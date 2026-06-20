Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal en España prohíbe mantener a perros y gatos en balcones, patios y sótanos

Tener un perro o un gato no se limita a alimentarlo y llevarlo al veterinario. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, impone a los dueños obligaciones que afectan también al lugar en el que viven sus mascotas.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de marzo de 2023 y en vigor desde el 29 de septiembre de ese año, prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios, espacios similares o vehículos.

La medida no impide que el animal salga puntualmente a una terraza o a un patio. Lo que persigue es evitar que estos lugares se conviertan en su alojamiento ordinario cuando no garantizan descanso, higiene, temperatura adecuada, seguridad y supervisión.

La ley nació para fijar un marco común de protección de los animales de compañía y los silvestres en cautividad. En su exposición de motivos recuerda que en España uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía.

También subraya que existen más de 13 millones de animales registrados e identificados. Sin embargo, solo el 27,7% de los perros y el 4,3% de los gatos que llegan a centros de acogida están identificados.

Qué prohíbe la ley

El artículo 27 recoge las prohibiciones específicas para los animales de compañía. Entre ellas figura mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

La misma disposición prohíbe dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, el límite es más estricto, ya que no pueden estar sin supervisión más de 24 horas consecutivas.

Estas obligaciones se suman a otras reglas generales. Los titulares deben proporcionar condiciones de vida dignas, evitar la huida del animal, garantizar una vigilancia adecuada, facilitar los tratamientos veterinarios obligatorios y adoptar medidas para impedir molestias, peligros o daños.

En la práctica, dejar a un perro permanentemente en un balcón o a un gato encerrado en un trastero puede acabar en expediente sancionador. La valoración dependerá de los hechos, del tiempo y de si se acredita daño o sufrimiento.

Multas e infracciones

La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las leves son las conductas que incumplen obligaciones o prohibiciones legales sin provocar daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal.

Estas infracciones pueden conllevar apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros. Si existe reincidencia o la infracción es continuada, la norma excluye la posibilidad de quedarse solo en el apercibimiento.

Las graves se sancionan con multas de 10.001 a 50.000 euros. En esta categoría entran las conductas que causen daño o sufrimiento al animal sin provocarle la muerte ni secuelas graves, no cumplir la identificación obligatoria o usar animales como premio, rifa o promoción.

Además, el artículo 74 considera infracción grave mantener de forma permanente a perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y espacios similares o vehículos. Es decir, la permanencia en esos lugares puede elevar la respuesta sancionadora.

Las infracciones muy graves llevan multas de 50.001 a 200.000 euros. Aquí se incluyen los casos en los que el incumplimiento provoque la muerte del animal, el sacrificio no autorizado, el adiestramiento para peleas o el uso de animales de compañía para consumo humano.

Quién puede sancionar

La potestad sancionadora corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas y, en determinados casos, a los ayuntamientos. Las autoridades municipales pueden actuar cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes locales.

La ley permite imponer medidas accesorias, como la intervención del animal, cursos de formación o trabajos en beneficio de la comunidad. En los casos graves y muy graves puede añadirse la inhabilitación para actividades relacionadas con animales o para su tenencia.

Por tanto, la norma no solo busca castigar el abandono extremo. También pretende corregir situaciones normalizadas durante años, como dejar al perro todo el día en una terraza o relegar al gato a un sótano. La clave es que el animal no sea tratado como un objeto almacenado, sino como un ser sintiente.