Ya es oficial: los propietarios pueden ahorrar hasta 20.000 euros al reformar su vivienda en España

Reformar una vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para miles de propietarios en España, especialmente cuando las obras están relacionadas con la mejora de la eficiencia energética o la accesibilidad. Aunque muchas de las ayudas directas financiadas con fondos europeos ya han desaparecido, todavía existen incentivos públicos que permiten reducir considerablemente el coste de determinadas actuaciones.

Las administraciones públicas llevan años impulsando medidas destinadas a modernizar el parque inmobiliario español, uno de los más envejecidos de Europa. El objetivo es conseguir edificios más eficientes, reducir el consumo energético y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

En este contexto, quienes tengan previsto realizar determinadas obras durante este año deben prestar atención a las deducciones fiscales y programas de rehabilitación que continúan activos, ya que pueden suponer un importante ahorro económico.

Hasta 20.000 euros para determinadas actuaciones

Aunque las antiguas subvenciones directas vinculadas a los fondos Next Generation ya han finalizado en la mayoría de comunidades autónomas, algunos programas autonómicos y locales siguen ofreciendo ayudas para actuaciones relacionadas con la rehabilitación de edificios, la accesibilidad o la mejora energética.

Además, los propietarios pueden beneficiarse de importantes ventajas fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando las obras permiten reducir el consumo energético del inmueble.

Las cuantías varían en función de cada convocatoria y del tipo de actuación realizada. En el caso de las deducciones fiscales por eficiencia energética, los importes máximos que pueden recuperarse a través del IRPF están limitados por la normativa vigente.

No obstante, algunas ayudas autonómicas y municipales pueden complementar estos incentivos, aumentando el ahorro total para los propietarios que acometan determinadas actuaciones de rehabilitación.

Por este motivo, antes de iniciar cualquier reforma conviene consultar las convocatorias disponibles en cada territorio y comprobar los requisitos exigidos para acceder a ellas.

Las deducciones que siguen vigentes

La principal herramienta de apoyo a la rehabilitación en 2026 son las deducciones fiscales por obras de mejora energética.

Los contribuyentes pueden beneficiarse de una deducción del 20% cuando las actuaciones permiten reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual.

La deducción asciende al 40% cuando las obras consiguen disminuir en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o permiten mejorar la calificación energética del inmueble hasta alcanzar las categorías A o B.

Por otro lado, las comunidades de propietarios que acometan actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales pueden acceder a una deducción del 60%, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa fiscal.

Para poder aplicar estas ventajas es obligatorio disponer de certificados de eficiencia energética emitidos antes y después de la realización de las obras, ya que son los documentos que acreditan la mejora obtenida.

Otras ayudas que pueden solicitarse

Más allá de las deducciones fiscales, muchas comunidades autónomas mantienen líneas propias de apoyo destinadas a la rehabilitación residencial.

Estas convocatorias suelen centrarse en actuaciones relacionadas con la accesibilidad, la instalación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, la conservación de edificios o la mejora energética.

A ello se suman diferentes programas municipales impulsados por ayuntamientos de toda España, que en algunos casos incluyen subvenciones directas o bonificaciones fiscales sobre impuestos vinculados a las obras.

También existen ayudas específicas para la instalación de sistemas de energías renovables, como placas solares, que pueden complementarse con reducciones en determinados tributos locales.

Un parque residencial que necesita reformas

Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una parte muy importante de los edificios residenciales españoles fue construida hace varias décadas y presenta importantes carencias en materia de eficiencia energética.

Esta situación provoca un mayor consumo de energía, incrementa las facturas de los hogares y dificulta el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por la Unión Europea.

Por ello, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas continúan impulsando medidas para fomentar la rehabilitación del parque inmobiliario, aunque actualmente el protagonismo recae más en los incentivos fiscales y en los programas autonómicos y municipales que en las grandes subvenciones europeas que estuvieron vigentes en años anteriores.

Antes de iniciar cualquier proyecto, los expertos recomiendan consultar las ayudas disponibles en cada comunidad autónoma y solicitar asesoramiento técnico para conocer qué actuaciones permiten acceder a las distintas bonificaciones y deducciones existentes.