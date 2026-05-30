La UE cambia las normas: se prohíbe la instalación de calderas de gas en viviendas desde julio de 2026

En España, más de 9,7 millones de viviendas cuentan con calderas de gas natural o gasóleo instaladas, lo que refleja hasta qué punto este sistema ha sido, durante décadas, la opción dominante para calefacción y agua caliente: muy eficiente y relativamente económica frente a otras alternativas.

Sin embargo, el encarecimiento de la energía y la creciente preocupación por el impacto ambiental han ido erosionando esa posición de liderazgo, abriendo paso a nuevas tecnologías que prometen menor consumo y menos emisiones.

Ahora, ese cambio deja de ser una tendencia para convertirse en una obligación normativa. La Unión Europea ha fijado un calendario claro que condiciona el futuro de la calefacción en las viviendas, cuyo objetivo principal es la descarbonización total del parque inmobiliario para el año 2050.

El fin de las calderas de gas

La base de esta transformación está en la Directiva (UE) 2024/1275, conocida como EPBD, una norma que redefine el modelo energético del parque inmobiliario europeo con un objetivo ambicioso: alcanzar la descarbonización total de los edificios en 2050.

Lejos de ser una medida aislada, se trata de una hoja de ruta escalonada que afecta tanto a cómo se construyen las viviendas como a las decisiones económicas de quienes las habitan.

El primer movimiento ya se puso en marcha el 1 de enero de 2025, cuando desaparecieron todas las ayudas públicas destinadas a instalar calderas que funcionasen exclusivamente con combustibles fósiles.

Desde ese momento, cualquier incentivo económico, subvención o programa de apoyo se orientó hacia tecnologías limpias, como la aerotermia o las bombas de calor, que funcionan con electricidad y pueden integrarse con fuentes renovables.

A partir de ahí, el cambio se trasladó al propio diseño de los edificios. La normativa establece que las nuevas construcciones deberán cumplir con estándares de "cero emisiones", lo que en la práctica elimina la posibilidad de incluir sistemas basados en gas o gasóleo.

Este requisito llegará antes a los edificios públicos, que deberán adaptarse en 2028, mientras que el conjunto de viviendas residenciales de nueva construcción tendrá como límite el año 2030.

Imagen de una caldera.

Aunque pueda parecer una transición lejana, el marco legal empieza a cerrarse mucho antes. Julio de 2026 no es la fecha en la que se prohíben directamente las calderas de gas, sino el plazo máximo que tienen los Estados miembros para adaptar esta directiva a su legislación nacional.

Eso significa que, a partir de entonces, cada país deberá haber definido sus propias reglas para cumplir con estos objetivos, lo que en la práctica acelera la desaparición de estas instalaciones en proyectos nuevos.

El efecto combinado de estas medidas genera un escenario en el que instalar una caldera de gas en una vivienda de obra nueva será cada vez menos viable, no solo por prohibición directa, sino por falta de apoyo económico y por exigencias técnicas más estrictas.

Los promotores, de hecho, ya están anticipando este cambio, incorporando soluciones eléctricas y renovables para evitar quedarse fuera de la normativa futura.

Para quienes ya tienen una caldera en casa, el panorama es distinto, al menos por ahora. La normativa no obliga a retirar los equipos existentes de forma inmediata, pero sí fija un horizonte claro: el año 2040 es la fecha límite para eliminar este tipo de sistemas en toda la Unión Europea.

A medida que se acerque ese momento, es previsible que aumenten las restricciones, los costes de mantenimiento y la presión para sustituirlos por alternativas más limpias.

Este proceso no solo responde a criterios medioambientales, también tiene implicaciones económicas y estratégicas.

Reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, estabilizar los costes energéticos y fomentar la electrificación del consumo doméstico forman parte del mismo objetivo.

Por eso, más que una prohibición puntual, lo que se está produciendo es un cambio estructural en la forma de entender la energía en el hogar.

En ese nuevo escenario, tecnologías como la aerotermia dejan de ser una opción minoritaria para convertirse en el estándar hacia el que se dirige el mercado.

Su capacidad para generar calor con un consumo eléctrico reducido, junto con la posibilidad de combinarse con paneles solares, las sitúa como una de las soluciones preferentes para cumplir con las exigencias europeas.