Los ingenieros españoles coinciden: "Encender el aire mientras funciona la lavadora encarece el consumo eléctrico"

La llegada del calor dispara uno de los gestos más repetidos en los hogares: encender el aire acondicionado. El problema aparece cuando ese consumo se suma, al mismo tiempo, al de otros electrodomésticos potentes como la lavadora, el horno, el lavavajillas o el microondas.

No se trata solo de gastar más luz. La coincidencia de varios aparatos en funcionamiento puede provocar picos de potencia, forzar la instalación y hacer que salte el Interruptor de Control de Potencia, el conocido "salto de los plomos" que corta el suministro cuando la demanda supera lo contratado.

El aviso cobra más importancia en un momento en el que la factura eléctrica vuelve a estar bajo presión. Desde junio de 2026, la retirada de parte de las rebajas fiscales aprobadas por la crisis energética encarece el recibo y obliga a mirar con más cuidado los hábitos cotidianos.

El aire acondicionado, por sí solo, ya es uno de los aparatos que más puede pesar en verano. Si además se enciende mientras la lavadora está en marcha, el hogar concentra en pocos minutos una demanda eléctrica que muchas veces podría repartirse sin perder comodidad.

Picos de la luz

La lavadora no consume siempre lo mismo durante todo el ciclo. Su mayor demanda suele producirse cuando calienta el agua, especialmente si se utiliza un programa a temperaturas elevadas. Ahí es donde coincide peor con el aire acondicionado, que ya está trabajando de forma continuada para bajar la temperatura de la vivienda.

En los días de mucho calor, el compresor del aire puede funcionar durante largos periodos. Si la casa está recalentada, si entra sol directo o si el equipo está mal mantenido, el aparato tendrá que esforzarse más para alcanzar la temperatura marcada.

A esa carga se suma la lavadora. El resultado puede ser una combinación de más energía consumida, más potencia instantánea demandada y más posibilidades de que el contador limite el suministro.

Por eso, encender ambos aparatos a la vez no siempre es una buena idea. En viviendas con poca potencia contratada, puede bastar con añadir otro consumo puntual, como un secador o el microondas, para que la instalación se quede corta.

La solución no pasa necesariamente por subir la potencia contratada. Hacerlo permite usar más aparatos a la vez, pero también aumenta el coste fijo de la factura. Antes conviene revisar rutinas y evitar coincidencias innecesarias.

La temperatura importa

El experto energético Jorge Morales de Labra ha defendido en una intervención en la COPE que, en verano, una temperatura de unos 23 grados puede ser razonable para el aire acondicionado, y ha advertido de que cada grado de menos aumenta el consumo.

La recomendación oficial del IDAE es aún más conservadora: 26 grados o más, con ropa adecuada, pueden ser suficientes para mantener el confort en una vivienda. La idea de fondo es la misma: bajar el termostato no enfría la casa más rápido, pero sí hace trabajar más al equipo.

Poner el aire a 18 grados al llegar de la calle es uno de los errores habituales. El aparato no consigue transformar la estancia de inmediato y, mientras lo intenta, consume más. Además, una temperatura excesivamente baja puede generar incomodidad y contrastes térmicos innecesarios.

La combinación con la lavadora agrava ese gasto. Si el aire trabaja al máximo y la lavadora utiliza agua caliente, la factura acumula dos consumos evitables: el de climatizar por debajo de lo necesario y el de lavar con más temperatura de la imprescindible.

Evitar el sobrecoste

La medida más sencilla es escalonar usos. Si el aire acondicionado está arrancando y la casa necesita enfriarse, conviene retrasar la lavadora. Y si toca hacer la colada, es mejor escoger programas eco, cargas completas y temperaturas bajas siempre que la ropa lo permita.

También ayuda usar la lavadora en las horas más favorables de la tarifa contratada, aunque el ahorro dependerá de si el usuario tiene precio fijo, tarifa indexada o discriminación horaria. Lo importante es no concentrar todos los consumos potentes en el mismo tramo.

En paralelo, hay gestos que reducen la carga del aire acondicionado, como cerrar persianas en las horas de sol, ventilar de noche o a primera hora, limpiar filtros y no enfriar habitaciones vacías. Un ventilador puede bastar en muchos momentos y consume mucho menos.

El problema no es poner la lavadora ni encender el aire acondicionado, sino hacerlo todo a la vez y sin control. En verano, el recibo no solo depende del precio de la luz. También depende de cómo se ordena el consumo dentro de casa.