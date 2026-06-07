Ya ha entrado en vigor: si un propietario vende una vivienda en alquiler deberá indemnizar al inquilino que resida en ella

El campo de la vivienda genera un sinfín de conflictos e intereses en España del que también forma parte la compraventa de viviendas con inquilinos. Tanto propietarios como arrendatarios se preguntan qué ocurre con el contrato de alquiler cuando el inmueble cambia de manos y, sobre todo, cuándo existe obligación de indemnizar.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la norma que regula los alquileres en el país, tiene la respuesta. En concreto, su artículo 14 fija las reglas del juego y deja claro en qué situaciones el inquilino tiene derecho a compensación económica.

Muchos desconocen que vender una vivienda alquilada no implica, por sí mismo, que el contrato desaparezca. Sin embargo, hay matices importantes que pueden suponer un coste económico para el propietario y que son importantes conocer.

La seguridad del inquilino

El inquilino en España está protegido por la legislación española ante la venta de la vivienda arrendada. Al transmitirse esta a un nuevo propietario, este pasa automáticamente a ocupar la posición del anterior arrendador.

El contrato, por tanto, continúa vigente en los mismos términos. El nuevo dueño no puede modificar condiciones ni expulsar al inquilino de forma unilateral dentro de los plazos legales establecidos.

La ley marca una duración mínima obligatoria en este aspecto. Si el arrendador es una persona física, el contrato debe respetarse durante al menos cinco años. En el caso de que sea una empresa o persona jurídica, el plazo se amplía hasta siete años.

El inquilino, durante ese periodo, tiene garantizada su permanencia en la vivienda. No hay lugar a indemnización porque no existe incumplimiento: el contrato continúa tal y como estaba firmado. Este punto es clave, ya que evita situaciones de desprotección para los arrendatarios y aporta estabilidad en un mercado especialmente tensionado.

Indemnización

Cuando el contrato de alquiler establece una duración superior a los mínimos legales, el escenario cambia. En estos casos, la protección del inquilino no es absoluta frente al nuevo propietario.

La ley permite que el comprador solo esté obligado a respetar el contrato hasta alcanzar esos cinco o siete años. A partir de ahí, puede extinguir el arrendamiento aunque el documento firmado fijara un plazo mayor.

Es en este punto donde surge el conflicto y, con él, el derecho a indemnización. En caso de que el inquilino se vea obligado a abandonar la vivienda antes del tiempo pactado inicialmente, tiene derecho a ser compensado económicamente. Sin embargo, esta obligación no recae sobre el nuevo propietario.

La responsabilidad corresponde al vendedor, es decir, al antiguo dueño que firmó el contrato en condiciones que luego no puede garantizar tras la venta. Este matiz es fundamental y suele ser fuente de errores. Muchos propietarios creen que al vender la vivienda se liberan completamente de responsabilidades, pero no siempre es así.

Cláusulas 'trampa'

Entre los fallos más comunes se produce cuando se firman contratos de larga duración sin tener en cuenta la posibilidad de vender el inmueble en el futuro. Si el propietario acuerda, por ejemplo, un alquiler de diez años y decide vender antes de que finalice ese plazo, puede verse obligado a indemnizar al inquilino si este pierde su derecho a permanecer en la vivienda.

No existe una cuantía específica fijada de esa compensación en todos los casos, pero suele estar vinculada a los perjuicios causados: gastos de mudanza, diferencia de precio en un nuevo alquiler o incluso daños derivados de la ruptura anticipada.

Es por ello que los expertos recomiendan revisar cuidadosamente las cláusulas contractuales y prever escenarios de venta. Incluir condiciones claras puede evitar conflictos posteriores y costes inesperados.

Además, es importante que tanto compradores como vendedores analicen la situación del inmueble antes de cerrar la operación. Un contrato de alquiler en vigor puede condicionar significativamente la rentabilidad o el uso de la vivienda.