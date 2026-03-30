Los alérgicos coinciden: este dispositivo de IKEA limpia el aire de polen en casa y cuesta menos de 30 euros

Con la llegada de la primavera en España, vuelve también una de las épocas más temidas por las personas alérgicas. Estornudos constantes, picor en los ojos y esa sensación de no respirar del todo bien se cuelan en el día a día de muchos españoles, sobre todo en el caso de las mujeres.

Y es que, nosotras sufrimos más alergias con cerca de un 15,5 % de casos y en el caso de las estacionales como el polen, son hasta un 50 % más comunes. Pero el problema no se queda solo en la calle. De hecho, aunque solemos pensar que el problema está fuera, lo cierto es que muchos de esos alérgenos también acaban dentro de casa y en el aire que respiramos sin darnos cuenta.

Los ácaros o el polvo acumulado en casa pueden empeorar los síntomas incluso cuando estamos en interiores. Aquí es donde entran en juego dispositivos como el purificador Uppatvind de Ikea. Cuesta 29,99 euros, puede llevarse a cualquier estancia de la casa en segundos y cumple con lo que promete: ayudar a limpiar el aire de partículas como el polvo, los ácaros o el polen.

Cuenta con un diseño sencillo en tonos neutros que encaja en cualquier casa y estilo. Así que puedes dejarlo en una estantería, en una mesilla o en un mueble del salón sin que rompa la estética. Incluso se puede elegir colocarlo en vertical o tumbado, según el espacio disponible.

Tiene un asa en la parte superior, así que puede transportarse de una habitación a otra sin complicaciones. En cuanto a su uso, tiene tres velocidades.

Puede ponerse en funcionamiento en un modo más potente si quieres limpiar el aire rápido o dejarlo en modo suave por la noche para que no moleste mientras duermes.

Características que ya lo han convertido en uno de los productos mejor valorados de Ikea. Prueba de ello es que quienes lo han probado hablan bastante bien de él.

Purificador de aire de Ikea.

Una usuaria asegura que "en cuanto lo enchufas empiezas a notar el aire más limpio y fresco", mientras que otros destacan lo silencioso que es en niveles medios. Incluso hay familias que confiesan haber notado cambios importantes en los síntomas alérgicos, como una madre que cuenta que la tos de su hijo por alergia al polvo y los ácaros ha mejorado notablemente.

Un dispositivo que ya se ha convertido en uno de los más buscados en Ikea y que seguro no faltará en gran parte de las casas esta primavera.

Dónde ubicarlo para que sea efectivo

Para que el purificador realmente haga efecto, no basta con encenderlo: también es clave dónde lo colocas. Lo ideal es situarlo en zonas donde pases más tiempo, como el dormitorio o el salón y siempre a una altura media (por ejemplo, sobre una mesilla o una estantería baja), evitando siempre el suelo o espacios demasiado cerrados.

También es importante no pegarlo a la pared ni esconderlo entre objetos, ya que necesita espacio alrededor para que el aire circule bien.

Otro truco es colocarlo cerca de focos de alérgenos, como ventanas (por donde entra el polen), alfombras o zonas donde se acumule polvo. En el dormitorio, por ejemplo, funciona especialmente bien cerca de la cama, pero sin estar demasiado pegado.

En lo referente a la parte estética en el interior de la casa, la clave está en integrarlo sin que destaque demasiado. Puedes colocarlo junto a libros, una vela o una planta pequeña para que se mezcle con la decoración. Al tener un diseño neutro, no desentona, así que bien colocado puede pasar desapercibido y seguir cumpliendo su función.