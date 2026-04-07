Los interioristas coinciden: este detalle en el baño hace que tu casa parezca barata y anticuada

A la hora de hacer que una casa luzca de la mejor forma posible nunca está de más conocer las tendencias de decoración, teniendo en cuenta tanto la selección de los elementos de mobiliario, los objetos o la iluminación, hasta el color de las paredes y otros aspectos.

En este sentido puede haber muchas dudas sobre qué decisiones tomar en cuanto al diseño de interiores, y no siempre es sencillo resolverlas, pero gracias a expertos en la materia como la interiorista Micaela Quinton podemos estar más cerca de tomar decisiones acertadas.

Partiendo de la base de que es importante que los artículos más relevantes sean de buena calidad para transmitir la imagen que deseamos proyectar a través de nuestra vivienda, aún cometemos algunos errores, como destaca la experta.

El detalle que hace que tu casa parezca anticuada

Micaela no duda a la hora de hablar del "acabado que hace que tu casa parezca barata y anticuada", el cual ha sido utilizado durante décadas en los distintos elementos del hogar, especialmente en zonas como el cuarto de baño.

La interiorista habla de los accesorios de latón brillante que, aunque a muchos diseñadores y personas les encantan, hoy en día reemplazan el aspecto del latón pulido de los años 80 y 90 con piezas de latón sin lacar, que transmiten un aspecto más cálido.

En opinión de la diseñadora, este acabado era muy habitual en pomos de puertas y griferías en las décadas mencionadas y se debería evitar si lo que se quiere es transmitir una imagen de un hogar más moderno.

De hecho, invita a que todos aquellos que tengan mucho latón en su baño o cocina se animen a hacer el cambio. Sin embargo, es consciente de que los grifos de latón sin lacar de alta gama no son aptos para todos los bolsillos y por ello en su lugar recomienda buscar alternativas más económicas.

El gotelé es cosa del pasado

Continuando con las recomendaciones de Micaela Quinton, también invita a abandonar el gotelé de forma definitiva. Durante décadas, el gotelé fue un acabado de pintura muy popular en las paredes y techos de nuestro país, ya que los constructores encontraban en él una opción económica y que además ayudaba a disimular cualquier error o imperfección.

Sin embargo, hace tiempo que dejó de estar de moda y, aunque pueda parecer complicado y un tanto tedioso deshacerse del gotelé, no es tan difícil y merece mucho la pena, a pesar de que hay quienes se resignan y aseguran que sigue siendo una buena opción de decoración.

La interiorista tiene claro que no es así, e invita a todos aquellos que aún tienen esta apariencia texturizada en sus techos y paredes se pongan manos a la obra para acabar con él. Para hacerlo, se puede raspar con herramientas específicas o usando una pistola de color. También cabe la posibilidad de cubrir las paredes o el techo con paneles de madera o molduras de escayola.

Persianas de lamas de aluminio

Las persianas de lamas de aluminio son otro clásico de la decoración que puede hacer que tu casa se vea anticuada y barata, y es que esas persianas metálicas endebles pueden dar un aspecto horrible a cualquier espacio.

Cambiarlas es mucho más económico de lo que piensas, y mientras que las contraventanas son una opción por generar una sensación un tanto nostálgica a casa de pueblo antigua, las cortinas de tela son una apuesta segura para dar un toque de color y estampado.

No obstante, a los diseñadores les encanta optar por otras alternativas, como estores tipo madera, bambú o lino, y Micaela no es una excepción, ya que asegura que agregan una textura que da un encanto atemporal que resulta de lo más interesante.

Otros errores de decoración

Además de los mencionados, existen otros errores de decoración y diseño que pueden hacer que tu casa parezca anticuada, aunque no lo sea. Conocerlos es la mejor forma de poder actuar para subsanarlos y mejorar el aspecto de tu vivienda.

Uno de ellos es optar por una iluminación demasiado fuerte. Aunque a menudo no se le da demasiada importancia, la iluminación puede transformar por completo una estancia. Las luces de techo pueden ser las grandes protagonistas o ser un fallo de diseño que genere un ambiente poco acogedor.

La clave para que sí se vean bien es crear capas de luz con lámparas de mesa o de pie, focos empotrados, etcétera, que son mucho más agradables que una fuente potente de luz. Es recomendable combinar diferentes tipos de iluminación para aportar profundidad, calidez y equilibrio en el ambiente.

Otro error clásico, según los diseñadores de interiores, pasa por elegir muebles demasiado combinados o fabricados en serie, un fallo muy común que, lejos de verse bien, provoca que la casa parezca desfasada.

Aunque en un primer momento pueda parecer una buena idea, el estar todo demasiado coordinado hace que el espacio pierda personalidad y transmita la sensación de estar anclado en el pasado.

Por otro lado, también aconsejan no dejarse llevar en exceso por las tendencias. Seguirlas puede ser de ayuda para renovar un espacio, pero no hay que dejarse llevar por las modas si no aportan algo funcional, puesto que esto provocará que queden desfasadas muy rápido si no se integran bien con la personalidad del hogar y de quienes residen en él.