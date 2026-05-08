Los arquitectos coinciden: que entre aire por la persiana indica un fallo de aislamiento que dispara la factura de la luz

El clima o la intensa luz del sol son los principales motivos por los que una casa española no puede "vivir" sin una persiana. Las bajamos y subimos con tanta naturalidad que solemos pasar por alto la importancia que tiene en nuestro día a día.

Bajar o subir la persiana de nuestra casa es un gesto tan cotidiano que prácticamente no le prestamos atención. No obstante, lo que hay justo encima de la ventana, el cajón donde se enrolla, puede ser el principal saboteador del aislamiento de la vivienda y, consecuentemente, estar disparando la factura energética.

Arquitectos y técnicos coinciden en señalar este punto como uno de los grandes olvidados del aislamiento doméstico. Cuando entra aire por la persiana, no es una simple molestia, sino una señal clara de que existe un fallo en la envolvente térmica de la casa.

El problema es que puede suponer pérdidas de energía de hasta un 40%, además de favorecer la aparición de humedades y moho.

Un fallo muy caro

El cajón de la persiana actúa, en muchos casos, como un puente directo con el exterior. Especialmente en viviendas antiguas o en aquellas donde no se ha cuidado el aislamiento, este espacio carece de materiales que frenen el paso del aire.

Por tanto, el calor generado por la calefacción se escapa en invierno, mientras que en verano el aire caliente entra sin control. Esto obliga a los sistemas de climatización a trabajar más tiempo y con mayor intensidad.

En términos económicos, se traduce en un gasto constante. Aunque no se perciba de forma inmediata, ese pequeño flujo de aire continuo puede marcar la diferencia a final de mes.

Además, de afectar al bolsillo, también lo hace el confort en el hogar. Corrientes frías, cambios de temperatura y ruidos del exterior (como el silbido del viento o el ruido de los coches) se cuelan fácilmente por este punto débil.

Muchos propietarios creen que cambiar las ventanas es suficiente para mejorar la eficiencia energética. Pero los expertos advierten que de poco sirve una buena carpintería si el cajón de la persiana sigue siendo una vía de escape.

Problemas respiratorios

Más allá del gasto energético, el verdadero peligro de no tener las persianas del hogar en buen estado está en la salud. La entrada de aire frío en contacto con el ambiente cálido del interior genera condensación.

Esa humedad, acumulada en el interior del cajón o en las paredes cercanas, crea el entorno perfecto para la aparición de moho. Las manchas oscuras en esquinas o techos no son solo un problema estético. Las esporas que liberan estos hongos pueden afectar directamente al sistema respiratorio.

Los especialistas alertan de que la exposición continuada puede agravar enfermedades como el asma, provocar alergias o generar irritaciones en ojos y garganta. Este problema se agrava especialmente en viviendas mal ventiladas o donde residen muchas personas, donde la humedad ambiental ya es elevada.

Solucionarlo sin obra

La buena noticia es que corregir este fallo no requiere grandes reformas. Existen soluciones rápidas, económicas y al alcance de cualquier vivienda.

Una de las más recomendadas es aislar el interior del cajón de la persiana . Para ello se pueden utilizar paneles térmicos o materiales reflectivos de poco espesor, diseñados específicamente para este tipo de espacios. Este tipo de aislamiento reduce significativamente el intercambio de temperatura y mejora también el aislamiento acústico.

. Para ello se pueden utilizar paneles térmicos o materiales reflectivos de poco espesor, diseñados específicamente para este tipo de espacios. Este tipo de aislamiento reduce significativamente el intercambio de temperatura y mejora también el aislamiento acústico. Otra medida clave es cambiar la cinta tradicional de la persiana , uno de los principales puntos de entrada de aire. Sustituirla por un sistema motorizado no solo mejora la eficiencia, sino también la comodidad.

, uno de los principales puntos de entrada de aire. Sustituirla por un sistema motorizado no solo mejora la eficiencia, sino también la comodidad. El sellado de juntas es igualmente fundamental. Aplicar silicona o espuma de poliuretano en pequeñas grietas o uniones evita filtraciones y refuerza la estanqueidad.

es igualmente fundamental. Aplicar silicona o espuma de poliuretano en pequeñas grietas o uniones evita filtraciones y refuerza la estanqueidad. También conviene revisar la tapa del cajón . Si no ajusta correctamente, puede ser necesario cambiarla o reforzar su cierre.

. Si no ajusta correctamente, puede ser necesario cambiarla o reforzar su cierre. Por último, mantener limpio el mecanismo ayuda a prolongar su vida útil. El polvo y la suciedad que entran desde el exterior pueden acelerar el desgaste de los componentes.

Estas intervenciones no solo reducen el consumo energético, sino que mejoran el confort diario y previenen problemas futuros. El aislamiento no siempre se ve, pero se nota mucho en la calidad de vida dentro de casa.