Ya es oficial: la normativa de ascensores obliga a comunidades a reformarlos y puede costar hasta 40.000 €

La nueva normativa de ascensores aprobada por el Gobierno busca reforzar la seguridad de estos sistemas en toda España, obligando a miles de comunidades de propietarios a acometer reformas que, en algunos casos, pueden superar los 40.000 euros.

El cambio llega tras la entrada en vigor de la nueva Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 'Ascensores', aprobada mediante el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril. Aunque la norma entró en vigor el 1 de julio de 2024, es ahora cuando muchas comunidades comienzan a notar sus efectos tras las primeras inspecciones técnicas obligatorias.

La normativa afecta especialmente a edificios antiguos y ascensores instalados antes de las normativas europeas más estrictas. En estos casos, las comunidades deberán adaptar los elevadores para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad y accesibilidad.

La ley obliga a actualizar los ascensores

Con esta nueva regulación, las comunidades de propietarios estarán obligadas a modernizar los ascensores que no cumplan determinados requisitos técnicos. Algunas de las reformas más habituales afectan a la protección frente al cierre de puertas, la nivelación de la cabina, el control de carga o los sistemas de comunicación de emergencia.

La normativa establece que las cabinas deberán quedar perfectamente niveladas con el suelo para evitar tropiezos y caídas. Además, los ascensores tendrán que incorporar barreras fotoeléctricas que impidan el cierre de las puertas cuando exista algún obstáculo.

También será obligatorio instalar un sistema de comunicación bidireccional operativo las 24 horas para que, en caso de atrapamiento, los usuarios puedan contactar con el exterior incluso durante un fallo eléctrico.

Por otro lado, los elevadores deberán contar con dispositivos que impidan su funcionamiento cuando se supere el peso máximo autorizado. Asimismo, las antiguas guías cilíndricas o de madera deberán sustituirse por sistemas modernos de acero.

El coste de estas actuaciones dependerá tanto del estado como de la antigüedad del ascensor. En aquellas comunidades donde solo sea necesario incorporar sensores o sistemas de comunicación, el desembolso puede situarse entre 800 y 1.000 euros.

Sin embargo, cuando las reformas afecten a elementos estructurales o al sistema de tracción, la factura puede alcanzar e incluso superar los 40.000 euros.

Todos los propietarios deberán asumir la derrama correspondiente para ejecutar estas mejoras, ya que la Ley de Propiedad Horizontal considera este tipo de actuaciones como obras necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad del inmueble.

En este sentido, cada vecino deberá contribuir según su cuota de participación, salvo que los estatutos de la comunidad establezcan otro reparto diferente.

Las comunidades, en cualquier caso, no tendrán que ejecutar las reformas de manera inmediata. Las adaptaciones serán exigibles tras la primera inspección periódica obligatoria y, si el resultado es desfavorable, las mejoras deberán realizarse en un plazo de entre 3 y 10 años dependiendo de la gravedad de las deficiencias detectadas.

La ITC AEM 1 y su impacto en los ascensores

Todos los ascensores instalados en España deberán adaptarse progresivamente a la ITC AEM 1, una normativa que eleva de forma significativa los estándares de seguridad, accesibilidad y mantenimiento de estos sistemas.

No cumplir con la nueva regulación puede derivar en sanciones económicas e incluso en la inmovilización del ascensor hasta que se ejecuten las reformas necesarias.

Se trata de una medida especialmente relevante para comunidades de propietarios, edificios antiguos, viviendas unifamiliares con ascensor y fincas con elevadores instalados antes del año 2000.

La ITC AEM 1, correspondiente a la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, tiene como principal objetivo reducir accidentes y mejorar la accesibilidad en ascensores antiguos que fueron instalados antes de las exigencias europeas más modernas.

La normativa afecta a prácticamente todos los ascensores instalados antes del 1 de julio de 2024, fecha en la que entró en vigor el nuevo marco técnico.

Los cambios obligatorios en los ascensores

Los cambios más relevantes de la nueva normativa son los siguientes: