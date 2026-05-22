Un experto en finanzas, sobre esta subida histórica: "Una habitación en Madrid antes costaba poco más de 300 €, ahora ya supera los 700"

El estado actual del mercado inmobiliario se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos españoles, pero a pesar de todo, para algunos sigue siendo una oportunidad de inversión.

El experto en finanzas Gregorio Hernández, que tiene su propio canal de YouTube, ha dado recientemente una serie de consejos para todos aquellos que tengan la intención de invertir en vivienda en el presente año.

En primer lugar, deja claro que, en su opinión, no debería hacerse, porque para alguien que quiera invertir, la bolsa siempre ha sido más rentable a largo plazo que el mercado de la vivienda.

Aunque reconoce que puede haber años en los que la vivienda sube y la bolsa baja, a largo plazo esta última resulta más rentable. Además, como inversión, tiene claro que el futuro de la vivienda va a ser peor que el pasado.

Si bien es consciente de que invertir en vivienda puede ser una buena opción en algunas viviendas muy especiales del centro de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, cree que "la vivienda nunca debería haber sido una inversión", ya que ha provocado un problema social.

Teniendo lo anterior en cuenta, cree que lo más probable es que en los próximos años la rentabilidad de la vivienda se reduzca, ya sea por la puesta en marcha de leyes, la limitación de alquileres o por nuevos impuestos.

Gregorio Hernández tiene claro que la solución al problema actual pasa por construir una mayor cantidad de viviendas, lo que provocará una bajada del precio de las hipotecas y los alquileres.

Encarecimiento de la vivienda

Para el experto en finanzas, la solución al problema del mercado inmobiliario no pasa por mantener los alquileres, que provoca que la gente se mantenga en la pobreza, sino que se deben tomar medidas para poder enfrentar el encarecimiento de la vivienda.

Gregorio tiene claro que el objetivo no debería centrarse en que esas personas sigan pagando ahora, sino en enriquecerla para que tenga posibilidades de comprarse una vivienda, especialmente en Madrid o Barcelona, donde "ya pagas por una habitación lo que hace 10 años te costaba un piso".

Este dato es especialmente preocupante, ya que lleva a que haya personas que incluso viven en habitaciones interiores, y asegurando que "no se puede vivir en una habitación", lo califica como "casi una tortura".

La crisis de la vivienda empuja a la sobreocupación

El delicado momento que vive el mercado inmobiliario español está llevando a que se agrave el problema de hacinamiento que se está dando en un elevado número de viviendas en alquiler en España.

Según datos de Eurostat, dos de cada diez viviendas en alquiler en nuestro país ya sufren este problema. Este fenómeno se ha agravado notablemente desde la pandemia y ha coincidido con un encarecimiento de los alquileres del 20-30% entre los años 2020 y 2025.

Esta sobreocupación entre quienes viven de alquiler en el mercado libre (excluyendo la vivienda protegida) ha subido un 25% desde el año 2019.

Eurostat considera que una persona reside en un domicilio hacinado cuando no cuenta con al menos una habitación por cada pareja, para cada persona adulta soltera, así como espacios diferenciados para menores según edad y sexo.

Esta tendencia ha vivido un importante incremento desde la pandemia, y el problema es que la situación económica está llevando a que se intensifique cada vez más. La evolución del hacinamiento responde a la crisis de vivienda que está golpeando a las clases trabajadoras en el país.

El precio de la vivienda en España seguirá aumentando en 2026

Malas noticias para todos aquellos españoles que estaban esperando que el precio de la vivienda se pudiese ralentizar en España. Según los análisis publicados por el portal inmobiliario Pisos.com, la valoración del mercado inmobiliario continuará con su trayectoria ascendente.

Concretamente, se estima que el precio de la vivienda aumentará un 7,8% en 2026, mientras que el precio del alquiler está previsto que aumente en un 6,8% interanual en el presente año, lo que hará que se mantenga la tensión del mercado.

En lo que respecta a las hipotecas en España, la proyección para el presente año se eleva hasta unas 528.000 hipotecas, lo que supondría un aumento del 6,4% con respecto a 2025. No obstante, algunos expertos advierten de que la concesión de crédito se desacelerará en los próximos meses.

Uno de los grandes problemas con los que se encuentran gran parte de los ciudadanos tiene que ver con el ahorro inicial necesario para pagar la entrada del inmueble, ya que, aunque cuentan con capacidad de pago mensual, no tienen esa cantidad que les permita hacer la compra.

Las previsiones realizadas, en todo caso, descartan por completo que se vaya a producir una caída generalizada de los precios a corto plazo. Mientras que la oferta siga sin crecer de forma significativa, no habrá correcciones estructurales en el mercado.

En dicho informe se indica que el coste del suelo y los gastos de desarrollo siguen siendo factores determinantes que afectan a que se incremente el stock inmobiliario, y sin que aumente claramente la oferta de viviendas disponibles, el mercado seguirá tensionado.

Esta situación provoca que la demanda siga siendo muy sensible al precio, con jóvenes que siguen siendo los que tienen mayores dificultades para acceder a la compra por los altos precios y las exigencias de ahorro previo.