Marta Marcilla, empresaria: "Si la lavadora se rompe y tiembla tu cuenta bancaria, el problema son tus ingresos"

En España, cambiar un electrodoméstico averiado puede convertirse en un problema económico para miles de familias. Según los datos, cerca del 35% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, mientras que más de 9 millones de personas no pueden asumir desembolsos inesperados sin recurrir a ahorros, financiación o ayuda externa.

La inflación acumulada, el aumento del precio de la vivienda y el encarecimiento de suministros básicos han reducido el margen financiero de buena parte de la población. Aunque ahorrar sigue siendo una de las prácticas económicas más extendidas en España, cada vez más expertos cuestionan si guardar dinero "por si acaso" es suficiente para garantizar estabilidad financiera a largo plazo.

En este debate entra con fuerza la empresaria inmobiliaria Marta Marcilla, fundadora y CEO de Tsalach Real Estate, quien defiende una visión completamente distinta sobre el ahorro tradicional. Para ella, si una avería doméstica hace tambalear la cuenta bancaria, el verdadero problema no es la falta de previsión, sino unos ingresos demasiado bajos.

"Alguien que genera lo suficiente no necesita ahorrar"

Marta Marcilla es la fundadora y CEO de Tsalach Real Estate. Según Forbes, es una de las empresarias más destacadas del sector inmobiliario internacional y una de las 100 mujeres más influyentes.

A pesar de ser española y nacida en Badalona, su visión del dinero choca con la cultura tradicional del ahorro en España. Para ella, "ahorrar por si pasa algo malo" es una emergencia que no indica un problema de previsión, sino de ingresos insuficientes.

"Alguien que genera lo suficiente no necesita ahorrar para imprevistos domésticos, porque puede afrontarlos con su flujo de dinero actual", asegura Marcilla.

No solo eso, sino que para la empresaria el hecho de pensar que una lavadora rota es una emergencia financiera no es solo un problema de ingresos, sino también de mentalidad.

"¿Por qué vas a pensar que va a pasar algo malo y que tienes que ahorrar por si pasa algo malo? ¿No será mejor pensar que va a pasar algo bueno?", pregunta.

Marcilla cree mucho en las energías y en la idea que, para tener éxito, el primer paso es visualizarlo y creer en él. Para ella, existen dos tipos de mentalidad: la de crecimiento y la de escasez, o como ella la llama, la mentalidad de un dólar.

Marta Marcilla, empresaria, habla sobre los hábitos "que te mantienen pobre"

"Hay mucha gente a la que yo le digo que está condenada a ser pobre toda la vida en un estrato económico. Están condenados a ser pobres porque se quejan de lo que no pueden alcanzar", explica.

En su opinión, la clave es cambiar la mentalidad: dejar de acumular por miedo y empezar a planificar con objetivos concretos como emprender un negocio o realizar inversiones que generen más ingresos.

Según explica, el dinero inmovilizado en cuentas corrientes pierde valor con el tiempo debido a la inflación. "Lo más loco que puedes hacer es no hacer nada con el dinero que tienes en el banco, como ahorrar 'por si acaso'", apunta.

En la misma línea, la empresaria advierte sobre el uso de la deuda. Para ella, pedir préstamos para gastos personales como vacaciones, coches o caprichos, es un error frecuente que se denomina "deuda mala".

Según relata, el crédito debería reservarse únicamente para inversiones que sean capaces de devolver más de lo que costaron. "Endeudarte para consumir es hipotecar tu futuro", sostiene.