Ya es oficial: Bruselas confirma que reformar la vivienda será obligatorio en España desde 2026 para cumplir con la ley

La vivienda en España se enfrenta a una doble presión: necesita aumentar su oferta y, al mismo tiempo, reducir de forma drástica su impacto ambiental.

En ese cruce de caminos aparece la reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE), obligatoria desde 2026 y que marcará la hoja de ruta del sector durante las próximas décadas para mujeres que estén pensando en comprar o reformar una vivienda.

La nueva normativa no solo endurece las exigencias energéticas. También empuja a promotores, constructoras, fabricantes y administraciones a cambiar la forma de levantar edificios, rehabilitar los existentes y gestionar los materiales. El objetivo de fondo es claro: avanzar hacia un parque inmobiliario descarbonizado antes de 2050.

La reforma adapta al marco español las nuevas exigencias europeas sobre eficiencia energética de los edificios. El nuevo Código Técnico de la Edificación, marca el camino hacia la descarbonización de los edificios en 2050. La norma adapta a España la directiva europea sobre eficiencia energética y fija nuevas exigencias.

Los edificios públicos no podrán emitir CO2 desde 2028 y los de nueva construcción deberán hacerlo a partir de 2030. Además, el parque edificado existente tendrá que recortar su consumo energético un 16% en 2030 y entre un 20% y un 22% en 2035, lo que impulsará las rehabilitaciones eficientes.

Edificio en construcción. iStock

Eso se traducirá en inmuebles con un menor consumo, más preparados para integrar energías renovables y diseñados con criterios de sostenibilidad desde su origen. Los edificios públicos deberán avanzar hacia las cero emisiones netas, mientras que la obra nueva tendrá que incorporar soluciones que hoy aún no son habituales en buena parte del mercado.

El impacto será especialmente visible en un país con un parque residencial envejecido. La mayor parte de los edificios españoles tiene varias décadas de antigüedad y arrastra graves carencias de aislamiento, climatización y eficiencia. Eso convierte la rehabilitación en una necesidad estructural, no en una opción secundaria. Fachadas, cubiertas, ventanas, carpinterías y sistemas térmicos se sitúan ya en el centro de la transformación.

Fomentar la rehabilitación

La reforma del CTE llega en un momento en el que la rehabilitación energética ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en una prioridad económica y social. Reducir el consumo no solo rebaja emisiones. También reduce la factura de miles de hogares y combate la pobreza energética en un contexto de costes todavía elevados.

La nueva regulación empujará intervenciones de mayor escala y más ambición. Ya no bastará con arreglos puntuales o mejoras estéticas. El sector tendrá que abordar reformas profundas que permitan reducir de verdad la demanda energética de los edificios y mejorar su comportamiento térmico durante todo el año.

Ese salto obligará a multiplicar la actividad de empresas vinculadas a los aislamientos, cerramientos, cubiertas, carpinterías eficientes y sistemas inteligentes de climatización. También reforzará la importancia de los certificados energéticos, de la monitorización del consumo y de la calidad del aire interior, una variable cada vez más valorada en la edificación contemporánea.

Junto a ello, la economía circular gana peso dentro de la normativa. La construcción deberá reducir residuos, reutilizar materiales y planificar mejor cada fase del proceso. Durante años, el sector ha convivido con elevados niveles de desperdicio en obra. Ahora esa lógica empieza a quedar cuestionada por un marco regulatorio que exige más control, más trazabilidad y una gestión mucho más precisa de los recursos.

La industrialización gana terreno

En paralelo a la rehabilitación, la construcción industrializada aparece como uno de los grandes vectores del cambio. El sistema no es nuevo, pero sí lo es su actual capacidad de adaptación y personalización. Frente a la imagen antigua de edificios repetitivos y rígidos, la tecnología permite hoy fabricar componentes estandarizados sin renunciar al diseño ni a la flexibilidad.

La lógica industrial traslada parte del proceso a fábrica, donde se producen módulos o piezas en entornos controlados. Después se ensamblan en obra con mayor rapidez, menos residuos y menor exposición a retrasos derivados del clima. Esto reduce tiempos, mejora la seguridad laboral y permite optimizar materiales y consumos.

Además, la construcción off-site encaja bien con las nuevas exigencias ambientales. Al acortar procesos, ordenar mejor las fases y disminuir el desperdicio, contribuye a rebajar emisiones. También facilita el uso de materiales de menor impacto, entre ellos la madera técnica, que gana terreno por su menor huella de carbono frente a sistemas más intensivos.

La industrialización, sin embargo, todavía afronta barreras. La primera es cultural: parte del mercado sigue asociando esta fórmula a menor calidad, pese a que la realidad técnica desmiente esa idea. La segunda es productiva: faltan más plantas, más capacidad industrial y una cadena de suministro preparada para responder a una demanda creciente. Y la tercera sigue siendo administrativa: de poco sirve construir más rápido si los permisos avanzan con lentitud.

Una palanca útil, pero no milagrosa

El nuevo CTE puede convertirse en una palanca decisiva para modernizar el sector y hacerlo más sostenible. También puede estimular nuevas inversiones, favorecer la innovación y abrir oportunidades en rehabilitación, materiales eficientes y soluciones energéticas. Pero no resolverá por sí solo todos los problemas de la vivienda en España.

La falta de suelo en las grandes ciudades, el encarecimiento de los costes, la escasez de mano de obra y la pesada burocracia seguirán condicionando el ritmo del cambio. A ello se suma otro desafío de fondo como es el relevo generacional en un sector que necesita atraer perfiles técnicos y profesionales más jóvenes.

Aun así, la dirección ya está marcada. La construcción española entra en una etapa en la que contaminar más, desperdiciar más y consumir más dejará de ser asumible. La vivienda del futuro inmediato será más eficiente, más industrializada y más exigente con cada kilovatio y cada material. El Código Técnico de la Edificación más que una norma, es el plano de esa transición.