrentarse a la misma pregunta: ¿qué sale más rentable, encender el ventilador o recurrir al aire acondicionado? La realidad es que ambos sistemas permiten sobrellevar mejor los días de calor, pero su impacto en la factura es muy diferente.

La elección no solo afecta al confort dentro de casa, sino que también tiene consecuencias directas en los gastos, especialmente durante los meses en los que estos aparatos permanecen encendidos durante varias horas al día.

Precisamente sobre esta diferencia ha hablado un experto en consumo energético de la empresa especializada en energías renovables @pulsosolarrenovables en uno de sus vídeos publicados en TikTok.

Cuánto cuesta usar un ventilador durante todo un mes

Según explica el experto, el consumo de un ventilador convencional es relativamente reducido incluso cuando se utiliza durante muchas horas al día.

"Un ventilador normal suele consumir unos 60 vatios, si lo usas 8 horas al día durante todo el mes son 14,4 kWh al mes y si el precio de la luz está a unos 15 céntimos el kWh, son 2,16 euros al mes", comienza detallando.

Estas cifras ayudan a entender por qué los ventiladores siguen siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan refrescarse sin que el gasto eléctrico se dispare.

Además, existen modelos de techo o ventiladores con motor de corriente continua que consumen incluso menos energía, reduciendo todavía más el coste mensual.

El aire acondicionado multiplica el gasto

La situación cambia considerablemente cuando se analiza el consumo de un sistema de aire acondicionado convencional. Aunque ofrece un nivel de confort superior durante los días más calurosos, también requiere mucha más energía para funcionar.

"Un aire acondicionado suele consumir alrededor de unos 1.500 vatios y si lo usas también 8 horas al día te da 360 kWh al mes y eso al mismo precio que la luz es 54 euros al mes", explica

@pulsosolarrenovables ¿Qué consume más en verano un ventilador o un aire acondicionado? Descubre cuánto consume realmente cada uno y cuál es la mejor opción para mantener tu casa fresca sin disparar el gasto eléctrico. Y si tienes placas solares, gran parte del consumo del aire acondicionado puede salirte prácticamente gratis durante las horas de sol. ☀️ Síguenos para más consejos sobre cómo ahorrar en tu factura de la luz. ♬ sonido original - Pulso Solar

La diferencia resulta evidente cuando ambos aparatos se utilizan en condiciones similares durante todo el mes. "Si comparas los dos, un aire acondicionado puede llegar a consumir más de 20 veces que un ventilador".

No obstante, el especialista recuerda que ambos sistemas no ofrecen el mismo resultado. Y es que, mientras el ventilador se limita a mover el aire y generar una sensación de frescor sobre la piel, el aire acondicionado sí modifica la temperatura real del ambiente.

Cómo reducir el gasto sin renunciar al frescor

Los expertos recomiendan combinar distintas estrategias para minimizar el uso del aire acondicionado. Mantener las persianas bajadas durante las horas centrales del día, favorecer la ventilación nocturna o utilizar toldos y elementos de sombra puede ayudar a reducir varios grados la temperatura interior de una vivienda.

También es importante ajustar correctamente el termostato. Programar el aire acondicionado a temperaturas excesivamente bajas obliga al equipo a trabajar más tiempo y aumenta el consumo eléctrico de forma innecesaria.

Por este motivo, muchos especialistas sitúan entre los 24 y los 26 grados el rango más eficiente para mantener el confort sin disparar la factura.

La ventaja de tener placas solares

Para quienes disponen de una instalación fotovoltaica en casa, la situación cambia considerablemente. Durante las horas de mayor radiación solar, la energía generada por los paneles puede cubrir gran parte del consumo del aire acondicionado.

Esto permite utilizar un aparato tradicionalmente asociado a un gasto elevado con un coste mucho menor para el usuario. "Si tienes placas solares, gran parte del aire acondicionado podría salirte prácticamente gratis durante todo el día", advierte el experto.

Es precisamente esa combinación entre autoconsumo y climatización por las que cada vez más hogares apuestan por instalar paneles solares. No solo ayudan a reducir la factura eléctrica durante todo el año, sino que permiten afrontar los meses más calurosos con un impacto económico mucho más reducido.

En cualquier caso, los especialistas coinciden en que la mejor opción dependerá de las necesidades de cada vivienda.