Los vecinos pueden obligarte a demoler el cerramiento de tu balcón si no cuentas con su permiso, según la Ley

La idea de cerrar un balcón para ganar espacio o protegerse del frío parece, a primera vista, una decisión puramente individual. Cuál será el presupuesto, si voy a perder luz natural o qué materiales elegir son algunas de las primeras dudas que surgen; sin embargo, hay una cuestión mucho más importante que muchos pasan por alto: no basta con querer hacerlo.

La normativa vigente establece límites claros a lo que cada propietario puede hacer, incluso dentro de su propia vivienda, cuando sus decisiones afectan a elementos comunes del edificio. En ese punto, el interés individual deja de ser prioritario y entra en juego la comunidad. Y el balcón, aunque de uso privativo, no es una excepción.

La legislación y la jurisprudencia han reforzado en los últimos años la capacidad de las comunidades para actuar frente a este tipo de obras. Esto implica que un cerramiento realizado sin autorización puede acabar, incluso años después, en una orden judicial de demolición con costes asumidos por el propietario.

El equilibrio entre lo privado y lo común

En España, más de un 65% de la población reside en edificios sujetos a régimen de propiedad horizontal, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Esto convierte a la convivencia vecinal en una cuestión clave, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde la densidad de este tipo de viviendas es muy elevada.

La Ley de Propiedad Horizontal es la norma que regula estas situaciones. Su objetivo es preservar tanto la estructura como la armonía estética de los edificios, lo que implica que determinadas decisiones individuales quedan supeditadas al interés general de la comunidad.

Dentro de este marco, el Artículo 7.1 de la LPH establece que ningún propietario puede realizar alteraciones en elementos comunes que afecten a la seguridad, la estructura o la configuración exterior del inmueble. Aquí es donde el cerramiento del balcón adquiere relevancia jurídica.

Aunque el uso del balcón —o, incluso, terraza— corresponde al propietario, su configuración exterior forma parte de la fachada, considerada un elemento común.

Por tanto, cualquier modificación visible desde el exterior afecta directamente al conjunto del edificio y requiere autorización previa, en este caso, de la comunidad de vecinos, a través del presidente o la Junta de Propietarios.

Imagen de ilustración de una junta de vecinos.

En el caso de que un propietario decida cerrar el balcón sin contar con el permiso necesario, la comunidad dispone de varias vías para actuar. En primer lugar, suele producirse un requerimiento previo, normalmente mediante burofax, en el que se solicita la retirada voluntaria del cerramiento.

Si el propietario no atiende esta petición, la comunidad puede acudir a los tribunales mediante un procedimiento ordinario. En este punto, será un juez quien determine si la obra vulnera la normativa y si procede su demolición.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clara al respecto en numerosas sentencias. Cuando se acredita que el cerramiento altera la estética del edificio y no cuenta con autorización, lo habitual es que se ordene la reposición del estado original.

Esto implica que el propietario deberá asumir todos los costes derivados de la demolición, así como posibles gastos judiciales. En algunos casos, además, puede enfrentarse a sanciones administrativas si tampoco cuenta con licencia municipal.

Excepciones que pueden cambiar el resultado

Aunque la ley es estricta, existen ciertos supuestos en los que el propietario puede defender su actuación. Uno de los más relevantes es el llamado agravio comparativo, que se produce cuando existen otros cerramientos similares en el edificio.

Si la comunidad ha permitido o tolerado durante años estas actuaciones sin intervenir, podría resultar contradictorio actuar únicamente contra un vecino. Sin embargo, esto no siempre garantiza el éxito de la defensa, ya que cada caso se analiza de forma individual.

Otro elemento clave es la prescripción. Si el cerramiento lleva instalado un largo periodo de tiempo sin que la comunidad haya ejercido acciones legales, el derecho a exigir su demolición puede extinguirse. La jurisprudencia suele situar este plazo entre cinco y quince años, dependiendo de las circunstancias.

Aun así, confiar en el paso del tiempo como única defensa es arriesgado. Existen resoluciones que han ordenado demoliciones incluso después de varios años, especialmente cuando se considera que no ha habido consentimiento claro por parte de la comunidad.

El papel del ayuntamiento y las licencias

Más allá del ámbito vecinal, hay otro actor fundamental en este proceso: la administración local. Cerrar un balcón no solo requiere el visto bueno de la comunidad, sino también una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento correspondiente.

Esto significa que incluso con la aprobación de los vecinos, una obra puede ser ilegal si no cumple con la normativa urbanística. En ese caso, el consistorio puede imponer multas e incluso ordenar la demolición.

Por tanto, la legalidad de un cerramiento depende de un doble control: el comunitario y el administrativo. Ignorar cualquiera de estos dos niveles puede tener consecuencias económicas importantes.