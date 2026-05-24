Un carpintero, sobre esta subida histórica: "Antes hacer un armario empotrado costaba 1.100 euros y ahora supera los 2.600"

En el momento de abordar la reforma de un hogar y renovar su interior, una de las prioridades de muchas personas con el objetivo de ganar espacio de almacenaje era pasar por los armarios empotrados.

Durante muchos años han sido la solución favorita en los hogares, pero más allá de los cambios en las tendencias, es una realidad que hoy en día resulta mucho más caro de lo que era realizar estos trabajos antaño.

En este sentido, un carpintero ha avisado de que "antes hacer un armario empotrado costaba 1.100 euros y ahora supera los 2.600 euros", dejando clara la evolución del mercado dentro del sector.

Hace apenas unos años, hacer un armario básico empotrado de madera costaba poco más de mil euros, pero la sofisticación de los materiales y la mayor demanda de personalización, entre otros factores, han llevado el techo de gasto hasta llegar incluso a superar los 2.600 euros.

Esta subida en los costes viene dada en parte por la inflación de los materiales, pero también por la búsqueda de soluciones a medida que permitan optimizar el espacio disponible. En cualquier caso, el coste de hacer un armario empotrado depende del tamaño y acabado de los materiales.

Factores que influyen en el presupuesto

A la hora de valorar el aumento del coste de los armarios empotrados, hay que tener en cuenta el impacto de la mano de obra y la elección de materiales, con carpinteros profesionales cuya tarifa por hora oscila entre los 20 y los 25 euros.

La elección del material también puede alterar el presupuesto final hasta en un 50%. Llevar a cabo la estructura con pladur tiene un coste aproximado de unos 1.500 euros para un armario de 2x2 metros. Si se opta por materiales más tradicionales o acabados premium, el precio se dispara.

Además, también influyen otros factores como el diseño interior, iluminación y herrajes, que son claves para determinar la factura final. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta los materiales y la mano de obra, puesto que serán los que determinen el coste final a desembolsar.

Los 'gastos ocultos' de los armarios modernos

Uno de los motivos por los que se encarecen los armarios empotrados modernos tiene que ver con los "gastos ocultos" para el consumidor, y que, más allá de la mano de obra y de los materiales, tienen que ver con elementos como los sistemas de apertura y la propia complejidad del trabajo.

El sistema de apertura puede suponer un aumento del coste en un 10%, mientras que otros elementos como el uso de puertas correderas, que son más caras que las abatibles por la complejidad de los herrajes y carriles necesarios para su funcionamiento, también aumentan el coste final.

Actualmente, un armario personalizado que tenga tres puertas correderas, una de ellas con espejo, y un equipamiento interior completo, con sus respectivas cajoneras, barras o maleteros, puede suponer actualmente un desembolso que fácilmente alcanzará los 2.200 euros.

A ello hay que sumar determinadas situaciones especiales, como el aprovechamiento del hueco de una escalera, que por su dificultad técnica pueden contribuir a que aumente el presupuesto final del armario empotrado.

El valor de la inversión

A pesar del aumento en el precio de los armarios empotrados en la actualidad, puede suponer una decisión inteligente para cualquier propietario, más aún si está pensando en una futura venta o puesta en alquiler del inmueble.

La razón es que un armario empotrado es mucho más que un mueble, sino que se considera una mejora estructural que revaloriza la vivienda. Al ser construidos a medida, se consigue eliminar los "espacios muertos", optimizando la capacidad de almacenaje en pisos.

Esto resulta especialmente útil en una era actual en la que muchos de los pisos suelen tener unas dimensiones reducidas. Además, su mantenimiento es más sencillo que el de los armarios exentos, ya que no acumulan polvo en zonas inaccesibles y están menos expuestos a golpes.

A ello tenemos que sumar su gran versatilidad, ya que se puede recurrir a los armarios empotrados tanto como roperos como para crear despensas bajo escaleras o en buhardillas. Lo que está claro es que son una solución que permite aprovechar al máximo el espacio, creando espacios para guardar ropa y otros enseres ocupando lo mínimo posible.

Un dormitorio con armarios a medida resulta más atractivo y puede hacer que el precio de una vivienda aumente en el mercado inmobiliario, por lo que se considera una buena opción.

¿Merecen la pena los armarios empotrados?

Si tenemos en cuenta todo lo anterior, determinar si merecen o no la pena los armarios empotrados dependerá de las preferencias de cada una, valorando tanto sus pros como sus contras.

Como decimos, las principales ventajas de esta solución pasan por una optimización del espacio y personalización total, además de ofrecer una mayor durabilidad y funcionalidad. Además, se puede tener una mayor decisión sobre los materiales a utilizar, respondiendo a las necesidades que cada uno prefiera.

En el lado contrario, como principales inconvenientes, hay que destacar su elevado coste, además de la necesidad de realizar trabajos de carpintería y, en algunos casos, de albañilería. Además, se ven condicionados por las dimensiones y características del lugar en el que se instalan.

A ello hay que sumar que ofrece mayor dificultad para redecorar, de manera que si se decide cambiar el estilo de la habitación, el diseño empotrado puede no encajar en la nueva decoración.