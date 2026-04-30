España cambia las normas: Hacienda te devuelve hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas de tu piso

La eficiencia energética de las viviendas se ha convertido en un requisito fundamental y un pilar estratégico en la edificación actual, impulsado por la necesidad de reducir costes, mejorar el confort y combatir el cambio climático. De hecho, para 2026, las normativas europeas han elevado el nivel de exigencia tanto para obra nueva como para edificios existentes.

A partir de ahora, no solo será imprescindible contar con el Certificado de Eficiencia Energética, sino que las nuevas directivas obligan a mejorar progresivamente las calificaciones de las viviendas, con el objetivo de que todas ellas alcancen al menos la clase E en 2030 y la D en 2033.

Dentro de ese proceso, cambiar las ventanas deja de ser una simple mejora estética para convertirse en una actuación clave. Además, el impulso fiscal permite que esta intervención sea más accesible, ya que se puede traducir en deducciones importantes en el IRPF si se cumplen determinados requisitos técnicos.

Cómo funciona realmente la ayuda

La posibilidad de deducirse hasta 3.000 euros en la declaración de la renta por cambiar las ventanas es una medida concreta vinculada a la mejora demostrable de la eficiencia energética.

Se trata de una deducción ligada a fondos europeos que busca acelerar la rehabilitación del parque inmobiliario, aunque el importe final depende directamente del impacto de la obra.

El elemento central no es la reforma en sí, sino el resultado energético que se obtiene. Si la intervención logra reducir la demanda de calefacción y refrigeración al menos un 7%, se abre la puerta a una deducción del 20%, con un límite de 1.000 euros.

Sin embargo, cuando el salto es mayor y se consigue reducir el consumo de energía primaria no renovable en un 30% o mejorar la calificación energética hasta una letra A o B, el beneficio fiscal se eleva al 40%, alcanzando ese máximo de 3.000 euros.

A partir de ahí, entra en juego otro escenario más ambicioso, relacionado con actuaciones en el conjunto del edificio. Cuando la reforma forma parte de un proyecto integral de rehabilitación energética, la deducción puede llegar al 60% de la inversión.

En ese caso, con una base máxima de inversión deducible de 5.000 euros anuales, el contribuyente puede recuperar hasta 3.000 euros por ejercicio, existiendo la posibilidad de repartir el exceso de la inversión en los cuatro años siguientes hasta un límite total de 15.000 euros.

Imagen de ilustración de una ventana de PVC.

No obstante, más allá de los porcentajes, hay una condición que resulta determinante y que suele generar dudas. Hacienda exige demostrar la mejora mediante el contraste entre dos Certificados de Eficiencia Energética: uno previo (con un máximo de dos años de antigüedad) y otro posterior a la intervención.

Sin esa comparación técnica, la deducción no es aplicable, independientemente del dinero invertido.

Igualmente crítico es el método de pago: la normativa anula el derecho a deducción si existe cualquier abono en efectivo. Todos los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito o cheque nominativo a nombre de la persona o entidad que realiza la obra.

Este detalle, aunque pueda parecer menor, es uno de los errores más frecuentes y puede invalidar completamente el beneficio fiscal.

En cuanto al calendario, el margen está claramente definido. Las obras deben estar finalizadas antes de que termine 2026, aunque lo verdaderamente decisivo es la fecha del certificado energético posterior.

Es vital que el certificado posterior se emita antes del 31 de diciembre de 2026. Si la fecha de emisión cae en 2027, la deducción se aplicaría en la declaración de ese año, siempre y cuando la normativa vigente contemple una prórroga para dicho ejercicio.

En el caso de decidir mejorar la eficiencia energética, las ventanas que se deben comprar son las de PVC o aluminio con Rotura de Puente Térmico (RPT), equipadas con doble o triple acristalamiento bajo emisivo.

Busca una transmitancia térmica (Uw) baja, perfiles de al menos 70 mm con varias cámaras de aire, y apertura oscilobatiente para máxima estanqueidad.