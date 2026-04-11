El Gobierno mueve ficha: 16 millones para poner en marcha 700 viviendas de alquiler asequible en 2026

España atraviesa un momento complicado en materia de vivienda, con una demanda que no deja de crecer al mismo tiempo que la oferta resulta insuficiente. Esta situación está provocando un encarecimiento constante del alquiler.

Para tratar de hacer frente a este problema, el Gobierno ha movido ficha y el Fondo de Impacto Social (FIS) ha aprobado una inversión de 16 millones de euros para ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible mediante promoción, compra y gestión de inmuebles, en una medida dirigida a colectivos vulnerables.

Esta medida impulsada por el Ministerio de Inclusión busca facilitar el acceso a un hogar digno a personas con dificultades para acceder al mercado libre, y lo hará con la puesta en marcha de cerca de 700 viviendas en un contexto de alta demanda y escasa oferta.

1.600 personas podrán acceder a estas viviendas

El fondo gestionado por COFIDES destinará un total de 11 millones de euros a ALAS Vivienda Asequible para cofinanciar, promover y gestionar un total de 696 viviendas repartidas en diez edificios situados en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Concretamente, las promociones que se beneficiarán de la medida están situadas en los municipios de Torrejón de la Calzada, Humanes, Velilla de San Antonio, Terrassa, Martorell, Barcelona, Mataró y Olesa de Montserrat.

La mayor parte de los inmuebles se entregarán a lo largo del presente año 2026, si bien algunas promociones estarán disponibles antes que otras. Según los datos facilitados por el Gobierno, cerca de 1.600 personas podrán acceder a estas viviendas con alquileres estables, protegidos y a largo plazo.

Los principales destinatarios de estos inmuebles serán hogares con bajos ingresos que tienen dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

Impulso del proyecto TuTECHO

Por otro lado, el Fondo de Impacto Social ha aprobado una inversión adicional de 5 millones de euros en la empresa social tuTECHO, con la finalidad de ampliar su modelo de conexión entre viviendas vacías y familias vulnerables.

Esta iniciativa abordará tanto entornos rurales como capitales de provincia y, en su primera fase, ya permitió la adquisición de un total de 23 inmuebles en Andalucía, Castilla y León y Cataluña, según datos del FIS.

El proyecto TuTECHO Rural busca convertirse en una solución para personas en situación de exclusión y, al mismo tiempo, contribuir a repoblar zonas de España que sufren un declive demográfico.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de vivienda nueva en aquellos lugares donde la oferta es insuficiente, como sucede en Níjar (Almería) o en el distrito de Cerro-Amate (Sevilla).

Desde el Gobierno se asegura que la colaboración público-privada en este tipo de iniciativas tiene como objetivo impulsar el parque de vivienda asequible y ofrecer soluciones a los colectivos más vulnerables.

De estas actuaciones se benefician distintos perfiles, como familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas sin hogar o personas mayores y con discapacidad.

La línea de vivienda del Fondo de Impacto Social se sitúa cerca de los 27 millones de euros repartidos en cinco inversiones, financiadas en parte con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta línea cuenta con una dotación inicial de 40 millones de euros y seguirá apoyando proyectos innovadores que contribuyan a combatir la exclusión residencial y faciliten el acceso a la vivienda a los colectivos con menos recursos.

El plan de la Unión Europea

El Parlamento Europeo aprobó su primer informe sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea, con el objetivo de impulsar medidas que permitan mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.

Entre sus recomendaciones destacan la reducción de la burocracia, el impulso del sector de la construcción y la innovación, así como el aumento de inversiones y ayudas fiscales.

La falta de vivienda asequible ha puesto en cuestión el funcionamiento del mercado único en Europa y, aunque la UE no tiene competencias directas en esta materia, ha impulsado desde finales de 2024 distintas medidas para apoyar a los ciudadanos.

Así se ha reforzado el Plan Europeo de Vivienda Asequible, apoyado en fondos Next Generation y en la revisión de las ayudas estatales, con el objetivo de aumentar la oferta, movilizar inversiones y fomentar la modernización del sector.

El plan también contempla la agilización de permisos, el uso de herramientas digitales y la promoción de métodos modernos de construcción para mejorar la eficiencia del sector.

El impacto de estas medidas aún está por determinar, pero la Unión Europea ha intensificado su apuesta por facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de creciente presión sobre el mercado inmobiliario.