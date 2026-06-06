Un fontanero: "Mi profesora me llamó 'desecho social' cuando le dije lo que quería ser; ahora resulta que somos el futuro"

La falta de relevo generacional en el sector de la construcción se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del mercado laboral en España.

Cada vez cuesta más encontrar albañiles, fontaneros, electricistas o carpinteros, mientras miles de profesionales se acercan a la jubilación sin que existan suficientes jóvenes preparados para ocupar su lugar.

Los datos reflejan claramente esta situación. Según un informe de Randstad Research, apenas el 10 % de los trabajadores de la construcción tiene menos de 30 años, mientras que más de la mitad supera ya los 45. Un escenario que hace temer una importante falta de mano de obra en los próximos años.

Trabajadores entre los que ya destacan más de 166.000 mujeres trabajando en este ámbito, según el Observatorio Industrial de la Construcción. Uno de los mejores datos de afiliación femenina desde 2014.

Precisamente sobre esta realidad de falta de mano de obra ha hablado Joan Pascual, fontanero y creador de contenido en TikTok, que en uno de sus últimos vídeos reflexiona sobre cómo han cambiado estos oficios en apenas unos años.

Profesiones que durante mucho tiempo estuvieron infravaloradas y que ahora se han convertido en algunas de las más demandadas ante la falta de profesionales.

"¿Os acordáis cuando nos decían si no estudias vas a acabar en la obra?", comienza diciendo. Durante muchos años, trabajar en oficios manuales estuvo asociado a una imagen negativa. Profesiones poco valoradas socialmente y que muchos jóvenes sentían que debían evitar si querían "tener futuro", explica.

La profesión del futuro

"Porque trabajar en la obra estaba mal visto. Era de gente sin estudios, mal pagada y sin futuro. Llegaba el jefe y decía: 'Doy una patada y salen 10 como tú'".

Sin embargo, como asegura este experto, la realidad actual es muy diferente. Dar con estos profesionales se ha convertido en una tarea complicada y, en muchos casos, quienes trabajan en estos sectores tienen agendas completas durante semanas.

"¿Dónde están ahora? Busca un fontanero, un electricista, un carpintero, un conductor. No los hay y los que hay tienen la agenda llena y te cobran caro porque resulta que ahora somos el futuro".

Joan también reivindica el esfuerzo y la experiencia que hay detrás de este tipo de profesiones, algo que considera que durante años no se ha valorado lo suficiente.

Un cambio de mentalidad

"Ahora todos quieren ser como yo, todos quieren ser como tú... Pero para llegar aquí han pasado 18 años estudiando, trabajando y aprendiendo".

Además, recuerda cómo algunas personas llegaron incluso a menospreciar su decisión de dedicarse a la fontanería. "Desecho social me llamó la profesora de naturales cuando se enteró de que quería ser fontanero y ahora resulta que somos el futuro".

Cada vez son más las voces que defienden la Formación Profesional y los oficios técnicos como una alternativa laboral con futuro, estabilidad y alta demanda.

Mientras muchos sectores luchan contra la precariedad o la falta de empleo, profesiones relacionadas con la construcción, las instalaciones o las reformas necesitan urgentemente nuevos trabajadores.

Y es precisamente ahí donde muchos jóvenes empiezan ahora a mirar con otros ojos trabajos que durante años estuvieron injustamente infravalorados.