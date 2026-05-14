Los expertos coinciden: "Reformar un baño antes costaba 3.000 euros, ahora supera los 7.000 en España"

La reforma de baños en España no ha dejado de encarecerse en los últimos meses, hasta el punto de llegar a alcanzar niveles poco habituales. Según la Guía de precios de Habitissimo 2025, renovar por completo un baño ya supera sin dificultades los 7.000 euros cuando se opta por calidades medias-altas.

Detrás de este aumento están factores como el encarecimiento de los materiales, la subida en los acabados y el mayor coste de la mano de obra especializada, que han disparado el presupuesto final de este tipo de reformas.

De hecho, elementos como los azulejos, la grifería, el mobiliario o las mamparas de diseño están empujando el presupuesto final al alza.

En muchos casos, además, se ha producido un cambio en las elecciones del consumidor que cada vez más va de las calidades medias a opciones más premium, lo que termina elevando aún más el coste total de la reforma.

Por un lado, las materias primas han subido notablemente en los últimos años. Elementos básicos como azulejos, grifería o sanitarios han aumentado de precio, elevando incluso lo que antes se consideraba una reforma de gama media.

Un nuevo concepto de reforma

A esto se añade que las exigencias técnicas y normativas son cada vez mayores, lo que obliga a contar con profesionales más especializados. Las empresas del sector también afrontan subidas salariales y trabajos más complejos en áreas como fontanería, electricidad o climatización, lo que reduce su margen y encarece la ejecución.

En paralelo, ha cambiado lo que buscan los clientes. Ya no se trata solo de renovar un baño funcional, sino de crear espacios más cuidados y estéticos, con acabados propios de revista: mobiliario suspendido, mamparas a medida, iluminación LED o incluso sistemas más avanzados que antes eran opcionales.

Cuánto cuesta hoy reformar el baño

Este giro en la demanda ha transformado por completo el concepto de reforma, que pasa de ser una mejora básica a una experiencia más completa dentro del hogar. Y eso, inevitablemente, se traduce en presupuestos más elevados.

Si se compara con años anteriores, la diferencia es clara. Hace no tanto, una reforma integral de baño podía situarse por debajo incluso de los 3.000 euros como referencia habitual para una actualización estándar.

Hoy, en cambio, las cifras se han desplazado considerablemente. Según las guías más recientes de 2025, una reforma de gama media ya se mueve entre los 5.000 y los 7.000 euros, mientras que en calidades altas puede alcanzar entre 8.000 y 10.000 euros o incluso superarlos.

Sobre esto hablaba recientemente un fontanero experto en reformas y creador de contenido en TikTok (@soy.vadym): "Nosotros por una reforma completa de un baño, quitando todo y poniendo todo nuevo con buenos materiales y buenos acabados, con el IVA y con todo para que tú solo entres y ya te duches, cobramos entre 8.500 y 10.000 euros", detalla. Todo ello dependiendo de los materiales y los acabados.

En definitiva, la idea de que antes era habitual gastar unos 3.000 euros y ahora superar los 7.000 encaja plenamente con la evolución de los precios en el mercado actual.

Claves para ajustar el presupuesto

A la hora de afrontar una reforma de baño, hay varias decisiones clave que pueden marcar la diferencia en el presupuesto final. Una de las más importantes es definir desde el inicio qué nivel de acabados se busca. Apostar por materiales de gama media en lugar de opciones premium puede reducir considerablemente el coste sin sacrificar funcionalidad ni estética.

Otro aspecto fundamental es mantener, en la medida de lo posible, la distribución original. Cambiar la ubicación de sanitarios, duchas o lavabos implica modificar instalaciones de fontanería y electricidad, lo que dispara el precio de la obra. Si se respeta la base existente, el ahorro puede ser significativo.

También conviene comparar varios presupuestos y no quedarse con la primera opción. Analizar en detalle qué incluye cada propuesta —materiales, mano de obra, plazos— permite evitar sorpresas y detectar posibles sobrecostes ocultos.

Además, hay elementos donde se puede ajustar sin perder calidad global, como elegir azulejos más económicos y combinar con algún detalle decorativo más llamativo, en lugar de revestir todo el baño con materiales caros.

Por último, planificar bien los tiempos y evitar cambios de última hora es clave. Las modificaciones durante la obra suelen encarecer el proyecto, tanto por los materiales adicionales como por la mano de obra extra que requieren.