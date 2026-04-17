Entra en vigor: la ayuda de hasta 30.000 € para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes

Restaurar y rehabilitar una vivienda en la Galicia rural puede salir ahora más barato. Y es que, la Xunta de Galicia ha activado una línea de subvenciones enfocada a inmuebles situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de impulsar la vida en estas zonas rurales y atraer nuevos vecinos.

La iniciativa contempla ayudas económicas que pueden alcanzar hasta los 30.000 euros por vivienda, siempre que el inmueble se destine a residencia habitual o se ponga en alquiler bajo los requisitos establecidos. Con ello, se busca recuperar viviendas en desuso o en mal estado y facilitar su puesta en valor.

El plan cuenta con una dotación inicial de 5 millones de euros para los próximos dos años, financiados con fondos autonómicos. No obstante, la partida podría ampliarse si el número de solicitudes supera lo previsto. La concesión se realiza hasta agotar el presupuesto disponible, por lo que el orden de presentación resulta clave.

En términos de cobertura, las ayudas permiten financiar hasta el 75% del coste de las obras. Estas pueden incluir mejoras en accesibilidad, conservación del edificio, condiciones de habitabilidad o eficiencia energética, además de intervenciones destinadas a eliminar riesgos como el gas radón, frecuente en algunas zonas de Galicia.

Un programa que está abierto a propietarios, usufructuarios e incluso a quienes deseen convertir locales en viviendas, siempre que el uso final sea como residencia habitual o alquiler durante al menos cinco años. Además, estas subvenciones pueden combinarse con otras ayudas públicas, siempre respetando el límite del coste total de la actuación.

Plazo para solicitarla

Esta línea se integra dentro de una estrategia más amplia para revitalizar el rural gallego, en la que también se incluyen medidas para facilitar la compra de vivienda o dar una segunda vida a inmuebles vacíos. El objetivo de estas ayudas busca fijar población y dinamizar territorios que llevan años perdiendo habitantes.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 1 de septiembre de 2026, aunque podría cerrarse antes si se agotan los fondos. Por eso, se recomienda iniciar los trámites cuanto antes.

Para optar a estas ayudas, las viviendas deben ubicarse en municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes y las obras deberán justificarse correctamente ante la administración. Toda la información detallada, así como los formularios necesarios, están detallados en el Diario Oficial de Galicia y en la web del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

Otras comunidades con ayudas

Las subvenciones para reformar viviendas en zonas rurales no son exclusivas de Galicia. Otras comunidades autónomas también han puesto en marcha programas similares, algunos con importes incluso más elevados, que en determinados casos pueden alcanzar los 70.000 euros, dependiendo de las condiciones y del territorio.

En Aragón, por ejemplo, estas ayudas se centran en pequeños municipios —especialmente los de menos de 3.000 habitantes— y suelen estar ligadas a la incorporación de las viviendas al parque de alquiler público. Las cuantías, en estos casos, pueden moverse entre los 50.000 y los 60.000 euros por inmueble.

En Castilla-La Mancha, el respaldo económico también es notable, ya que las subvenciones pueden cubrir hasta el 80% del coste de la rehabilitación. El límite ronda los 60.000 euros, normalmente condicionado a que la vivienda se destine a alquiler asequible.

Por su parte, en Andalucía, las ayudas suelen situarse en torno al 40% del presupuesto de la obra, aunque este porcentaje puede aumentar de forma significativa —hasta el 75%— en determinados supuestos, como en hogares con menor nivel de ingresos o en actuaciones centradas en mejorar la accesibilidad.

En cualquier caso, la gestión de estas subvenciones depende de cada comunidad autónoma o en algunos casos, de las administraciones locales. Por ello, es fundamental revisar las bases de cada convocatoria, ya que los requisitos, plazos y condiciones pueden variar notablemente de una región a otra.