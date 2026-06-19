Llega a Lidl el mueble con cajones más elegante y versátil de la temporada: disponible por solo 29,99 euros

Una estantería auxiliar de bambú con cestas de tela integrada en un salón de estilo moderno y minimalista.. E.E.

La organización en el hogar es fundamental y, para lograrlo, nada mejor que buscar muebles versátiles y funcionales que podamos colocar en diferentes rincones de la vivienda, como es el caso del elegante mueble de Lidl que arrasa esta temporada.

Se trata de una estantería móvil de bambú de LIVARNO que está a la venta por solo 29,99 euros y que cuenta con un total de tres compartimentos en los que poder almacenar diferentes objetos, además de una superficie adicional en la parte superior.

Fabricada en bambú de alta calidad, ofrece una carga máxima por cada una de las cestas de 1 kilogramo, contando con un bonito diseño que lo hará encajar a la perfección en cualquier estancia de la casa en la que se quiera utilizar.

La estantería móvil de bambú de LIVARNO

Esta estantería móvil de bambú de LIVARNO que está a la venta en la cadena de origen alemán Lidl está fabricada en material de una alta calidad, además de disponer de un total de tres cestas de tela espaciosas que lo convierten en un organizador móvil muy interesante y versátil.

Se puede utilizar tanto en el cuarto de baño como en el aseo de invitados, en el pasillo o en cualquier otra estancia, además de poder trasladarlo de un lugar a otro con una gran facilidad y comodidad gracias a sus cuatro ruedas de marcha suave, dos de ellas con función de bloqueo.

Livarno Estantería de bambú 29,99 €. Lidl

Está fabricada con una estructura de bambú lacado y base MDF laminado, así como cestas de tela de poliéster y cartón, con una carga máxima admitida de un kilogramo por cesta. Sus medidas son de 44 x 96 x 34 cm, y pesa aproximadamente 4,1 kilogramos.

Se trata de un mueble ligero que puede ser adecuado para quienes buscan una estantería que pueda encajar en el estilo de alguna de las estancias de su hogar y en las que no requieren de cargar mucho peso.

Además, tiene la ventaja de que se puede mantener fácilmente con un paño húmedo y otro seco, de manera que se puede mantener en todo momento en un buen estado.

Otras estanterías de Lidl para organizar tu hogar

Además de esta estantería móvil, en Lidl podemos encontrar otras muchas opciones para poder organizar el hogar, pudiendo así adaptar cada uno de ellos a las necesidades de cada uno en su hogar.

Estantería de pared regulable LIVARNO HOME

Una de las soluciones más interesantes que podemos encontrar a la venta en Lidl es su estantería de pared regulable de LIVARNO HOME, que es ideal para colocar objetos decorativos en el salón y el dormitorio.

A la venta por 22,99 euros, es fácil de montar y cuenta con baldas de diferentes tamaños que se pueden colocar a voluntad de cada persona, de forma que se puede adaptar a las necesidades que cada uno pueda tener, además de poder ir adaptándose según se necesite.

Con una carga máxima aproximada de 1 kilogramo y con unas dimensiones de 60 x 80 x 17 cm, se vende parcialmente premontado, de manera que, una vez comprado en la cadena de origen alemán, se podrá colocar sin mayores problemas.

Fabricada en pino chino sin tratar, se convierte en una solución ideal para aprovechar el almacenamiento y organización vertical en el hogar.

Estantería de suelo LIVARNO

Entre las opciones más interesantes para quienes buscan un espacio de almacenamiento y organización al mejor precio. La estantería de suelo LIVARNO con dimensiones de 75 x 30 x 75 cm se convierte en una opción interesante, al tener un precio de solo 18,99 euros.

Es una estantería independiente con baldas abiertas de montaje sencillo y una estructura estable de acero con revestimiento en polvo. Permite una carga máxima por estante de unos 5 kilogramos, por lo que se pueden dejar en ella diferentes objetos sin ningún tipo de problema.

Fabricado en madera, hierro y plástico, cuenta con un total de tres compartimentos y ofrece una gran versatilidad, por lo que se puede colocar tanto en alguna habitación como en un recibidor, pues posee un diseño simple que encaja perfectamente con muchos estilos de decoración.

Estantería de baño telescópica LIVARNO

Finalmente, mencionar la estantería de baño telescópica LIVARNO, una de las mejor valoradas por parte de los clientes de Lidl, que ven en ella una solución perfecta para solucionar sus problemas de espacio en el cuarto de baño. Su precio es de 17,99 euros.

Esta estantería tiene una altura ajustable de entre 123 y 260 cm y posee un total de tres cestas de almacenamiento para utensilios de ducha, siendo de fácil montaje a través de los sistemas de sujeción que incluye. Permite una carga máxima por cada una de las cestas de 3 kilogramos.

Es una estantería que puede transformar un cuarto de baño para que haya mucha mayor organización en la vivienda. Es un mueble que no solo ofrece un espacio de almacenamiento extra, sino que se puede integrar a la perfección en cualquier baño gracias a su elegante diseño.

Es fácil de montar y la altura ajustable la convierte en la solución perfecta para cualquier cuarto de baño, permitiendo así disfrutar de más espacios y mayor orden en el día a día. Tanto la barra como las cestas de almacenamiento poseen protección especial contra la corrosión gracias a un revestimiento de cromo de alta calidad.