Concepción Barrio, notaria: "No formalizar en escritura los contratos de alquiler es un problema"

El mercado del alquiler en España ha ganado peso en los últimos años, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y el cambio en los hábitos residenciales. Actualmente, se estima que se firman más de medio millón de contratos de alquiler al año, convirtiendo este segmento en un pilar clave del acceso a la vivienda.

Pese a esta relevancia, el sistema presenta importantes debilidades estructurales, especialmente en el ámbito jurídico. La firma mayoritaria de contratos privados, sin intervención de fedatario público, reduce las garantías para ambas partes y limita tanto la trazabilidad como la calidad de la información disponible sobre el mercado.

Así lo ha explicado la notaria y presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio, quien ha subrayado la necesidad de avanzar hacia la formalización en escritura pública, una medida que permitiría reforzar la seguridad jurídica, mejorar la transparencia y facilitar la resolución de conflictos en el alquiler.

La importancia de reforzar la seguridad jurídica

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio, ha hablado en Herrera en COPE del "problema notable" que existe en España con los contratos de alquiler.

Según explica, España arrastra una mala costumbre desde hace años: los acuerdos entre propietarios e inquilinos suelen hacerse en documentos privados, sin la intervención de un notario que garantice su validez y seguridad jurídica.

Formalizar en escritura pública, explica Barrio, significa firmar el contrato ante notario, de modo que quede recogido en un documento con plena validez legal.

Durante este trámite, el notario comprueba la identidad de las partes, revisa que las cláusulas se ajusten a la ley y da fe de que ambas entienden y aceptan lo pactado.

A diferencia de otros países, como Marruecos, donde este trámite es habitual, en España la mayoría de arrendamientos se firman de forma privada, lo que genera falta de información y una considerable inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos.

La intervención notarial, en cambio, aportaría información fiable sobre el mercado del alquiler y facilitaría la ejecución de las cláusulas en caso de impago o conflicto.

Imagen de ilustración de una vivienda en alquiler.

Aunque pueda parecer un proceso complejo, Barrio recuerda que se trata de "un trámite muy sencillo", que incluso puede realizarse por videoconferencia y que "garantizaría seguridad jurídica e información tanto al propietario como al inquilino".

La presidenta del Notariado insiste en que la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, representa el hogar de una persona y, por tanto, merece las mismas garantías legales.

"Estamos hablando de la propiedad de una persona y de la vivienda de otra. Me da igual que sea en propiedad o en alquiler: la vivienda es el hogar de una persona", subraya.

Con el fin de ayudar a solucionar esta situación y aportar transparencia al mercado, el Consejo General del Notariado ha impulsado un portal estadístico gratuito con datos reales del sector, elaborado a partir de los contratos formalizados ante notario.

Esta herramienta pretende ofrecer información fiable, accesible y actualizada sobre el alquiler en España, reducir la opacidad del mercado y reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos, explica a Carlos Herrera.