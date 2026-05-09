Un albañil, sobre esta subida histórica: "Reformar un tejado antes podía costar poco más de 2.000 €, ahora supera los 5.000"

Hace solo unos años, renovar las tejas de un tejado estándar en España costaba menos de la mitad que actualmente, siempre que se optara por modelos básicos.

Hoy, ese escenario ha cambiado por completo. El encarecimiento de los materiales de construcción en los últimos años ha sido la causa principal. De hecho, según datos del sector, productos como el acero, el cemento o los materiales cerámicos han llegado a subir entre un 40 % y un 50 % desde 2020 en España, impulsados por el aumento del coste de la energía, el transporte y las materias primas.

Este incremento no solo impacta en grandes obras, sino también en intervenciones más concretas como la sustitución de tejas o pequeñas reformas en la vivienda.

Y es que, lo que antes suponía un gasto asumible, ahora obliga a replantear presupuestos y priorizar actuaciones para abordar cualquier proyecto de rehabilitación o mejora del hogar.

Un fuerte encarecimiento de los materiales, que uno de los albañiles entrevistados por el canal de Adrián G. Martín asegura que ha cambiado por completo la forma de afrontar cualquier obra:

"Los materiales han subido una barbaridad, ahora la gente para hacer obra tiene que pensarlo muy bien. Por ejemplo, una teja antiguamente te valía 0,49 céntimos y ahora están saliendo a 1,10 euros cada teja, en un tejado que hay 5000 tejas, ya son más de 5000 euros", detalla.

Además, no solo influyen los costes directos. Los tiempos administrativos también complican los proyectos, como él mismo señala: "A todo esto hay que sumarle toda la burocracia que tiene... Pedimos un permiso hace más de un año y todavía no lo tenemos", asegura.

Cuánto cuesta renovar un tejado en España

Renovar un tejado en España en 2026, es una obra que actualmente se mueve entre los 60 y los 150 euros por metro cuadrado, lo que sitúa una vivienda estándar de unos 100 m² en una horquilla aproximada de entre 6.000 y 15.000 euros. Eso sí, la cifra puede aumentar fácilmente si la actuación no se limita a cambiar tejas.

No todas las obras tienen el mismo alcance. En los casos más sencillos, como reparaciones puntuales o un retejado parcial, los precios pueden arrancar desde unos 20 euros por metro cuadrado, aunque lo más habitual es que se sitúen entre 60 y 120 euros cuando se trata de una renovación media.

Por encima de ahí, cuando se opta por materiales de mayor calidad o intervenciones más complejas, el coste puede superar los 120 o incluso 150 euros por metro cuadrado.

La diferencia de precio depende de varios factores clave: el tipo de material elegido, la superficie del tejado, la inclinación, la facilidad de acceso o la necesidad de retirar la cubierta antigua.

Un albañil renovando la cubierta de un tejado.

También influye si la obra incluye únicamente el cambio de tejas o si incorpora mejoras como aislamiento, impermeabilización o incluso trabajos en la estructura.

Para hacerse una idea, retejar un tejado de unos 120 m², el presupuesto puede moverse entre los 7.200 y los 14.000 euros en función del tipo de reforma, según datos del líder en empresas de humedades.

Falta de competencia y alternativas

En cuanto al origen de esta subida, el experto apunta a un mercado muy concentrado en el sector de la teja, donde la falta de competencia limita las alternativas. A ello se suman factores como el aumento del precio de la energía, el transporte, las materias primas y la falta de profesionales cualificados, que han encarecido notablemente este producto tradicional. "Los precios siempre suben, pero nunca vuelven a bajar", resume.

Lo que ocurre con la teja es solo un ejemplo visible de una tendencia más amplia que afecta a toda la construcción, desde los elementos estructurales hasta los acabados y que está redefiniendo tanto las reformas como los proyectos de obra nueva.

Auge de pequeñas reformas

Sin embargo, ese cambio en el sector no solo se refleja en los precios, sino también en el tipo de trabajo que se realiza actualmente. Tal y como explica este albañil, la diferencia con respecto a hace unos años es evidente:

"Se nota mucho el boom que había. Antes trabajabas muchas horas para hacer grandes hoteles y ahora solo son trabajos de pequeños arreglos o reformas en casa".

Un escenario de precios cada vez más elevados en el que cada vez son más también los que se preguntan si con estos precios actuales es posible que una persona joven pueda construir su propia vivienda.

"Si la gente joven no tiene mucho dinero por herencia, es imposible que con un sueldo normal empezar a hacer una obra de 200 o 250.000 euros", sentencia.

Un escenario que deja claro que algo ha cambiado por completo en el sector de la construcción y en el acceso a la vivienda. Materiales cada vez más caros, trámites que se alargan y presupuestos disparados están haciendo que construir desde cero sea cada vez más complicado para la mayoría.

Así, lo que antes eran grandes proyectos ha dado paso a pequeñas reformas y arreglos puntuales. Reformar o construir ya no depende solo de organizarse bien, sino de poder asumir unos costes que no dejan de subir en un contexto cada vez más exigente.