Los carpinteros coinciden: poner un armario a medida antes costaba unos 800 euros, ahora supera los 1.900

Hacerse un armario a medida en España ya no es el pequeño gasto que muchos recuerdan de años atrás. Y es que, lo que hace unos años podía resolverse con unos 800 euros, hoy se mueve en muchos casos cerca de los 1.900 euros o incluso por encima de esta cifra, como señalan diferentes empresas especialistas del sector de la carpintería.

Este cambio en los presupuestos de este tipo de obras no es algo casual. Detrás hay una evolución del sector que en los últimos años se ha orientado a materiales más caros, mayor demanda de personalización y un tipo de proyectos que han pasado de ser básicos a mucho más complejos.

Todo ello sumado además a la falta de mano de obra y de relevo generacional en un sector como la carpintería. Las cifras que manejan diferentes plataformas y empresas de mobiliario a medida en España y que hemos consultado confirman esta misma tendencia.

De hecho, si se mira atrás y en torno a 2021, el precio medio de un armario empotrado rondaba los 850 euros según datos de la plataforma líder en contratación de servicios locales Zaask, con opciones desde unos 750 euros en los casos más sencillos.

Hoy ese punto de partida prácticamente ha desaparecido y lo habitual es moverse a partir de los 1.900 en adelante, dependiendo del diseño y los acabados, como señala la empresa española de carpintería y ebanistería MilEspais.

Cuánto cuesta hoy un armario a medida

Actualmente, el precio de un armario a medida depende mucho de cómo se plantee el proyecto. Un modelo básico puede partir desde unos 800 euros, pero en cuanto se añaden interiores completos, mejores materiales o puertas correderas, lo normal es acercarse a los 1.400 o incluso superar los 1.900 euros.

También existen otras referencias que ayudan a entender el coste. Por ejemplo, algunos profesionales trabajan por metro cuadrado, con precios que suelen oscilar entre los 225 y los 600 euros/m². Otros lo calculan por metro lineal, con cifras que van aproximadamente de los 450 a los 1.200 euros.

A esto hay que sumar la mano de obra, que suele situarse entre los 20 y los 30 euros por hora, y elementos adicionales como cajoneras, accesorios o módulos especiales, que incrementan el presupuesto con bastante rapidez.

Por qué ha subido tanto el precio en pocos años

El encarecimiento en España tiene varias explicaciones y todas influyen. La primera es el tamaño y la complejidad. Cuanto más grande es el armario, más material y más tiempo requiere. Además, cada vez se diseñan soluciones más ajustadas al espacio: esquinas, techos completos o zonas difíciles que antes no se aprovechaban.

La segunda es el material. No cuesta lo mismo una melamina básica que una madera maciza o unos acabados lacados. En los últimos años, además, el precio de estos materiales ha subido, lo que influye directamente en el presupuesto final.

Otro factor importante es el interior del armario. Antes bastaba con una barra y poco más. Ahora lo habitual es incluir cajones, estanterías, compartimentos específicos o accesorios como pantaloneros. Todo suma.

Y, por último, está la mano de obra. El trabajo a medida exige precisión, tiempo de taller y adaptación total al espacio, algo que se paga más que un mueble estándar. A esto se añade una demanda cada vez mayor y que también presiona los precios al alza.

Cómo planificar el presupuesto

Para evitar sorpresas, lo más recomendable es comparar varios presupuestos detallados. No basta con una cifra final: es importante entender qué incluye exactamente (medición, materiales, instalación, transporte…).

También conviene ajustar bien los materiales y acabados. Renunciar a opciones premium puede reducir bastante el coste sin perder funcionalidad en el día a día.

Otro punto clave es definir bien el uso del armario. Cuantas más divisiones, accesorios o soluciones específicas se añadan, mayor será el precio. Por eso, priorizar lo realmente necesario ayuda a mantener el presupuesto bajo control.

Y, sobre todo, hay que tener expectativas realistas. Con unos 900 euros hoy en día, lo más probable es acceder a un armario sencillo. Si se busca algo más completo y personalizado, es habitual tener que acercarse a los 1.900 euros o incluso superarlos.