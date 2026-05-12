Se acabaron los arañazos en la vitrocerámica: Lidl lanza los protectores más prácticos y bonitos por solo 5,99 euros

Las placas de cocción de vidrio se han consolidado como la opción dominante en las cocinas españolas. Llevan más de medio siglo formando parte del día a díaKESPNWS260429_1003744226965, ofreciendo una forma eficiente, limpia y cómoda de preparar todo tipo de recetas.

Sin embargo, esa misma superficie lisa y elegante tiene un punto débil evidente: su exposición constante. El uso diario, los pequeños descuidos o incluso el simple arrastre de utensilios pueden acabar dejando marcas, arañazos y golpes.

Con el fin de evitar esta situación, existen soluciones prácticas como la que ofrece Lidl por solo 5,99 euros: un protector para vitrocerámica capaz de evitar arañazos y, al mismo tiempo, aportar un plus funcional.

El protector de Lidl

La protección de la placa de cocina debería ser casi una norma básica en cualquier hogar, sobre todo si se tiene en cuenta el coste de sustitución y lo delicado de este tipo de superficies.

Aun así, no siempre se adoptan medidas hasta que aparecen los primeros desperfectos, momento en el que ya es tarde para evitar el deterioro inicial.

En ese sentido, propuestas como los cubrevitrocerámicas de vidrio templado permiten adelantarse a ese desgaste sin necesidad de grandes inversiones.

El producto que ha puesto de nuevo en circulación Lidl, bajo su marca Silvercrest, responde precisamente a esa idea de prevención combinada con funcionalidad.

Se trata de un pack de dos piezas de vidrio templado que se colocan sobre la placa cuando no está en uso, creando una barrera física frente a golpes, arañazos o suciedad.

No solo protege, sino que transforma visualmente la zona de cocción en una superficie continua que se integra con el resto de la encimera.

Cubrevitrocerámicas, Lidl.

Esa continuidad visual tiene un efecto directo en la percepción del espacio, especialmente en cocinas pequeñas.

Al cubrir la placa, se gana una zona extra de trabajo que puede utilizarse para preparar alimentos o apoyar utensilios, algo que resulta especialmente útil cuando el espacio es limitado.

El material elegido, el vidrio templado, juega un papel clave en su utilidad. Es resistente a los arañazos y a los cortes, lo que permite incluso utilizarlo como tabla de cocina en tareas sencillas.

Además, al no ser poroso, no absorbe manchas ni olores, lo que facilita enormemente su limpieza y mantenimiento diario. Esto lo sitúa en ventaja frente a otras superficies más tradicionales como la madera.

Otro aspecto interesante es su diseño. Disponible en acabados como transparente, efecto cemento o con estampado de especias, el producto no desentona en la cocina, sino que se integra como un elemento decorativo más.

La configuración en dos piezas también añade un punto extra de comodidad. Permite retirar solo una parte cuando se necesita utilizar uno de los fuegos, sin tener que desmontar completamente el conjunto.

Además, cuando no están en la placa, pueden colocarse en vertical contra la pared, funcionando como protección frente a salpicaduras mientras se cocina.

En cuanto a la seguridad, incorporan pies antideslizantes que aseguran su estabilidad sobre la superficie, evitando movimientos inesperados durante su uso.

Este detalle resulta especialmente importante si se utilizan como apoyo para manipular alimentos. A ello se suma que están fabricados sin BPA, lo que refuerza su enfoque hacia un uso cotidiano seguro.

Conviene tener en cuenta que, pese a su resistencia, no están diseñados para soportar altas temperaturas directas, por lo que no se deben colocar sobre ellos ollas o sartenes calientes.

Aun así, su versatilidad compensa esta limitación, ya que cubren múltiples funciones dentro de la cocina sin complicar el uso habitual del espacio.