La vajilla de tapeo más elegante lleva la firma de un ilustrador español: una colección de 7 piezas inspiradas en Granada

Hay pocas ciudades de España que tengan una personalidad tan marcada como Granada. Su historia se respira en cada rincón, desde los barrios que trepan por las colinas hasta los patios escondidos donde el tiempo parece avanzar más despacio.

Granada es arte. Lo es en su arquitectura, en los motivos geométricos de inspiración nazarí que decoran palacios y monumentos, en la cerámica tradicional de tonos azules y verdes que forma parte de su paisaje visual y en una artesanía que ha pasado de generación en generación durante siglos.

Sin embargo, si hay una tradición capaz de resumir el carácter granadino, esa es la del tapeo. Compartir una mesa, pedir una cerveza y dejar que vayan llegando platos para disfrutar sin prisas forma parte de una forma de entender la vida.

Precisamente para rendir homenaje a esa costumbre tan arraigada, Cervezas Alhambra ha unido fuerzas con la histórica Fábrica de la Fundación Fajalauza y con el ilustrador granadino Asís Percales para crear una colección exclusiva de vajilla que convierte el arte de compartir en una experiencia todavía más especial.

La tradición granadina convertida en objeto de colección

Hay colaboraciones que van mucho más allá del diseño y esta es una de ellas. La nueva colección impulsada por Cervezas Alhambra nace con la intención de reinterpretar una de las expresiones artesanales más reconocibles de Granada: la cerámica de Fajalauza.

Lejos de plantear una simple reedición de piezas tradicionales, el proyecto busca conectar pasado y presente a través de una mirada contemporánea que mantiene intacta la esencia de esta artesanía centenaria.

Para conseguirlo, la marca granadina ha contado con la participación de Asís Percales, ilustrador y creador multidisciplinar nacido en Granada, conocido por un lenguaje visual cargado de color, simbolismo y referencias a la cultura popular.

Su intervención aporta frescura a una colección que toma como punto de partida algunos de los códigos más reconocibles de la cerámica tradicional granadina y los adapta a una estética actual vinculada también al universo visual de Alhambra Especial.

El resultado es una vajilla de edición limitada compuesta por siete piezas elaboradas a mano en los talleres de Fajalauza. Cada una de ellas refleja el encuentro entre la tradición artesanal y la creatividad contemporánea, manteniendo vivos los procesos que han convertido a esta fábrica en uno de los grandes referentes de la artesanía española.

Lo más interesante de esta colección es que no ha sido concebida únicamente como un conjunto de piezas decorativas, sino que han querido que cada elemento forme parte activa de la experiencia gastronómica que representa el tapeo granadino.

Las bandejas, cuencos y platos han sido diseñados para circular por la mesa, para llenarse y vaciarse continuamente, para acompañar esos encuentros en los que las conversaciones se alargan mientras se comparten tapas y una cerveza bien fría.

La colección pone el foco precisamente en ese gesto cotidiano que define gran parte de la cultura gastronómica de Granada: disfrutar en compañía.

Entre todas las piezas destaca especialmente una bandeja creada a partir de un molde inédito en la historia reciente de Fajalauza. Su diseño se inspira en la estrella de mosaico nazarí, uno de los elementos decorativos más característicos del legado artístico granadino.

Esta pieza simboliza perfectamente el espíritu de la colección, ya que conecta la herencia cultural de la ciudad con una visión contemporánea del diseño y la artesanía.

Más allá de la estética, la colección reivindica una forma de disfrutar de la gastronomía alejada de las prisas. Una filosofía que encaja plenamente con el ADN de Cervezas Alhambra, una marca que desde hace décadas defiende la importancia de detenerse para apreciar los pequeños detalles y saborear cada momento.

Una edición limitada para celebrar el verano

La colección podrá conseguirse a través de Alhambra Club, el programa de fidelización de Cervezas Alhambra. Los usuarios podrán acumular puntos mediante los pincodes incluidos en los collarines de las botellas de Alhambra Especial de 25 y 33 centilitros hasta agotar existencias.

Además, la marca ha puesto en marcha un sorteo de 26 vajillas completas para quienes quieran hacerse con la colección íntegra.

Más que una vajilla, esta propuesta se presenta como una celebración de todo aquello que hace única a Granada. La artesanía de Fajalauza, la creatividad de Asís Percales y la tradición cervecera de Cervezas Alhambra se unen para reivindicar el valor de compartir mesa, conversación y tiempo.

Una forma de entender la gastronomía que sigue siendo tan vigente hoy como hace generaciones y que encuentra en estas siete piezas una nueva manera de expresarse.